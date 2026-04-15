Mitul populistului invincibil a murit în Ungaria, dar e prea devreme pentru sărbătoare (Analiză TVP World)

Duminică seară, la Budapesta, cel mai de succes laborator al iliberalismului european a fost închis de oamenii care trăiau în interiorul său, scrie TVP World într-un text în care analizează ce consecințe va avea pentru Europa pierderea alegerilor de către Viktor Orban.

Partidul Tisza al lui Peter Magyar, care a câștigat o supermajoritate parlamentară cu puțin peste 53% din voturi, a învins un politician care petrecuse 16 ani refăcând Ungaria după propria imagine și care fusese lăudat public și îmbrățișat politic de Donald Trump, Kremlinul lui Vladimir Putin și liderii de extremă dreaptă din întreaga Europă.

Rezultatul este un moment de șampanie pentru maghiari, o mahmureală grea pentru fostul establishment de la Budapesta și o aspirină cu efect temporar pentru un mainstream european care a pierdut teren în fața politicii antisistem timp de aproape un deceniu. Aspirina este reală, dar la fel este și boala pe care nu o vindecă, mai scrie TVP World.

Ce a pierdut extrema dreaptă duminică

Amploarea investiției politice și simbolice pentru menținerea lui Orban la putere subliniază magnitudinea pierderii.

Vicepreședintele american JD Vance a zburat la Budapesta cu câteva zile înainte de vot, l-a numit pe Orban „înțelept și inteligent” și a promis că îl va „ajuta” să câștige, în timp ce secretarul de stat Marco Rubio i-a spus prim-ministrului în februarie că „Trump este profund dedicat succesului dumneavoastră”, potrivit unor relatări maghiare și americane.

Președintele Trump l-a descris în repetate rânduri pe Orban drept un „mare lider”, printre o serie de superlative în mai multe postări și comentarii pe rețelele de socializare.

În dimineața alegerilor, Donald Trump Jr. a postat că maghiarii ar trebui să voteze pentru „prietenul și aliatul tatălui său”, adăugând că „un lider din Europa are o linie directă cu Casa Albă”.

Până duminică seara, alegătorii maghiari au pus capăt acestei solicitări. O Casă Albă care a mizat credibilitatea pe modelarea rezultatelor politice europene a primit o înfrângere publică și fără echivoc.

Pentru Moscova, pierderile sunt mai imediate. Guvernul lui Orban blocase pachetul de împrumuturi de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de către UE, a respins măsurile succesive de sancțiuni și, așa cum au dezvăluit înregistrările scurse ale conversațiilor ministrului de externe Peter Szijjarto cu Serghei Lavrov în ultimele săptămâni ale campaniei, împărtășise cu Moscova conținutul deliberărilor Consiliului UE.

Ungaria nu era doar un aliat incomod pentru blocul comunitar; funcționa ca o sursă de informații și o mașinărie de veto în numele Kremlinului din interiorul structurilor decizionale europene.

Un guvern condus de Magyar elimină această resursă încă din prima zi. Când prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a postat „Ungaria, Polonia, Europa. Din nou împreună” pe X, a fost o declarație despre cum arată Consiliul European de marți dimineață încolo.

Efectul psihologic asupra extremei drepte europene s-ar putea dovedi a fi cel mai durabil dintre cele trei. Înainte de închiderea secțiilor de vot, Ivan Krastev, președintele Centrului pentru Strategii Liberale din Sofia, a declarat că o înfrângere a lui Orban ar avea „un impact psihologic incredibil” și ar afecta considerabil puterea extremei drepte pe întreg continentul.

Avea dreptate. Valoarea de export a modelului Orban nu a fost niciodată doar ideologia; a fost afirmația că iliberalismul, odată instalat în guvern și încorporat în instituții, devenea inamovibil din punct de vedere electoral.

Această afirmație a fost acum demontată de electoratul pe care trebuia să-l asigure permanent.

De ce Ungaria nu este un model

Problema cu sentimentul de ușurare care se răspândește acum prin establishmentul liberal al Europei nu este că ar fi nemeritat. Ci că riscă o interpretare greșită a ceea ce s-a întâmplat de fapt, iar această interpretare greșită comportă riscuri politice reale înainte de 2027.

Orban nu a fost învins de o schimbare spontană a stării de spirit politice europene. El a fost învins de o acumulare de condiții care nu există nicăieri altundeva în Europa, în aceeași combinație.

El fusese la putere timp de 16 ani, suficient de mult timp pentru a umple instanțele cheie cu loialiști, a slăbi instituțiile de supraveghere independente și a ajuta la concentrarea unei mari părți din mass-media ungare într-un bloc puternic pro-guvernamental.

Fiecare dintre aceste intervenții a fost concepută pentru a face imposibilă responsabilitatea din interior, pentru a se asigura că corupția nu poate fi urmărită penal, că scandalurile nu pot fi controlate și că aritmetica electorală va proteja Fidesz de pedepsele democratice normale.

