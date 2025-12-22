Live TV

Video Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest lucru nu îi ajută”

Data publicării:
soldat rus-calare
Soldat rus. Foto: Captură video Facebook/Brigada 92 de Asalt Separată

Membrii Forțelor Armate Ucrainene (AFU) din Batalionul 5 de Asalt, Brigada 92 de Asalt Separată, au detectat un grup de soldați ruși care se îndreptau spre pozițiile acestora călare și au publicat imaginile video, relatează Kyiv Post.

„Ocupanții ruși pierd echipamentele atât de repede în timpul «atacurilor lor brutale» încât sunt nevoiți să se deplaseze călare. Dar nici acest lucru nu îi ajută – operatorii de drone ai Batalionului 5 Asalt din Brigada 92 Asalt Separată «neutralizează» inamicul imediat ce văd o țintă”, se arată în postare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Pozițiile ucrainene fiind apărate de drone, călăreții au fost uciși în timpul atacului.

„Cavaleria ne atacă pozițiile. E o nebunie! Am crezut că e o glumă și încă o rundă de experimente cu AI, dar nu – într-un grup închis de piloți, se discută și se confirmă deja astfel de fapte. Mi-e milă de cai. Cu siguranță. Videoclipul arată un FPV lovind unul dintre călăreții negri împreună cu calul său”, a scris Mykola Voroshnov, membru al AFU și activist civic.

Reamintim că, anterior, s-a raportat că, din cauza lipsei de echipament, trupele terestre rusești folosesc măgari pentru transport și logistică.

Citește și:

Soldații ruși se așteaptă la pace mai mult de la Trump decât de la Putin: „Nu mai luptă din convingere. Luptă din lipsă de alternative”

ISW dezvăluie cât teritoriu au cucerit rușii în Ucraina în 2025: „83 de soldați ruși morți sau răniți pe kilometru pătrat”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
1
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
profimedia-1030135055
2
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
Vladimir Putin și Emmanuel Macron
3
Kremlinul anunță că Vladimir Putin este pregătit să discute cu Emmanuel Macron. Reacția...
Syrians women celebrate the end of the Assad regime after the change of power in Syria, on the forecourt of the main train station in Duisburg, North
4
Planul Germaniei de a expulza refugiații sirieni aduce aminte de eforturile din anii 1980...
Germany Russia Ukraine War
5
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile...
Ultimele detalii despre starea lui Dan Petrescu: ”Eu așa știu”
Digi Sport
Ultimele detalii despre starea lui Dan Petrescu: ”Eu așa știu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Eirik Kristoffersen
Șeful apărării Norvegiei: „Trebuie să învățăm lecția ucraineană. Nu e vorba doar de capacități militare, ci de reziliența societății”
President Trump state visit to UK
Rivalitatea din culise dintre Steve Witkoff și Marco Rubio pentru rolul în procesul de pace privind Ucraina: „A fost exclus”
cimitir Lychakiv- ucraina
„Un loc de glorie pentru toți”. Pierderi ascunse, cimitire supraaglomerate: realitatea din Ucraina
comisia europeana
UE a reînnoit pentru încă şase luni sancţiunile economice impuse Rusiei pentru războiul dus împotriva Ucrainei
Rachetă rusească în zbor
Belarus extinde în secret producția de muniție pentru a sprijini războiul Rusiei din Ucraina: „Produsele sunt orientate către export”
Recomandările redacţiei
daniel david 2
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației...
taxe Bolojan
Mai cresc taxele în 2026? Condițiile explicate de Ilie Bolojan
Consiliul Superior al Magistraturii CSM
Câți dintre judecătorii din România au completat chestionarul CSM...
Tancuri LNG Barcelona
Prețurile gazelor naturale în Europa au scăzut la cel mai mic nivel...
Ultimele știri
Cum s-ar putea face consultarea privind problemele din justiție. Ce variantă ia în calcul Președinția (surse)
Sentințele contradictorii, problema care alimentează neîncrederea în justiție. Premierul: „Senzaţia de nedreptate este mare”
Proiect de lege: Repararea sau înlocuirea bunurilor neconforme să se facă în maxim 15 zile lucrătoare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Gemeni. Un an plin de mișcare, schimbări curajoase și noi începuturi...
Cancan
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Fanatik.ro
Flori pentru Nicușor Dan, la orice oră din zi și din noapte. Cine sunt florarii de la Palatul Cotroceni și...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, campioană de toamnă după 35 de ani! Oltenii au câștigat ultimul titlu după ce au...
Adevărul
Gastroenterolog: „Aceasta este gustarea pe care aș vrea s-o evite toată lumea”. Alternative sănătoase
Playtech
Bolile pentru care se acordă certificat de handicap cu însoțitor. Lista actualizată în 2025
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Ce a postat Mălina, cu câteva ore înainte să cadă de la etajul 7. Tragedia a depășit granițele României
Pro FM
Hailey Bieber, seducătoare pe plajă, întinsă pe nisip. În costum de baie, într-o apariție solară înainte de a...
Film Now
Ce încasări a înregistrat „Avatar: Fire and Ash” în weekendul de debut. Scădere semnificativă față de...
Adevarul
Zegrean, ironic cu judecătorii care au cerut să fie luați din benzinării și duși la Cotroceni: „Dacă sunt așa...
Newsweek
Un pensionar va primi o creștere de 50% a punctajelor la pensie. Decizie definitivă. Cum a argumentat instanța
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Șase lucruri prin care trece o persoană aflată pe patul de moarte, cu puțin înainte să se stingă. O asistentă...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Macaulay Culkin are doi copii adorabili care îi seamănă foarte bine. Cum arată băieții actorului
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...