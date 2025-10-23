Regele Charles al Marii Britanii și Papa Leon s-au rugat împreună joi în Capela Sixtină din Vatican, în cadrul primei slujbe comune la care au participat un monarh englez și un pontif catolic de când regele Henric al VIII-lea s-a separat de Roma în 1534.

Cântările în latină și rugăciunile în engleză au răsunat în capelă, unde Leon a fost ales primul papă american de către cardinalii catolici din întreaga lume în urmă cu șase luni, în fața frescelor lui Michelangelo care îl înfățișează pe Hristos pronunțând Judecata de Apoi.

Charles, guvernatorul suprem al Bisericii Anglicane, era așezat la stânga papei, lângă altarul capelei, în timp ce Leon și arhiepiscopul anglican Stephen Cottrell conduceau o slujbă la care au participat Corul Capelei Sixtine și două coruri regale, transmite reuters.

Deși Charles s-a întâlnit cu ultimii trei papi, iar papii Ioan Paul al II-lea și Benedict al XVI-lea au călătorit în Marea Britanie, întâlnirile lor anterioare nu au inclus niciodată rugăciuni comune.

O vindecare a istoriei

Regele și regina Camilla se află într-o vizită de stat la Vatican, marcând strângerea legăturilor dintre Biserica Catolică și Comunitatea Anglicană, la cinci secole după separarea lor turbulentă.

„Există un sentiment puternic că acest moment, în cadrul extraordinar al Capelei Sixtine, oferă un fel de vindecare a istoriei”, a declarat pentru Reuters reverendul anglican James Hawkey, teolog canonic al Abației Westminster.

„Acest lucru ar fi fost imposibil cu doar o generație în urmă”, a spus el. „Reprezintă cât de mult au avansat bisericile noastre în ultimii 60 de ani de dialog.”

Cottrell, arhiepiscopul anglican de York, a participat la slujba din Capela Sixtină în locul lui Sarah Mullally. Ea a fost recent anunțată ca prima femeie care va ocupa funcția de arhiepiscop de Canterbury, conducătorul spiritual al Comunității Anglicane, dar nu va prelua această funcție până anul viitor.

Despărțirea dintre Biserica Catolică și Biserica Anglicană a fost oficializată în 1534, după ce Papa Clement al VII-lea a refuzat să anuleze căsătoria regelui Henric al VIII-lea cu Catherine de Aragon.

Dorința lui Henric de a avea un moștenitor masculin – și o nouă soție care să-i poată oferi unul – a fost catalizatorul imediat, dar au existat și alți factori, printre care confiscarea bunurilor bisericii de către coroana engleză și răspândirea ideilor protestante în Anglia.

Pe măsură ce Anglia oscila între catolicism și protestantism în timpul domniei fiicelor lui Henric, Maria I și Elisabeta I, sute de catolici și protestanți au fost executați pentru credința lor, adesea arși pe rug.

Titlu și loc special în biserică pentru Charles

Charles și Camilla, care au vizitat Vaticanul la începutul acestui an pentru a se întâlni cu Papa Francisc, au avut joi dimineață și o întâlnire privată cu Leon. Acasă, în Marea Britanie, fratele lui Charles, prințul Andrew, se află într-o criză tot mai profundă din cauza acuzațiilor de abuz și a legăturilor sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Regele va călători în după-amiaza aceasta la Bazilica Sfântul Paul în afara zidurilor din Roma, una dintre cele mai venerate patru biserici ale catolicismului, unde Leon a aprobat acordarea unui nou titlu de „Royal Confrater”, sau frate, la abația conexă.

Charles va primi, de asemenea, un loc special în absida bazilicii. Scaunul din lemn, rezervat în viitor pentru a fi folosit numai de monarhii britanici, este decorat cu stema regelui și motto-ul ecumenic „Ut unum sint” (Ca să fie una).

