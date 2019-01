Moțiune de cenzură împotriva Theresei May. Vot decisiv în această seară

Moţiunea de cenzură depusă de Partidul Laburist din Marea Britanie urmează să fie supusă la vot în această seară, însă ea are puţine şanse să treacă. Premierul Theresa May este susținută atât de conservatorii săi, cât și de Partid Unionist nord-irlandez (DUP), care au împreună de o majoritate absolută.

Theresa May se confruntă cu o moțiune de cenzură / FOTO: Guliver / Getty Images

În deschiderea dezbaterii din Parlament, liderul opoziţiei laburiste, Jeremy Corbyn a declarat că Theresa May a pierdut „încrederea şi susţinerea” Parlamentului, la o zi după respingerea masivă a acordului Brexitului de către parlamentarii britanici și a îndemnat-o „să facă ceea ce este just şi să demisioneze”, cu mai puţin de trei luni înaintea ieşirii din UE, prevăzute la 29 martie.

Această moţiune a fost depusă în urma respingerii cu o majoritate zdrobitoare a acordului Brexitului negociat de May cu Bruxellesul, care nu-i mulţumeşte nici pe eurosceptici şi nici pe eurofili. Textul a fost respins marţi seara cu 432 de voturi la 202 - fără precedent în istoria parlamentară a regatului. Şi mai rău, 118 deputaţi din cadrul majorităţii conservatoare au votat împotriva documentului.

Presa britanică vedea miercuri în acest lucru ”O umilire totală”, potrivit Daily Telegraph, în timp ce tabloidul The Daily Mail consideră că Theresa May „luptă pentru supravieţuirea sa”.

În Statele Unite, The Washington Post (WP) apreciază că Regatul Unit se ”îndreaptă către un dezastru”.

Potrivit editorialistului de la Times Matthew Parris, a venit vremea ca parlamentarii cu experienţă să ia controlul asupra dosarului Brexitului. „Nu există vreun leadership, nici în Guvern şi nici în opoziţie, care să fie capabil să ne ajute să ieşim din această mlaştină”, deplânge el.

În cazul în care May supravieţuieşte moţiunii de cenzură, ea are termen până luni să prezinte un ”plan B”. Are mai multe opţiuni - şi anume să se angajeze să se întoarcă la Bruxelles sau să ceară o amânare a datei Brexitului. Respingerea textului sporeşte totodată posibilitatea unui divorţ fără acord - cel mai rău scenariu pentru mediile economice.

Altă ipoteză, cea a unui al doilea referendum, a fost apărată de 71 de deputaţi laburişti, într-o scrisoare publicată miercuri. Această opţiune, respinsă de May, este ”singura credibilă”, a apreciat premierul scoţian, separatista şi eurofila Nicola Sturgeon.

Într-o încercare de a debloca situaţia, Theresa May a anunţat că vrea de-acum să discute cu deputaţi din toate partidele „pentru a identifica elementele necesare în vederea obţinerii susţinerii Camerei Comunelor”.

Sursa: news.ro

