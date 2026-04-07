Modelul global al mișcării MAGA se confruntă cu o încercare decisivă în Ungaria. Misiunea lui JD Vance la Budapesta

Data publicării:
Trump Hosts a Bilateral Lunce with PM Orban of Hungary
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban (dreapta), alături de vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance (stânga), discută cu președintele american Donald J. Trump în timpul unui prânz bilateral în Sala Cabinetului de la Casa Albă din Washington, DC, SUA, vineri, 7 noiembrie 2025. Foto: Profimedia

Vicepreședintele american JD Vance se va arunca marți în cea mai agitată campanie electorală din Europa din ultimii ani — o campanie electorală din Ungaria marcată de scandaluri de spionaj, sabotaje și un pericol fără precedent pentru aliatul străin preferat al mișcării MAGA, scrie Axios.

Viktor Orban reprezintă piatra de temelie a viziunii președintelui american Donald Trump asupra Europei. Acest om puternic, pro-Kremlin și anti-UE, a petrecut 16 ani construind un model de guvernare naționalistă creștină, adoptat acum de dreapta americană.

Strategia de securitate națională a lui Trump îndeamnă în mod deschis la „cultivarea rezistenței” în Europa prin susținerea forțelor naționaliste precum cea a lui Orban. Înfrângerea sa ar distruge acest model chiar de la rădăcină.

Vance sosește la Budapesta cu o misiune clară: să-l promoveze pe Orban ca un aliat indispensabil al Statelor Unite în lupta împotriva migrației și a ordinii europene liberale.

Viktor Orban conduce Ungaria din 2010, remodelând sistematic sistemul judiciar, mass-media și harta electorală pentru a consolida puterea partidului său — o strategie pe care Parlamentul European a numit-o „autocrație electorală”.

Adversarul său, fostul său aliat Peter Magyar, a canalizat nemulțumirea alegătorilor față de corupție și de situația economică dificilă, transformând-o în cea mai serioasă amenințare la adresa guvernării lui Orban din ultimii ani.

Alegerile din 12 aprilie din Ungaria scot la iveală o convergență geopolitică rară: atât SUA, cât și Rusia intervin pentru a încerca să-l mențină pe premierul ungar la putere, în timp ce UE și Ucraina sunt nerăbdătoare să-l vadă plecat.

Washington: Administrația Trump a făcut din supraviețuirea lui Orban o prioritate strategică — guvernul său a servit atât ca sursă de inspirație ideologică, cât și ca dovadă a viabilității viziunii MAGA privind guvernarea naționalistă.

Moscova: Guvernul lui Orban este cel mai valoros aliat al Rusiei atât în cadrul NATO, cât și al UE — blocând ajutorul acordat Ucrainei, exercitând dreptul de veto asupra sancțiunilor și, se pare, divulgând informații sensibile către Moscova.

Bruxelles: Niciun alt stat membru nu a adus mai mult prejudiciu unității UE decât Ungaria condusă de Orban. O victorie a maghiarilor ar debloca miliarde de euro din fondurile înghețate ale UE și ar elimina peste noapte cel mai perturbator membru al blocului.

Kiev: Pe parcursul campaniei electorale, Orban a devenit din ce în ce mai ostil față de vecinul său devastat de război, acuzând Ucraina că se amestecă în alegeri, că sabotează aprovizionarea cu energie și că trimite spioni pentru a destabiliza Ungaria.

Ultima săptămână a campaniei Ungariei s-a transformat într-un război total al intelligence-ului.

Ministrul de Externe al Ungariei a fost surprins într-o înregistrare audio scursă în presă spunându-i ministrului de externe al Rusiei că va „face tot posibilul” pentru a ridica sancțiunile UE împotriva surorii unui oligarh — încheind convorbirea cu: „Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”.

Jurnalistul de investigație Szabolcs Panyi, care a dezvăluit prezența agenților serviciilor secrete militare ruse pe teritoriul Ungariei, este acum acuzat de spionaj penal de către guvernul lui Orban.

Duminică, explozibili au fost găsiți în apropierea unei conducte de gaz care alimentează Ungaria din Serbia. Premierul Ungariei a acuzat Ucraina de sabotaj, acuzație respinsă de Kiev, în timp ce Magyar a sugerat că ar putea fi vorba de o operațiune sub steag fals.

Orban a petrecut 16 ani construind un aparat de stat — instanțe, mass-media, administrația electorală — loial partidului său. Nu a pierdut niciodată în cadrul sistemului pe care l-a creat. Premierul maghiar și aliații săi au intensificat acuzațiile de amestec străin, iar oficialii occidentali avertizează că agenți ruși sunt pregătiți să pună la îndoială integritatea votului în cazul în care acesta ar pierde.

Orice încercare de a se agăța de putere ar arunca un stat membru al UE într-o criză și ar forța o reacție din partea Bruxelles-ului și a Washingtonului.

În acest vârtej se aruncă vicepreședintele Statelor Unite, punând în joc credibilitatea globală a mișcării MAGA pentru supraviețuirea celui mai controversat om puternic al Europei.

„Vicepreședintele așteaptă cu nerăbdare să viziteze Ungaria, un aliat apropiat al SUA, pentru a consolida progresele înregistrate de președintele Trump și de prim-ministrul Orban în multe chestiuni cheie, printre care energia, tehnologia și apărarea”, a declarat un purtător de cuvânt al lui Vance.

Citește și:

Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la putere, înainte de alegerile din Ungaria

Viktor Orban se bucură atât de sprijinul Rusiei, cât și al Statelor Unite. De ce acest lucru pare să nu-i aducă niciun beneficiu

profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
3
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
mircea lucescu
4
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Donald Trump
5
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de zile. Trump: Iranul ar...
Te-ar putea interesa și:
delcy rodriguez
Guvernul și opoziția din Venezuela ar putea colabora pentru a proteja activele americane
Donald Trump
Donald Trump i-a felicitat pe astronauţii misiunii Artemis 2: „Sunteţi cu adevărat extraordinari. Astăzi ați făcut istorie”
U.S and Israel war on Iran - 06 Apr 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 39. Eforturile Pakistanului de a opri conflictul se apropie de o etapă „critică și delicată”
JD Vance
JD Vance ajunge în Ungaria pentru a-l susține pe Viktor Orban în alegerile parlamentare
USA and China flags painted on the concrete wall with Donald Trump and Xi Jinping shadows. Kaunas, Lithuania 2025 04 10
„Merge pe coji de ouă”: Cum gestionează Donald Trump armistițiul fragil cu China
