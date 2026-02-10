Bulgaria este zguduită de un caz care a șocat opinia publică și care ridică multe semne de întrebare. Este vorba despre crime multiple, care ar fi fost comise de membrii unei secte, potrivit informațiilor preliminare. Anchetatorii au descoperit până acum șase cadavre, inclusiv cel al unui băiat de 15 ani. Primele trei victime au fost găsite într-o cabană parțial incendiată, iar alte trei într-o rulotă ascunsă într-un camping. Poliția din Bulgaria a stabilit că toți șase făceau parte dintr-o organizație pentru controlul zonelor protejate, dar care ar fi mascat o sectă. Principala ipoteză a anchetatorilor este cea unei serii de crime, urmate de sinucideri. La dosar există mai multe filmări, recuperate de pe camerele de supraveghere, care susțin acest scenariu.

Jurnalistul bulgar Stilyan Deyanov a intrat în direct la Digi24 și a explicat evoluția anchetei din Bulgaria.

„Cred că pentru a înțelege mai bine acest caz, trebuie să începem cu faptul că Bulgaria se află la o lună de începerea campaniei electorale pentru alegerile anticipate care vor avea loc în luna aprilie.

Acest caz într-adevăr a reținut în ultimele 10 zile atenția publicului bulgar și a distras atenția publicului bulgar de la cazuri foarte interesante și foarte importante pentru dezvoltarea Bulgariei, precum schimbarea codului electoral.

Primele trei cazuri, primele trei victime, au fost descoperite la începutul săptămânii trecute, iar celelalte trei acum 3 zile. Ieri, poliția ieșit cu acest comunicat pe care și dumneavoastră l-ați descris, care însă nu răspunde la multe întrebări. Și acum, întrebările, putem să spunem, sunt și mai multe”, a declarat jurnalistul bulgar.

Deyanov a explicat că „ceea ce cu siguranță știm, de la început, este că tot statul bulgar, începând cu procurorul general, care de obicei nu iese în public, cu șeful serviciului, care nici el nu este foarte prezent în public, au ieșit încă din prima zi și în public au privilegiat anumite ipoteze care nu se susțineau și încă nu par să se susțină de cele arătate în aceste trei mici filmări, care au fost prezentate în timpul conferinței de presă de ieri”.

Jurnalistul bulgar a oferit și exemple în sprijinul afirmațiilor sale: „Nu înțelegem de ce s-a vorbit despre sectă. De fapt, cele arătate ieri arată că nu este vorba despre nicio sectă, este vorba despre ecologiști, oameni cu profesii, speologi, care aveau această organizație care era agreată și de Ministerul Mediului.

Și, după spusele polițiștilor, a ajutat de mai multe ori Poliția de Frontieră, dar și în lupta cu mafia pădurilor. Încă rămâne un mister și nu știm dacă o să înțelegem mai mult curând”, a explicat Stilyan Deyanov.

