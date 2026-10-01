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Mister în jurul unei arme folosite de ruși la granița cu Ucraina. Ce origine ar avea „Iva”, sistemul care a atras atenția experților

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Din articol
Analiștii văd asemănări cu sisteme chinezești și iraniene De ce ar folosi Rusia un sistem străin

Un sistem antiaerian portabil neidentificat, prezentat într-un reportaj al televiziunii de stat Rusia 1, a atras atenția analiștilor militari, după ce aceștia au remarcat că arma nu seamănă cu modelele cunoscute aflate în dotarea armatei ruse. Militarii ruși o numesc „Iva”, însă caracteristicile lansatorului au alimentat ipoteza că sistemul ar putea avea la bază un model chinezesc sau iranian, scrie Kyiv Post.

Arma a apărut într-un reportaj difuzat de postul de stat Rusia 1 despre militarii unui grup mobil de apărare antiaeriană din cadrul Diviziei 51 de Apărare Antiaeriană, care operează în regiunea Rostov, la granița cu Ucraina.

În imagini, un militar rus prezintă un sistem portabil de apărare antiaeriană (MANPADS), lansat de pe umăr, pe care îl numește „Iva”, cuvânt care în limba rusă înseamnă „salcie”.

Imaginile au atras însă atenția bloggerilor militari și a analiștilor OSINT, deoarece arma nu pare să corespundă sistemelor MANPADS rusești cunoscute, precum Igla-S sau Verba. Lansatorul prezentat de televiziunea rusă nu are nici marcaje vizibile care să permită identificarea producătorului sau a modelului.

Analiștii văd asemănări cu sisteme chinezești și iraniene

Primele ipoteze privind proveniența armei au apărut după ce bloggerul militar The Dead District a distribuit imaginile și a sugerat că ar putea fi vorba despre sistemul iranian Misagh-2. Alți analiști au ajuns însă la concluzii diferite.

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Publicația americană specializată The War Zone și site-ul ucrainean Militarnyi au comparat caracteristicile vizibile ale lansatorului cu cele ale unor sisteme existente și au remarcat asemănări mai mari cu familia chineză QW, în special cu modelele QW-18/QW-18A și QW-19.

Unul dintre indiciile invocate este o componentă suplimentară aflată în partea frontală a lansatorului, vizibilă și la unele sisteme chinezești, dar care nu apare în imaginile disponibile cu sistemul iranian Misagh-3.

Datele disponibile nu permit însă stabilirea cu certitudine a modelului sau a țării în care a fost produsă arma, iar posibilitatea unei origini iraniene nu poate fi exclusă.

Sistemele iraniene din familia Misagh au la bază modele chinezești din familia QW, ceea ce face și mai dificilă identificarea armei doar pe baza imaginilor.

Site-ul elvețian de analiză MiGFlug enumeră mai multe scenarii posibile: Rusia ar fi putut achiziționa un sistem direct din China, eventual pentru evaluare, ar putea fi vorba despre o variantă construită în Iran sau chiar despre o copie realizată de Rusia după un model străin.

O origine nord-coreeană a fost, de asemenea, menționată ca posibilitate, dar este considerată mai puțin probabilă. Până în prezent nu există însă dovezi publice care să demonstreze vreunul dintre aceste scenarii.

De ce ar folosi Rusia un sistem străin

Apariția armei este cu atât mai neobișnuită cu cât Rusia produce propriile sisteme portabile de apărare antiaeriană și le-a exportat timp de decenii în numeroase țări.

Regiunea Rostov, unde a fost filmat sistemul „Iva”, se învecinează cu Ucraina și este vizată în mod repetat de atacuri cu drone. Grupurile mobile de apărare antiaeriană folosesc inclusiv sisteme portabile cu rachete pentru interceptarea amenințărilor aeriene. În acest context, apariția unui sistem aparent bazat pe un proiect străin ridică întrebări privind motivele pentru care armata rusă l-ar utiliza.

Una dintre ipotezele avansate este că războiul din Ucraina ar fi redus stocurile rusești de astfel de arme sau că producția internă nu ar acoperi necesarul tot mai mare. Nu există însă, în acest moment, dovezi care să confirme că sistemul „Iva” a fost introdus în dotare din cauza unui deficit de MANPADS produse în Rusia.

Moscova a recurs și în alte situații la soluții pentru suplimentarea echipamentelor și munițiilor folosite în războiul din Ucraina, inclusiv prin readucerea în serviciu a unor sisteme mai vechi și reutilizarea unor componente militare.

În luna iulie, Reuters a relatat că Iranul urma să primească din China câteva sute de sisteme MANPADS în cadrul unui acord de armament. Acest lucru a alimentat ipoteza că arme de origine chineză ar putea ajunge în Rusia prin intermediul Iranului, însă nici această posibilitate nu a fost confirmată în cazul sistemului observat la Rostov.

Editor : M.I.

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