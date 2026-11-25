Comisia Europeană propune ca Muntenegru să fie monitorizat inclusiv după aderarea la Uniunea Europeană și să fie supus unei perioade de probă de zece ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia cu încă cinci ani. În cazul unor încălcări grave ale valorilor și normelor europene, noul stat membru ar putea pierde dreptul de vot. Prin aceste măsuri, Bruxelles-ul încearcă să evite repetarea conflictelor pe tema statului de drept pe care le-a avut cu guvernul condus de Viktor Orban în Ungaria, potrivit Euronews.

Muntenegru, țara candidată care a înregistrat cele mai mari progrese în procesul de aderare, reprezintă un teren de testare pentru măsuri de protecție mai stricte, menite să evite apariția unui nou Viktor Orbán, politicianul maghiar al cărui guvern a intrat în repetate rânduri în conflict cu Bruxelles-ul pe tema statului de drept.

Săptămâna trecută, statele membre au aprobat, în linii mari, un proiect de poziție privind noile garanții, elaborat de Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului UE. Acest lucru a permis începerea lucrărilor la tratatul de aderare a Muntenegrului.

Pe această bază, Comisia a prezentat un prim proiect al dispozițiilor relevante ale tratatului, cunoscute sub denumirea de Capitolul 35, pe care reprezentanții statelor membre le-au discutat marți. Textul conține o noutate importantă: un mecanism de monitorizare postaderare.

Bruxelles-ul vrea să împiedice abandonarea reformelor după încheierea negocierilor

Potrivit propunerii inițiale privind măsurile de protecție, Comisia Europeană ar urma să monitorizeze o țară în perioada dintre încheierea negocierilor de aderare și intrarea efectivă în blocul comunitar. Scopul este de a împiedica viitoarele state membre să încetinească sau să inverseze reformele după ce au obținut un acord politic privind încheierea negocierilor, dar înainte de a deveni membre ale UE.

Comisia ar urma să verifice dacă țara respectivă pune în aplicare și respectă toate angajamentele asumate în timpul negocierilor, să prezinte periodic rapoarte Parlamentului European și Consiliului UE și să propună măsuri corective, atunci când este necesar. În ultimă instanță, ar putea chiar să amâne aderarea țării respective.

În timpul discuțiilor, mai multe state membre favorabile unor garanții mai stricte, printre care Germania, Franța și Țările de Jos, au sugerat extinderea monitorizării și după aderare. Președinția irlandeză nu a inclus această idee în proiectul său de poziție, dar a lăsat deschisă posibilitatea introducerii ei.

Alte țări, în special cele care fac parte din grupul „Prietenii Balcanilor de Vest”, au pus sub semnul întrebării utilitatea suplimentară a mecanismului, în condițiile în care statele membre ale UE sunt deja monitorizate prin instrumente precum rapoartele privind statul de drept și procedurile de infringement.

Acestea au solicitat clarificări privind modul în care ar funcționa monitorizarea, domeniile care ar necesita o atenție suplimentară după aderare și modalitățile prin care s-ar putea evita suprapunerea cu instrumentele deja existente.

Perioadă de probă de zece ani și posibilitatea suspendării dreptului de vot

Comisia Europeană consideră, în schimb, că este firesc ca noile măsuri de protecție să fie însoțite de un mecanism de monitorizare a aplicării acestora. Cu toate acestea, instituția nu a inclus un astfel de mecanism în propunerea sa inițială.

„Având în vedere perioada în care anumite clauze de salvgardare vor putea fi invocate după aderare, UE consideră că în Tratatul de aderare ar trebui inclusă și o dispoziție privind monitorizarea postaderare”, se arată în proiectul de document consultat de Euronews.

Deosebit de importantă este așa-numita clauză de salvgardare instituțională. Aceasta ar plasa noul stat membru într-un fel de perioadă de probă, în timpul căreia încălcările valorilor și normelor UE ar fi sancționate rapid, inclusiv prin suspendarea dreptului de vot în cazul celor mai grave abateri.

Proiectul Comisiei Europene confirmă reducerea perioadei de probă de la 15 la zece ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia cu încă cinci ani, conform propunerii Irlandei. Comisia nu a preluat însă soluția de compromis propusă de președinția irlandeză în ceea ce privește modalitatea de adoptare a deciziei privind aplicarea acestei măsuri.

Editor : Ș.A.