Muzeul Luvru scumpește biletele de intrare pentru vizitatorii din afara Europei: „Am dorit o politică tarifară diferenţiată”

Data publicării:
luvru
Muzeul Luvru. Foto: Profimedia Images

Vizitatorii din afara Europei care vor vrea să treacă pragul muzeului Luvru vor trebui să plătească cu 45% mai mult pentru bilet începând cu 2026, relatează presa franceză, conform News.ro.

Din 14 ianuarie, cetățenii din afara Spaţiului Economic European (SEE, care include Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) vor plăti 32 de euro pentru a intra în cel mai vizitat muzeu din lume, cu 10 euro mai mult decât prețul actual al biletului de intrare.

Ministrul culturii, Rachida Dati, îşi anunţase deja dorința de a pune în aplicare o politică tarifară diferențiată pentru Luvru. „Am dorit o politică tarifară diferenţiată, care va fi pusă în aplicare începând cu 1 ianuarie 2026 şi care va permite, în special, finanţarea acestui nou proiect muzeal”, a declarat Rachida Dati.

Contactat de BFMTV.com, Ministerul Culturii a confirmat că acest tarif diferențiat are ca scop să îi facă pe vizitatorii din afara Uniunii Europene să plătească mai mult.

Anul trecut, 77% dintre vizitatori au fost străini, 23% americani şi 6% chinezi, potrivit Muzeului Luvru.

În prezent, muzeul aplică deja o politică tarifară diferenţiată în funcţie de profilul vizitatorilor. Rezidenţii cu vârste cuprinse între 18 şi 26 de ani din ţările Spaţiului Economic European, vizitatorii cu dizabilităţi, şomerii sau beneficiarii de ajutoare sociale minime beneficiază de intrare gratuită. Repunerea în discuţie a acestor tarife nu este pe ordinea de zi, a indicat Ministerul Culturii pentru BFMTV.com.

