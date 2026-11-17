Rachetele cu aripi „Flamingo” au fost utilizate pentru a lansa un atac asupra podului din Crimeea în noaptea de 16 spre 17 noiembrie. Acest lucru a fost anunțat de Denis Shtilerman (n.red. fondatorul companiei care a dezvoltat rachetele Flamingo), în comentariul său la videoclipul filmat de camera rachetei și publicat de Anton Gherascenko.

ACTUALIZARE 10.51: Vladimir Putin a fost informat de faptul că Ucraina a reușit să distrugă podul, transmite tass.

ACTUALIZARE 10.17: Comitetul de Securitate al Federației Ruse a deschis un dosar privind un act terorist în legătură cu atacul Forțelor Armate ale Ucrainei asupra Podului din Crimeea – a anunțat instituția.

„Direcția Generală de Investigații a Comitetului de Investigații al Federației Ruse a deschis un dosar penal privind un act terorist în legătură cu atacurile formațiunilor armate ucrainene asupra podului din Crimeea (art. 205 din Codul Penal al Federației Ruse)”, se menționează în comunicat.

Știrea inițială:

În înregistrarea video este surprins zborul rachetei chiar înainte de lovitura asupra podului care traversează Strâmtoarea Kerci, dar și momentul impactului este vizibil într-o altă filmare publicată online.

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Cu o zi înainte de atac, în Crimeea ocupată temporar au fost emise avertismente privind pericolul de rachete. Primul a fost emis la ora 00:56, iar următoarele – la 03:52 și 05:03.

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În urma loviturii, o parte din Podul Crimeei s-a prăbușit în apă

După cum a relatat UNIAN, în timpul atacului, arcul travesei navigabile a podului, împreună cu traveea rutieră, s-au prăbușit în apă.

Serghei Aksenov, șeful Crimeii anexate, numit de Moscova, a confirmat un al doilea atac și a anunțat suspendarea traficului pe pod.

În același timp, au apărut noi imagini cu urmările atacului asupra podului. Judecând după acestea, partea destinată autovehiculelor este complet inutilizabilă, deoarece se observă o prăbușire semnificativă a suprafeței carosabile, ceea ce face imposibilă circulația pe aceasta.

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Podul, vizat de atac și în 2022

Un incendiu uriaș a izbucnit în toamna anului 2022 pe podul peste Strâmtoarea Kerci, care face legătura între Rusia și peninsula Crimeea, pe care Vladimir Putin a anexat-o ilegal în 2014. Un camion ar fi explodat în mers, iar suflul exploziei a aprins și un tren cu combustibil care trecea în acel moment pe deasupra.

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Podul peste strâmtoarea Kerci este un obiectiv important în războiul purtat de Rusia în Ucraina. Este principala cale de aprovizionare a armatei lui Putin în sudul țării invadate, pe acolo sunt transportați militari, tehnică militară și muniție.

Putin a inaugurat podul personal

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a traversat în 2018 podul care leagă Rusia de Crimeea la volanul unui camion portocaliu, inaugurând astfel tronsonul rutier al acestui pod cu o mare încărcătură simbolică pentru Kremlin, potrivit imaginilor difuzate în direct de televiziunea rusă.

Preşedintele rus a calificat inaugurarea acestui pod ce leagă Crimeea de Rusia continentală drept un „eveniment istoric” şi a promis proiecte de infrastructură similare în întreaga ţară.

Experții spuneau că Putin a urmărit personal construcția podului și a pus o presiune uriașă pe constructor. Din punctul său de vedere, Podul simbolizează „întoarcerea” pentru eterenitate a peninsulei sub controlul Rusiei.

Cum a încercat Putin să-și salveze podul

Rusia a trecut la utilizarea unei serii de mijloace de apărare pasivă, după primele atacuri, cum ar fi generatoare de fum şi bariere subacvatice, alături de măsuri de apărare activă, cum ar fi sistemele de apărare aeriană, pentru a consolida siguranţa traversării apei şi pentru a minimiza daunele provocate de eventuale atacuri.

Importanţa podului, atât pentru logistică, cât şi pentru simbolistica ocupaţiei ruseşti, impune aceste măsuri de protecţie extinse. Începând cu 29 august 2023, imaginile din satelit confirmă că Rusia a creat o barieră subacvatică, formată din barje scufundate şi baraje de reţinere. pentru a descuraja atacurile cu ambarcaţiuni de suprafaţă fără echipaj împotriva podului Crimeei, arată Ministerul Apărării de la Londra.

În partea sudică a podului, apărarea include mai multe nave aflate la o distanţă de 160 de metri între ele. Acestea se află în locul unde la 17 iulie au lovit dronele ucrainene "Sea Baby". Potrivit Le Monde, un blogger militar rus a criticat această încercare şi susţine că spaţiul de câteva sute de metri dintre fiecare barjă este suficient pentru ca dronele maritime să treacă de barieră.

Potrivit acestuia, ar fi putut fi întinse plase între fiecare dintre aceste barje. Anterior, în septembrie 2022, marina militară rusă a testat pe barje pentru scurt timp, câteva zile la rând, momeli radar probabil pentru a descuraja rachetele cu căutare radar.

Alte contramăsuri de protecţie a podului includ utilizarea generatoarelor de fum montate pe camioane TDA-3, un exerciţiu fiind efectuat la 24 mai 2023. Acest fum a fost activat pentru a descuraja ameninţările aeriene care se apropiau la 12 august 2023, arată Ministerul britanic al Apărării.

Editor : Alexandru Rotaru