Mitropolitul rus decorat de Putin avea cocaină în mașină, confirmă poliția din Cehia

Poliția cehă a confirmat pentru ziarul „Deník N” că Mitropolitul rus Ilarion, care activa în Cehia, transporta cocaină în mașina sa. Acesta a fost reținut săptămâna trecută, dar oamenii legi l-au eliberat după două zile. În prezent, clericul se află la Moscova, scrie publicația cehă. De acolo, el se plânge că mass-media îl prezintă drept agent rus. Biserica îl trimite acum într-o altă parohie.

„Pe baza rezultatelor expertizei, putem confirma că pulberea confiscată (din mașina mitropolitului – n.r.) s-a dovedit a fi cocaină. Este vorba de câteva grame (de drog – n.r.) pe care le-am descoperit în mașină și le-am confiscat”, a declarat Martina Richterová, purtătoarea de cuvânt a poliției din Regiunea Boemia Centrală, pentru publicația „Deník N”.

Ilarion a fost reținut pe 24 mai, împreună cu șoferul său, de către Poliția cehă, fiind suspectat de deținere de droguri. Reținerea a avut loc în Karlovy Vary, unde Ilarion, fost conducător al Eparhiei de Budapesta și Ungaria a Bisericii Ortodoxe Ruse, fusese trimis să slujească la sfârșitul anului 2024. După două zile, cei doi au fost eliberați fără a li se aduce acuzații și fără a li se impune restricții suplimentare.

Ancheta continuă, forțele de ordine urmând să verifice compoziția pulberii și amprentele digitale, dar Ilarion este convins că nu vor fi găsite nici urmele lui, nici ale operatorului pe cele „trei pachețele” și „borcanul” cu pulbere albă, care au fost găsite în mașina lor, scrie TV Rain.

Clericul a numit arestarea sa ca fiind „un fel de acțiune planificată”.

După întoarcerea din Cehia în Rusia, patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Kirill, a decis să-l numească pe mitropolitul Ilarion administrator al parohiilor Bisericii Ortodoxe Ruse din Brazilia.

Editor : A.R.