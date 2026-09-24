Misterul morții nepoatei lui Hitler, după 95 de ani. Documente noi sugerează o posibilă mușamalizare

La 95 de ani de la moartea lui Geli Raubal, nepoata lui Adolf Hitler, noi documente descoperite în arhivele din Munchen pun sub semnul întrebării versiunea oficială potrivit căreia tânăra s-ar fi sinucis. Mai multe documente indică o oră diferită pentru descoperirea trupului decât cea consemnată în versiunea cunoscută a cazului și alimentează ipoteza unei posibile mușamalizări.

Septembrie 1931. Adolf Hitler se afla în plină ascensiune politică, iar una dintre cele mai importante persoane din viața sa era o tânără de 23 de ani care locuia în apartamentul său din Munchen și care apărea frecvent alături de el în public. Era Geli Raubal, nepoata lui Hitler.

Pe 19 septembrie 1931, valetul dictatorului ar fi găsit-o pe tânără împușcată în piept, în camera ei încuiată. Arma era un pistol care îi aparținea lui Hitler.

Versiunea oficială a vremii a fost că Geli Raubal s-a sinucis. La aproape un secol distanță, însă, documente descoperite în arhivele din Munchen ridică noi întrebări cu privire la circumstanțele morții sale.

O ceartă înainte de moarte

Potrivit informațiilor prezentate în documentarul Channel 4, cu o zi înainte de moartea tinerei, vecinii ar fi auzit o ceartă între Hitler și Geli.

„Pe 18 septembrie, vecinii au auzit o ceartă între Hitler și nepoata sa, care voia să se mute la Viena.”

Relația dintre Hitler și tânără era una extrem de apropiată, dar și controversată. Potrivit relatărilor prezentate în documentar, acesta încerca să-i controleze viața personală și voia să fie singurul bărbat important din viața ei.

Situația s-ar fi complicat după ce Hitler ar fi aflat că Geli avea o relație cu șoferul său, Emil Maurice: „Era extrem de supărat, devastat...”.

Documentele care ridică semne de întrebare

Potrivit noilor cercetări prezentate în documentar, mai multe documente din arhivele din München ar indica o posibilă discrepanță în cronologia oficială a cazului. Este vorba despre lipsa unei autopsii, două anunțuri mortuare și o însemnare într-un registru de decese.

Toate cele trei documente ar plasa descoperirea trupului lui Geli Raubal pe 18 septembrie, la ora 10:15 dimineața.

Această informație este importantă pentru reconstituirea evenimentelor, deoarece, potrivit materialului prezentat, Hitler se afla încă în Munchen la acel moment. El ar fi participat la un miting al partidului până la ora 12:30.

Astfel, documentele redeschid întrebări cu privire la momentul exact al morții și la circumstanțele în care trupul tinerei a fost descoperit.

Presa vremii îl suspecta pe Hitler

Încă din 1931, moartea lui Geli Raubal a alimentat speculații și controverse politice. Unele publicații ale vremii sugerau că Hitler ar fi putut fi implicat direct în moartea nepoatei sale sau că ar fi putut ordona eliminarea ei. La acea vreme, însă, versiunea oficială a rămas cea a sinuciderii.

Circumstanțele erau neobișnuite: o tânără de 23 de ani fusese găsită împușcată, într-o cameră încuiată, cu arma lui Hitler. În plus, relația tensionată dintre cei doi și apropierea lor au alimentat speculațiile.

Noile documente nu demonstrează, în sine, că Geli Raubal a fost ucisă și nici că Hitler a fost responsabil pentru moartea ei. Ele ridică însă întrebări cu privire la modul în care a fost investigat cazul și la cronologia evenimentelor.

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Editor : C.A.