Ani de zile schema a funcționat, parțial pentru că fondurile structurale ale UE, canalizate prin rețele de achiziții către un cerc de oligarhi loialiști, au menținut suficienți bani în flux pentru a atenua nemulțumirea populară.

Însă până în 2025 acea saltea de siguranță dispăruse. UE înghețase miliarde de euro din fondurile de coeziune și redresare din cauza preocupărilor legate de statul de drept, investițiile străine se prăbușiseră cu peste 11% într-un singur an, iar sute de mii de maghiari educați părăsiseră deja țara.

Punctul critic, cel care se pierde în sărbătoare, este că Orban a jefuit atât de temeinic fondurile structurale ale UE destinate Ungariei prin intermediul rețelelor sale de corupție, încât a epuizat singura resursă care permite guvernelor iliberale să facă viața obișnuită suficient de tolerabilă încât alegătorii să aleagă continuitatea în locul riscului. Banii s-au epuizat înaintea răbdării, dar la limită, potrivit TVP World.

Natura victoriei lui Magyar contează și aici. Este un fost membru Fidesz care s-a rupt de tabăra de guvernământ și a candidat ca un contestatar conservator anticorupție și a fost disciplinat pe tot parcursul campaniei, pentru că nu s-a angajat niciodată în lupte culturale sau civilizaționale într-o societate profund conservatoare, concentrându-se în schimb pe corupție, costul vieții, serviciile publice și fondurile UE înghețate.

A câștigat pentru că a transformat 16 ani de nemulțumiri acumulate legate de spitalele defecte, infrastructura care se prăbușește și o criză a costului vieții într-o revoltă conservatoare împotriva unui guvern conservator corupt.

Opoziția care l-a învins pe Orban nu a venit din stânga sa; a venit din propria sa lume politică, de la un candidat care a înțeles că electoratul nu a încetat să fie conservator; pur și simplu încetase să mai fie dispusă să plătească prețul versiunii sale particulare de conservatorism.

Provocarea anului 2027

Franța, Italia, Spania și Polonia se confruntă toate cu alegeri naționale în 2027, iar echilibrul puterii în Consiliul European va depinde în mare măsură de modul în care se desfășoară aceste competiții.

Dacă partidele anti-integrare sau de extremă dreapta vor câștiga sau își vor extinde puterea în aceste patru țări, acestea ar avea numărul necesar pentru a aduna o majoritate calificată în Consiliul European, suficient pentru a bloca tipul de acțiune colectivă privind cheltuielile de apărare, sprijinul pentru Ucraina și autonomia strategică de care UE are nevoie pentru a funcționa ca un actor geopolitic serios în fața agresiunii rusești și a fiabilității americane.

Revenirea Ungariei către Europa îmbunătățește marginal această imagine, dar nu o schimbă fundamental. Adunarea Națională din Franța este mai puternică în sondaje decât în ​​orice alt moment din istoria sa, cu sau fără Marine Le Pen pe buletinul de vot.

În Italia, Giorgia Meloni este deja la putere și până acum și-a gestionat relațiile cu UE suficient de atent pentru a părea durabilă înainte de următoarele scrutine.

În Polonia, spațiul de dreapta evoluează în loc să dispară, partidele situate și mai la dreapta decât Lege și Justiție (PiS) profitând de impulsul performanței puternice a Confederației și a altor curente anti-sistem în cursa prezidențială din 2025.

Condițiile care au stat la baza unei mari părți a acestui val de sprijin din partea extremei drepte – stagnarea salariilor, dezindustrializarea, presiunile legate de costul vieții și anxietatea imigrației – rămân neatinse de ceea ce s-a întâmplat duminică în Ungaria.

Victoria lui Magyar nu schimbă nimic nici în ceea ce privește vulnerabilitatea structurală a Consiliului European la obstrucționarea din partea unui singur guvern hotărât în ​​domenii care încă necesită unanimitate, cum ar fi aspectele cheie ale politicii externe și de securitate. Regulile care i-au permis lui Orban să respingă ajutorul acordat Ucrainei și să direcționeze deliberările UE către Moscova sunt neschimbate.

Un alt stat membru mic sau un viitor stat membru ar putea primi același rol atât timp cât Moscova rămâne un adversar și regulile unanimității persistă. Geopolitica care a făcut posibili 16 ani de obstrucționare din partea lui Orban rămâne exact așa cum era sâmbătă.

Adevărata întrebare

Aspirina a fost luată, iar ușurarea este autentică, mai remarcă TVP World. Ceea ce arată Ungaria de fapt este că un proiect iliberal devine vulnerabil atunci când încetează să mai dea rezultate și epuizează banii pe care îi folosea odinioară pentru a masca acest eșec.

Ceea ce nu ne spune este de ce atât de mulți alegători din Franța, Italia, Spania și Polonia consideră oferta anti-sistem a populiștilor de extremă dreapta atât de convingătoare cu mult înainte ca propriile guverne să fi avut la dispoziție 16 ani pentru a-i conduce până în acel punct.

Până când partidele tradiționale nu se vor implica sincer în această chestiune, sărbătorile de la Bruxelles vor fi doar sunetul unor oameni care confundă o bătălie cu o victorie.

