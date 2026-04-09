Video Momentul în care un escroc român supranumit „Prințul din Dubai" a fost prins de poliția poloneză. Cum a căpătat această poreclă

Un bărbat român poreclit de poliție „Prințul din Dubai” a fost arestat în capitala Poloniei după ce a fost prins în timp ce desfășura o înșelătorie la marginea drumului, vizând șoferii cu aur fals și bijuterii.

Bărbatul în vârstă de 27 de ani a fost prins după ce polițiștii l-au zărit îmbrăcat în costum, comportându-se agresiv față de un șofer în cartierul Ursynów din sudul Varșoviei.

Când s-au oprit să intervină, au descoperit că bărbatul încerca să scoată bani de la o potențială victimă, pretinzând că este un arab bogat.

Purtătoarea de cuvânt a poliției, Marta Haberska, a declarat: „Bărbatul a susținut că nu are bani pentru combustibil și că fondurile sale au fost blocate.

„Pentru a da credibilitate poveștii sale, s-a dat drept o persoană bogată care călătorea între Dubai, Emiratele Arabe Unite și Londra.

„A susținut că avea nevoie doar de un ajutor temporar, oferind bijuterii presupuse a fi valoroase – inele cu sigiliu și lanțuri de aur – ca garanție pentru împrumut.

Dar bijuteriile s-au dovedit a fi realizate dintr-un aliaj metalic fără valoare numit tombac, cunoscut și sub numele de „aurul prostului”.

Haberska a adăugat: „În realitate, acțiunile sale au constat în inducerea în eroare a victimelor cu privire la valoarea bijuteriilor oferite și, în acest caz, în încercarea de a stoarce 5.000 de euro de la victimă.”

Polițiștii l-au asociat ulterior cu incidente similare, descriind un tipar de escrocherii la marginea drumului în care el viza șoferii care treceau pe acolo.

Într-un caz de la jumătatea lunii martie, de-a lungul șoselei de centură S2 din Varșovia, el a convins un șofer să-l ducă cu mașina până la o benzinărie, înmânându-i un inel în schimbul unei sume mici de bani.

În timpul călătoriei, acesta ar fi furat 1.700 de zloți (400 de euro) din portofelul șoferului.

Poliția a declarat că suspectul ar fi putut comite escrocherii similare nu numai în Polonia, ci și în alte părți ale Europei, inclusiv în Franța și Olanda.

Procurorii l-au acuzat de fraudă, tentativă de fraudă și furt.

Un tribunal din Varșovia a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de trei luni, în așteptarea continuării anchetei.

 

