Casa Ucrainei, care funcționează în cadrul Conferinței de Securitate de la München, întâmpină vizitatorii cu o expoziție care prezintă o dronă Shahed reală și un video generat cu posibila sa utilizare.

Expoziția se află la intrarea în Casa Ucrainei, unul dintre locurile de desfășurare a Conferinței de la München, unde se organizează o parte din evenimentele oficiale, astfel încât toți vizitatorii trebuie să treacă pe lângă o dronă rusă doborâtă. În spatele vehiculului aerian fără pilot, de la care a fost îndepărtată ogiva, este proiectat în buclă, pe un ecran mare, un videoclip de două minute generat de AI, scrie European Pravda.

Videoclipul, creat cu ajutorul inteligenței artificiale, începe cu lansarea pe scară largă a dronelor Shahed undeva în Rusia.

Apoi arată drone de luptă zburând deasupra străzilor din München și Viena (inclusiv imagini cu Catedrala Sf. Ștefan, Allianz Arena și Bayerischer Hof, unde se desfășoară Conferința de la München).

Videoclipul AI prezintă apoi drone care lovesc ținte în Davos și Bruxelles. În capitala belgiană, una dintre țintele lovite de mai multe ori este clădirea Parlamentului European.

Imaginile sunt intercalate cu citate ale unor politicieni occidentali, publicații media și o declarație a propagandistului rus Vladimir Soloviov: „Va trebui să distrugem din nou Berlinul; va trebui să intrăm în Paris și Viena”.

Casa Ucrainei, unde această expoziție este prezentată alături de sisteme anti-drone și mai multe opere de artă dedicate războiului, a fost organizată la München de Fundația Viktor Pinchuk. Anul acesta, Conferința de la München a convenit pentru prima dată asupra creării unei Case a Ucrainei, făcând-o unul dintre locurile oficiale de desfășurare.

La ceremonia de deschidere, ministrul de externe Andrii Sibiha a declarat că motivul pentru aceasta este faptul că Ucraina joacă un rol decisiv în securitatea Europei.

Editor : Sebastian Eduard