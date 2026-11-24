Avioane de luptă Rafale ale Forțelor Aeriene Franceze au efectuat, pentru prima dată, manevre de aterizare și decolare pe o șosea din Finlanda, în cadrul unui exercițiu militar la care au participat peste 4.000 de militari.

Operațiunea urmărește să demonstreze că avioanele de vânătoare pot continua să execute misiuni chiar dacă bazele aeriene convenționale sunt distruse sau devin inutilizabile într-un conflict militar. În timp ce pentru francezi asemenea manevre reprezintă o raritate, piloții finlandezi le practică în mod regulat, relatează Focus Online.

Exercițiul a avut loc pe 21 noiembrie, în apropierea localității Jännevirta, din estul Finlandei, pe un tronson al drumului național 9, între orașele Kuopio și Siilinjärvi.

Pentru desfășurarea operațiunii, autoritățile finlandeze au închis circulația rutieră în zonă începând cu 18 noiembrie, transformând temporar șoseaua într-o pistă de aviație militară.

Cel puțin două avioane Rafale au efectuat nouă manevre complete de aterizare și decolare, precum și proceduri de tip touch-and-go, în care aeronava atinge pentru scurt timp suprafața pistei și decolează imediat, fără să se oprească.

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Manevrele au fost îngreunate de ninsorile abundente, care au redus vizibilitatea și au complicat operațiunile piloților francezi.

Avioanele au zburat fără armament, dar fiecare era echipat cu două rezervoare suplimentare de combustibil montate sub aripi.

Franța testează o tactică militară folosită de mult timp în Finlanda

Potrivit Forțelor Aeriene Finlandeze, exercițiul reprezintă prima operațiune în care avioanele franceze Rafale au utilizat o șosea finlandeză pentru aterizare și decolare.

Aeronavele aparțin escadrilei franceze de testare și evaluare „Côte d’Argent”, specializată în verificarea sistemelor de armament și stabilirea condițiilor operaționale în care pot fi utilizate avioanele militare.

Pentru Finlanda, însă, folosirea drumurilor publice drept piste de aviație nu reprezintă o noutate.

Armata finlandeză a dezvoltat de-a lungul deceniilor o rețea de tronsoane rutiere care pot fi transformate rapid în baze aeriene temporare. Această strategie permite dispersarea avioanelor militare pe teritoriul țării, reducând vulnerabilitatea lor în cazul unor atacuri asupra aeroporturilor.

Infrastructura este adaptată pentru operațiuni aeriene, iar piloții finlandezi se antrenează periodic să utilizeze asemenea amplasamente.

Peste 4.000 de militari și 40 de aeronave au participat la exercițiu

Testele avioanelor Rafale au făcut parte din exercițiul internațional „Protective Fence 26”, organizat în Finlanda.

La manevre au participat aproximativ 40 de aeronave și peste 4.000 de militari.

Pe lângă avioanele franceze Rafale, au fost implicate avioane finlandeze F/A-18 Hornet, aeronave de antrenament Hawk și elicoptere NH90.

Au participat, de asemenea, avioane F-35A ale Forțelor Aeriene Olandeze și avioane de luptă Gripen din Suedia.

Contingentul francez a fost staționat la baza aeriană Rovaniemi, din Laponia, de unde aeronavele au fost trimise către zona de desfășurare a manevrelor.

Strategia „Morane”: avioanele de luptă trebuie să poată opera și fără aeroporturi

Testele din Finlanda fac parte dintr-o strategie mai amplă a Forțelor Aeriene Franceze, cunoscută sub numele de „Morane”.

Conceptul presupune dispersarea rapidă a avioanelor militare în mai multe amplasamente, inclusiv aeroporturi secundare, baze ale statelor aliate sau infrastructuri care nu sunt utilizate în mod obișnuit pentru operațiuni aeriene.

Obiectivul este reducerea riscului ca un adversar să poată neutraliza o parte importantă a aviației militare prin atacarea câtorva baze aeriene cunoscute.

Generalul francez Philippe Moralès, fost comandant al structurii responsabile de apărarea și operațiunile aeriene, avertiza încă din 2023 că Franța trebuie să revină la principiile dispersării forțelor.

„Teritoriile noastre nu mai trebuie considerate refugii inviolabile”, declara acesta, potrivit publicației militare franceze Opex360.

Afirmația reflectă preocuparea militarilor francezi față de vulnerabilitatea infrastructurii aeriene într-un conflict de mare intensitate, în care aeroporturile, depozitele de combustibil și centrele de comandă pot deveni ținte prioritare.

Avioanele Mirage 2000 au folosit o autostradă din Polonia încă din 1998

Deși manevrele din Finlanda reprezintă o premieră pentru avioanele Rafale pe șoselele finlandeze, Franța a mai efectuat operațiuni asemănătoare.

În 1998, două avioane de luptă Mirage 2000C au utilizat o autostradă din Polonia în cadrul unui exercițiu militar.

Mai recent, în august 2026, un avion de transport militar CASA CN-235 a aterizat pe un drum din Suedia, într-o operațiune destinată verificării posibilității de utilizare a infrastructurii rutiere.

Exercițiul din Finlanda reprezintă astfel o nouă etapă în adaptarea aviației franceze la operațiuni desfășurate în afara bazelor convenționale.

După încheierea manevrelor de la Jännevirta, aeronavele franceze și finlandeze s-au întors la baza Rovaniemi.

Testele demonstrează că aeronavele Rafale pot efectua manevre de aterizare și decolare și pe infrastructuri rutiere adaptate, inclusiv în condiții meteorologice dificile. Capacitatea de a opera independent de marile baze aeriene este considerată importantă pentru menținerea aviației de luptă în condițiile unui conflict militar de mare intensitate.

Editor : Sebastian Eduard