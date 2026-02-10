Live TV

Video Misterul crimelor din Bulgaria ia amploare. Jurnalist de la Sofia: Cazul a distras atenția publicului. Nu e vorba despre o sectă

Data actualizării: Data publicării:
Bulgarian police car
Anchetatorii lucrează la „absolut orice ipoteză posibilă”. Sursa foto: Profimedia Images

Bulgaria este zguduită de un caz care a șocat opinia publică și care ridică multe semne de întrebare. Este vorba despre crime multiple, care ar fi fost comise de membrii unei secte, potrivit informațiilor preliminare. Anchetatorii au descoperit până acum șase cadavre, inclusiv cel al unui băiat de 15 ani. Primele trei victime au fost găsite într-o cabană parțial incendiată, iar alte trei într-o rulotă ascunsă într-un camping. Poliția din Bulgaria a stabilit că toți șase făceau parte dintr-o organizație pentru controlul zonelor protejate, dar care ar fi mascat o sectă. Principala ipoteză a anchetatorilor este cea unei serii de crime, urmate de sinucideri. La dosar există mai multe filmări, recuperate de pe camerele de supraveghere, care susțin acest scenariu.

Jurnalistul bulgar Stilyan Deyanov a intrat în direct la Digi24 și a explicat evoluția anchetei din Bulgaria.

„Cred că pentru a înțelege mai bine acest caz, trebuie să începem cu faptul că Bulgaria se află la o lună de începerea campaniei electorale pentru alegerile anticipate care vor avea loc în luna aprilie.

Acest caz într-adevăr a reținut în ultimele 10 zile atenția publicului bulgar și a distras atenția publicului bulgar de la cazuri foarte interesante și foarte importante pentru dezvoltarea Bulgariei, precum schimbarea codului electoral.

Primele trei cazuri, primele trei victime, au fost descoperite la începutul săptămânii trecute, iar celelalte trei acum 3 zile. Ieri, poliția ieșit cu acest comunicat pe care și dumneavoastră l-ați descris, care însă nu răspunde la multe întrebări. Și acum, întrebările, putem să spunem, sunt și mai multe”, a declarat jurnalistul bulgar.

Deyanov a explicat că „ceea ce cu siguranță știm, de la început, este că tot statul bulgar, începând cu procurorul general, care de obicei nu iese în public, cu șeful serviciului, care nici el nu este foarte prezent în public, au ieșit încă din prima zi și în public au privilegiat anumite ipoteze care nu se susțineau și încă nu par să se susțină de cele arătate în aceste trei mici filmări, care au fost prezentate în timpul conferinței de presă de ieri”.

Jurnalistul bulgar a oferit și exemple în sprijinul afirmațiilor sale: „Nu înțelegem de ce s-a vorbit despre sectă. De fapt, cele arătate ieri arată că nu este vorba despre nicio sectă, este vorba despre ecologiști, oameni cu profesii, speologi, care aveau această organizație care era agreată și de Ministerul Mediului.

Și, după spusele polițiștilor, a ajutat de mai multe ori Poliția de Frontieră, dar și în lupta cu mafia pădurilor. Încă rămâne un mister și nu știm dacă o să înțelegem mai mult curând”, a explicat Stilyan Deyanov.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
2
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
3
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
4
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru...
parc cu zapada si iarba verde si o fata
5
Ce se întâmplă cu vremea după noul val de răcire. Prognoza meteo pentru următoarele două...
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
Digi Sport
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
autobuz stb mercedes citaro
Sofia a cumpărat autobuze Citaro, la fel de vechi ca cele din București, la un preț de 8 ori mai mare decât al pieței
Bulgarian police car
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere de vacanță, bănuit că s-a transformat în sectă
Europa Libera
Publicaţia Europa Liberă se închide în România și Bulgaria
femeie, salon infrumusetare
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare din Bulgaria și imaginile postate pe site-uri pentru adulți
bancnote de leva insirate peste bancnote de euro
Bulgaria va topi peste 10.500 de tone de monede leva vechi și se pregăteşte să producă primele bancnote euro
Recomandările redacţiei
N17 PARLAMENT GREVA PRIMARII BOLOJAN GRINDEANU VO 100226_02683
Grevă în peste 1.500 de primării, tensiuni la întâlnirea cu Bolojan...
judecatori ccr
Încă un blocaj în fața diminuării pensiilor magistraților. Surse: Un...
medici in spital
Premierul aduce în discuție obligarea medicilor să profeseze în...
2025-12-07-4572
Termoenergetica îl contrazice pe Daniel Băluță: propunerile făcute de...
Ultimele știri
Actorii protestează în fața TNB față de impunerea unor rapoarte de activitate. Ministrul Culturii a anunțat suspendarea proiectului
Trimisul lui Putin la Chișinău amenință Republica Moldova printre înghițituri de tărie scoțiană: „Uitați-vă la Ucraina”
Accident grav în Iași: un șofer ar fi făcut infarct la volan. Doi morți, inclusiv o femeie însărcinată. Fătul nu a putut fi salvat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Casa în care trăiește Tori Spelling, un adevărat haos. Colega ei de podcast, șocată: „E o problemă serioasă...
Cancan
Dezastrul continuă: Ce se întâmplă la Pro TV după plecarea lui Cătălin Măruță
Fanatik.ro
De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt calculate toate!” Ce echipă din...
editiadedimineata.ro
Din 100 de jurnaliști care sunt victime ale deepfake-urilor, 74 sunt femei
Fanatik.ro
Cine este românul care a jucat în celebre filme BD și a participat la „transferurile lui Răducioiu și...
Adevărul
Afacerea Podkarpaska: scandalul de trafic sexual care ar putea compromite politicieni și elite din Polonia
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
James Cameron, episod incredibil la începutul carierei. I s-a cerut să distribuie cocaină echipei de pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani! FOTO Scene rar întâlnite la JO de la...
Pro FM
Marc Anthony rupe tăcerea despre scandalul familiei Beckham: „Ceea ce se spune nu este deloc adevărul”
Film Now
A fost dezvăluită cauza morții lui Catherine O’Hara. Ce boală avea celebra actriță și ce scrie în...
Adevarul
Misterele cutremurătoare ale bijuteriei ucigașe. Bizarul destin al ametistului Delhi care a băgat în sperieți...
Newsweek
Ianuarie Pensie limită vârstă: 3.118 lei, invaliditate: 1.092 lei, speciale: 25.477. Când vor crește? Cu cât?
Digi FM
De ce nu a luat Bad Bunny niciun ban pentru spectacolul din pauza Super Bowl 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Elon Musk visează la primul oraș pe Lună, capabil să se "autodezvolte". Prioritatea SpaceX nu mai e...
Digi Animal World
Panică în rândul fermierilor. Viermele carnivor care amenință culturile și animalele
Film Now
De ce a refuzat Gwyneth Paltrow o scenă intimă cu Ethan Hawke, acum aproape 30 de ani: "Doamne, tatăl meu o...
UTV
Shakira a căzut pe scenă în timpul unui concert din San Salvador. Reacția artistei i-a surprins pe fani