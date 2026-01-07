Live TV

Muzeul Luvru a fost redeschis în întregime după ce angajaţii au decis să suspende greva

Data publicării:
Muzeul Luvru. Foto: Profimedia Images

Muzeul Luvru şi-a putut deschide porţile miercuri, după ce angajaţii săi au decis să nu mai continue greva pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, potrivit unor surse citate de AFP.

Reuniţi în dimineaţa zilei în cadrul unei adunări generale, 200-300 de angajaţi ai muzeului au decis să nu voteze continuarea grevei, care a fost declanşată la jumătatea lunii decembrie, suspendată în perioada sărbătorilor şi reluată luni, a declarat pentru AFP Valérie Baud, reprezentanta sindicatului CFDT, citată de News.ro. Ea a avertizat că, totuşi, „mişcarea nu s-a oprit”.

În lipsa unor progrese suficiente în discuţiile cu Ministerul Culturii, preavizul depus la începutul lunii decembrie de sindicat nu a fost retras şi o nouă adunare generală este prevăzută pentru joi dimineaţă.

Adunarea de miercuri a întârziat ora de deschidere a celui mai vizitat muzeu din lume, dar mai târziu au fost deschise integral spaţiile pentru public, a declarat pentru AFP conducerea instituţiei.

Luni, după votul pentru grevă, Luvru a putut deschide publicului doar „parcursul capodoperelor”, care include "Mona Lisa", "Venus din Milo" sau "Victoria din Samothrace".

Angajaţii sunt mobilizaţi pentru a protesta faţă de lipsa de personal, în special pentru supravegherea sălilor, împotriva creşterii tarifelor pentru turiştii non-europeni - o măsură care va intra în vigoare la 14 ianuarie - sau împotriva degradării clădirii, evidenţiată de furtul spectaculos a opt bijuterii ale Coroanei.

