Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit luni cu prima femeie care conduce comunitatea creștinilor anglicani din întreaga lume - nou-învestita arhiepiscopă de Canterbury, Sarah Mullally, îndemnând la unitate pentru o evanghelizare mai eficientă. Audiența papală de la Vatican are loc în anul în care se împlinesc 60 de ani de la prima declarație ecumenică oficială între Biserica Anglicană și Biserica Romano-Catolică, semnată în 1966. Vizita, parte a ceea ce Mullally a numit un pelerinaj de patru zile la Roma, este prima ei călătorie în străinătate de când a preluat luna trecută rolul său revoluționar, fiind prima femeie care deține funcția de cleric de vârf al Bisericii Anglicane, arată Euronews.

Papa Leon al XIV-lea l-a citat pe regretatul papă Francisc, care le-a spus primatilor anglicani că „ar fi un scandal dacă, din cauza diviziunilor noastre, nu ne-am îndeplini vocația comună de a-L face cunoscut pe Hristos”.

„În timp ce lumea noastră suferindă are mare nevoie de pacea lui Hristos, diviziunile dintre creștini ne slăbesc capacitatea de a fi purtători eficienți ai acelei păci”, le-a spus papa lui Mullally și delegației sale într-un discurs publicat de Vatican.

„Dacă vrem ca lumea să ia în serios predicile noastre, trebuie, prin urmare, să fim stăruitori în rugăciunile și eforturile noastre de a înlătura orice piedici care stau în calea vestirii Evangheliei”, a spus el, adăugând că „unitatea în scopul unei evanghelizări mai rodnice” a fost o temă recurentă pe tot parcursul slujirii sale.

Pontiful a menționat progresele înregistrate între cele două biserici în ceea ce privește „problemele care au provocat diviziuni de-a lungul istoriei”, dar a afirmat că „în ultimele decenii au apărut noi probleme”, fără a oferi detalii specifice.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Cu toate acestea, nu trebuie să permitem ca aceste provocări continue să ne împiedice să folosim fiecare ocazie posibilă pentru a-L vesti împreună pe Hristos lumii”, a spus Papa Leo al XIV-lea, liderul în vârstă de 70 de ani al celor 1,4 miliarde de catolici din lume.

Mullally, în vârstă de 63 de ani, este o fostă asistentă medicală, căsătorită și mamă a doi copii.

„În fața violenței inumane, a diviziunilor profunde și a schimbărilor sociale rapide, trebuie să continuăm să spunem o poveste mai plină de speranță: că fiecare viață umană are o valoare infinită pentru că suntem copii prețioși ai lui Dumnezeu; că familia umană este chemată să trăiască ca surori și frați”, a spus ea.

„Prin urmare, trebuie să lucrăm împreună pentru binele comun, construind întotdeauna punți, niciodată ziduri; pentru că cei mai săraci dintre noi sunt cei mai apropiați de inima lui Dumnezeu.”

Opinii împărțite

Numirea lui Mullallay a divizat însă Comunitatea Anglicană, ai cărei 100 de milioane de membri din 165 de țări sunt profund dezbinați în privința unor chestiuni precum rolul femeilor și tratamentul acordat persoanelor LGBTQ+.

Mulți din Anglia și din alte țări occidentale au salutat numirea ei ca pe o spargere istorică a unui plafon de sticlă. Însă cele mai mari și mai rapide biserici în creștere din Africa aparțin unui grup conservator, numit Global Anglican Future Conference (Gafcon), care a criticat aspru numirea ei și a amenințat cu o ruptură definitivă.

Mullallay i-a spus papei, care tocmai s-a întors dintr-un turneu în patru țări africane, că îi va urma în curând pașii cu o vizită în Camerun și Ghana în iulie.

„Pelerinajul dumneavoastră în Africa a fost plin de viață și bucurie”, a spus ea. „Ne-a reamintit că, în ciuda suferințelor noastre, oamenii tânjesc după viață în toată plinătatea ei și că nenumărate persoane lucrează în fiecare zi pentru această viziune a binelui comun.

Vizita lui Mullally are loc la șase luni după ce regele Charles al III-lea s-a întâlnit cu papa, devenind primul guvernator suprem al Bisericii Anglicane care s-a rugat alături de un pontif.

Editor : C.A.