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Foto Misterul dispariției unei cărți unicat: capodopera „Apocalipsa”, cu copertă realizată de Salvador Dali, a fost furată

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Pergamentele extrase din cartea „Apocalipsa” a lui Joseph Forêt, într-o expoziție. Foto: Profimedia
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Cartea „Apocalipsa” de Joseph Foret, a cărei copertă a fost realizată de Salvador Dali, a fost furată în noaptea de 4 spre 5 octombrie de la Centrul de Artă Contemporană din Issoire, în Auvergne, potrivit postului francez BFMTV, care citează Parchetul din Clermont-Ferrand.

Prezentată drept „o operă de artă de mare valoare” şi „o piesă excepţională”, coperta acestui exemplar unic al „Cărţii Apocalipsei” a fost realizată de Salvador Dalí. Realizată din bronz şi împodobită cu aur, pietre preţioase şi scoici, aceasta cântăreşte 150 de kilograme, notează News.ro.

Opera inspirată din textul sfântului Ioan, care cântăreşte în total 210 kg, a fost realizată de Joseph Forêt între 1958 şi 1961. Aceasta este ilustrată pe pergamente uriaşe de paisprezece dintre cei mai mari pictori şi scriitori ai secolului al XX-lea, printre care Jean Cocteau, Bernard Buffet şi Jean Giono, precizează Parchetul din Clermont-Ferrand într-un comunicat transmis către BFMTV.

După ce a făcut obiectul a aproape 150 de expoziţii în întreaga lume între 1961 şi 1972, coperta cărţii „Apocalipsa” a dispărut din spaţiul public pentru o perioadă, fiind depozitată în Elveţia, apoi vândută unor japonezi.

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Această fotografie prezintă coperta cărții „L'Apocalypse” (Apocalipsa), realizată de pictorul suprarealist spaniol Salvador Dalí, la Issoire, pe 31 octombrie 2003. Foto: Profimedia/AFP

În timp ce aceştia se pregăteau să o scoată la licitaţie bucată cu bucată, cartea a fost achiziţionată în 2003 de directorul general al unei firme de restaurare a operelor de artă din Issoire, Christian Karoutzos.

Discret în privinţa preţului de achiziţie al lucrării, acesta a declarat atunci pentru AFP că, la momentul apariţiei sale, cartea „fusese evaluată la două milioane de franci (304.898 de euro), ceea ce o făcea, la acea vreme, cea mai scumpă carte din lume”.

Urma să expună coperta şi câteva pergamente în centrul său de artă contemporană din Issoire până în toamnă şi acordase în ultima perioadă mai multe interviuri pe această temă în presa locală.

„Este a unui proprietar privat care deţinea un mic muzeu privat de artă contemporană, în care se aflau şi alte opere de valoare mai mică”, a declarat pentru AFP primarul oraşului Issoire, Bertrand Barraud. Prejudiciul este „inestimabil” şi „reprezintă opera unei vieţi”, a adăugat el.

Primarul a declarat că a discutat cu proprietarul, „foarte abătut, care a explicat că a fost furat un bun care face parte din patrimoniul Franţei”. Bertrand Barraud nu a putut preciza dacă furtul a fost comis prin spargere. Ancheta a fost încredinţată brigăzii de investigaţii a jandarmeriei din Clermont-Ferrand.

Editor : Ș.R.

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