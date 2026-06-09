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Motivul pentru care UE nu poate negocia pacea în Ucraina, potrivit Kremlinului: „Este concentrată pe continuarea războiului”

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Dmitri Peskov
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Foto: Profimedia Images

Uniunea Europeană nu este în măsură să joace rolul de mediator într-un eventual proces de pace între Ucraina și Rusia, deoarece este concentrată mai degrabă pe continuarea conflictului, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Oficialul rus a afirmat că Moscova consideră „ilogică și greșită” orice tentativă de mediere care presupune impunerea unor condiții Rusiei.

Uniunea Europeană este departe de a fi pregătită să acţioneze ca mediator în orice proces de pace între Ucraina şi Rusia, întrucât pare a fi concentrată mai mult pe continuarea războiului, a declarat marţi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează agenţiile Reuters şi EFE, citate de Agerpres.

El a făcut acest comentariu în urma unei întrebări din partea presei despre posibilitatea ca UE să acţioneze ca mediator, pe fondul blocării negocierilor de pace ruso-ucrainene mediate de SUA.

„În primul rând, iniţierea eforturilor de mediere prin impunerea unor condiţii Rusiei este ilogică şi greşită. Şi, desigur, aceasta este inacceptabil pentru noi”, a remarcat purtătorul de cuvânt al preşedintelui Vladimir Putin.

Cât despre medierea realizată de SUA, Dmitri Peskov a spus că nu există în prezent planuri pentru o convorbire telefonică între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, dar a adăugat că emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner continuă să menţină contacte atât cu Rusia, cât şi cu Ucraina.

„Procesul de mediere asupra Ucrainei este în prezent suspendat. Totuşi, negociatorii americani menţin contactele, discuţiile continuă cu noi, prin canalele existente, şi cu ucrainenii. Nu există încă o dată exactă pentru vizita lor, dar am fi încântaţi să-i primim în Rusia în orice moment”, a explicat oficialul rus.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că a avut o discuţie „pozitivă” cu Witkoff şi Kushner şi a salutat ceea ce el a descris drept disponibilitatea lor de a contribui la o soluţionare a războiului din Ucraina în următoarele săptămâni. Totuşi, potrivit lui Peskov, Kremlinul nu a primit încă informaţii despre discuţia lui Zelenski cu cei doi emisari americani.

Ultima rundă de negocieri ruso-ucrainene mediate de SUA a avut loc pe 17-18 februarie la Geneva şi s-a încheiat fără progrese, în afara unor noi schimburi de prizonieri şi a abordării modalităţilor de verificare a unei încetări a focului odată ce se va ajunge la un acord de pace, o perspectivă ce rămâne însă îndepărtată.

Conform surselor diplomatice, discuţiile au fost foarte tensionate şi Rusia nu a cedat în faţa cererilor sale, în special aceea ca Ucraina să-i cedeze întregul Donbas, adică un teritoriu de aproximativ 20% din provincia Doneţk aflat în continuare sub controlul armatei ucrainene şi ce ar mai fi rămas sub control ucrainean în provincia Lugansk, a cărei ocupare completă a fost între timp revendicată de Rusia.

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Editor : M.I.

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