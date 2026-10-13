NATO a început exercițiile nucleare anuale Steadfast Noon: 17 țări participă la manevrele militare

NATO a început marți exercițiile nucleare anuale Steadfast Noon, la care participă forțe armate din 17 state membre ale Alianței. Manevrele, care se vor desfășura până la sfârșitul săptămânii viitoare, au ca scop exersarea procedurilor de apărare nucleară, relatează dpa și Agerpres.

Germania a trimis trei avioane de luptă Tornado din Escadrila Tactică 33 la baza aeriană Aviano, din nordul Italiei, pentru a participa la exerciții. Potrivit Forțelor Aeriene Germane (Luftwaffe), la manevre vor lua parte, în total, zeci de militari germani.

Aeronavele Tornado sunt staționate de obicei la baza Büchel, din landul Renania-Palatinat, în vestul Germaniei, unde, potrivit unor informații neconfirmate oficial, sunt depozitate arme nucleare americane. În caz de necesitate, acestea pot fi lansate și de avioane germane de vânătoare-bombardament, în cadrul aranjamentelor NATO privind utilizarea în comun a armamentului nuclear.

Și alte baze militare din Italia, Belgia și Țările de Jos sunt considerate locuri în care Statele Unite își depozitează armele nucleare aflate în Europa.

Până recent, NATO nu a oferit detalii despre exercițiul Steadfast Noon, precizând doar că acesta se desfășoară la o scară comparabilă cu cea a ediției de anul trecut. La manevrele precedente, Alianța a anunțat participarea a 2.000 de militari și a peste 70 de aeronave, inclusiv avioane de vânătoare de ultimă generație F-35, precum și aeronave de supraveghere și de realimentare în zbor.

Scenariul exercițiului este secret. Potrivit unor experți militari, manevrele, organizate de obicei în luna octombrie, presupun exersarea transportului în siguranță al armelor nucleare din depozitele subterane până la aeronave, precum și a procedurilor de montare a acestora pe avioane.

Pentru aceste operațiuni, dar și pentru simularea atacurilor ulterioare, sunt utilizate exclusiv bombe de exercițiu, fără încărcătură nucleară.

Editor : Ș.A.