„Momentul unității”. Ziua în care Europa a început vaccinarea anti-COVID

Uniunea Europeană a început o campanie coordonată de vaccinare pentru a lupta împotriva COVID-19, în ceea ce președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a numit un „moment emoționant de unitate”. Italia și Spania au fost țările care au dat startul campaniei, la mai puțin de o săptămână de la aprobarea serului Pfizer/BioNTech. Asta dacă nu luăm în calcul Germania, Ungaria și Slovacia, care au făcut notă discordantă și au început încă de ieri vaccinarea.

Italia a fost prima țară a Uniunii Europene care a început vaccinarea în ziua stabilită. Locuitorii din Peninsulă speră ca aceasta să fie luminița de la capătul tunelului, după un an de coșmar în care peste 71 de mii de conaționali au căzut victime pandemiei.

Claudia Alivernini, asistentă medicală vaccinată: Este un gest mic, dar fundamental pentru noi toți. Știința și medicina, împreună cu spiritul civic al fiecăruia dintre noi, sunt singurele mijloace pe care le avem pentru a câștiga această bătălie dificilă.

Nicola Zingaretti, președintele regiunii Lazio: Nu este sfârșitul, fiindcă mai avem cale lungă, dar este începutul sfârșitului, poate fi începutul sfârșitului.

La fel gândesc și spaniolii, care au început vaccinarea cu personalul medical și bătrânii din aziluri. O femeie de 90 de ani a fost prima imunizată în statul iberic, spre bucuria ei și a celor din jur.

Țările în care primii vaccinați au fost liderii politici

Sunt state europene în care primii vaccinați au fost liderii politici, care au vrut să dea un exemplu. Este cazul Cehiei, unde premierul Andrei Babis a fost printre cei dintâi imunizați.

Andrei Babis, premierul Cehiei: Vaccinul care a ajuns sâmbătă reprezintă o speranță, o speranță că ne vom întoarce la o viață normală.

Primii primii vaccinați a fost și premierul Greciei, în timp ce în Bulgaria, ministrul Sănătății și un înalt prelat au primit și ei serul anti-COVID.

Kostadin Angelov, ministrul bulgar al Sănătății: Oamenii de știință și-au făcut treaba, au făcut posibil ca vaccinul să devină salvarea pe care o așteptam cu toții.

Germania, Ungaria și Slovacia au furat startul

Teoretic, ziua de 27 decembrie ar fi trebuit să fie punctul zero al vaccinării în Uniunea Europeană. Numai că trei țări au furat startul: Ungaria, Germania și Slovacia, unde primii oameni au fost deja imunizați sâmbătă.

Și tot în Germania, debutul vaccinării a fost marcat într-un mod inedit de pilotul unui avion: acesta a modificat traseul de zbor, astfel încât pe ecranele radarelor să apară silueta unei seringi.

Prima persoană vaccinată în România, o asistentă medicală

Mihaela Anghel, în vârstă de 26 de ani lucrează de 4 ani la Institutul Matei Balş din Capitală. Ea a primit prima doză de vaccin, duminică, la ora 9,00, în aplauzele cadrelor medicale din spital.

Mihaela Anghel: Cred că a fost cea mai mare emoție pe care am trăit-o, am fost privilegiată că am fost aleasă să fiu prima vaccinată din această țară. Nu am întrebat nici măcar o secundă de ce am fost eu aleasă, pur și simplu am spus da și am ajuns aici. Nu a durut absolut deloc, este cel mai nedureros vaccin pe care l-am făcut până acum.

Numărul total de cadre medicale din cele 10 spitale din România, cărora li s-a administrat, duminică, prima doză de vaccin împotriva coronavirusului este de 960.

Editor : Monica Bonea