Live TV

NATO a început exercițiile nucleare anuale Steadfast Noon: 17 țări participă la manevrele militare

Data publicării:
F-16 belgian
Steadfast Noon. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

NATO a început marți exercițiile nucleare anuale Steadfast Noon, la care participă forțe armate din 17 state membre ale Alianței. Manevrele, care se vor desfășura până la sfârșitul săptămânii viitoare, au ca scop exersarea procedurilor de apărare nucleară, relatează dpa și Agerpres.

Germania a trimis trei avioane de luptă Tornado din Escadrila Tactică 33 la baza aeriană Aviano, din nordul Italiei, pentru a participa la exerciții. Potrivit Forțelor Aeriene Germane (Luftwaffe), la manevre vor lua parte, în total, zeci de militari germani.

Aeronavele Tornado sunt staționate de obicei la baza Büchel, din landul Renania-Palatinat, în vestul Germaniei, unde, potrivit unor informații neconfirmate oficial, sunt depozitate arme nucleare americane. În caz de necesitate, acestea pot fi lansate și de avioane germane de vânătoare-bombardament, în cadrul aranjamentelor NATO privind utilizarea în comun a armamentului nuclear.

Și alte baze militare din Italia, Belgia și Țările de Jos sunt considerate locuri în care Statele Unite își depozitează armele nucleare aflate în Europa.

Până recent, NATO nu a oferit detalii despre exercițiul Steadfast Noon, precizând doar că acesta se desfășoară la o scară comparabilă cu cea a ediției de anul trecut. La manevrele precedente, Alianța a anunțat participarea a 2.000 de militari și a peste 70 de aeronave, inclusiv avioane de vânătoare de ultimă generație F-35, precum și aeronave de supraveghere și de realimentare în zbor.

Scenariul exercițiului este secret. Potrivit unor experți militari, manevrele, organizate de obicei în luna octombrie, presupun exersarea transportului în siguranță al armelor nucleare din depozitele subterane până la aeronave, precum și a procedurilor de montare a acestora pe avioane.

Pentru aceste operațiuni, dar și pentru simularea atacurilor ulterioare, sunt utilizate exclusiv bombe de exercițiu, fără încărcătură nucleară.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
toma cuzin fb
1
Surse: Actorul Toma Cuzin a fost reținut după ce a condus cu permisul suspendat și a...
xx
2
Nicușor Dan amenință că vineri dizolvă Parlamentul, dacă joi partidele nu vor fi ajuns la...
caii sălbatici
3
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase: o rezervație...
actorul rj mitte rade
4
A murit actorul RJ Mitte din serialul „Breaking Bad”
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Sorin Grindeanu, după ședința decisivă pentru susținerea lui Luca Niculescu: „Nu este...
După ce a renunțat complet la haine și a fost criticată de toată planeta, Sydney Sweeney a revenit: 20 de milioane de vizualizări
Digi Sport
După ce a renunțat complet la haine și a fost criticată de toată planeta, Sydney Sweeney a revenit: 20 de milioane de vizualizări
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1051938225
Avertisment din partea serviciului ucrainean de informații externe: Rusia a elaborat deja scenarii pentru un război cu Europa
Romanian Navy frigate "King Ferdinand" (R), a Bulgarian war ship (C) and Romanian corvette "Admiral Barbuneanu" (L) march on the Black Sea during "Sea Shield 24" exercise April 16, 2024
Două nave comerciale, lovite de drone în largul Bulgariei: una s-a scufundat. Rumen Radev a vorbit cu Ilie Bolojan
Flubetrieb am Flughafen Nürnberg, Nürnberg, 05.10.2026
Aeroportul din Nurnberg, închis înainte de aterizarea unui avion din Corfu. Aeronava a fost însoțită de Eurofighter
Secretarul general al NATO, Mark Rutte.
NATO reacționează după noile atacuri cu drone asupra navelor din Marea Neagră: „Ne ajustăm postura”
Talibans Celebrate Take Over’s 3rd Anniversary - Kabul
Europa rupe un tabu: întâlniri secrete cu regimul taliban pentru deportarea migranților. Implicațiile colaborării cu regimul islamist
Recomandările redacţiei
Romania Election
Prăbușirea like-urilor la postările lui Simion și ale influencerilor...
Luca Niculescu.
Luca Niculescu a spus când va depune programul de guvernare și lista...
profesorii-se-pregatesc-de-examen-8-000-de-candidati-vor-sustine-joi-proba-scrisa-a-concursului-de-definitivat-in-invatamant
Șefele colegiilor Lazăr și Caragiale din Capitală, eliminate la...
Lawyer holding a law book
Avocații cer Guvernului să le plătească onorariile restante...
Ultimele știri
Explozibil găsit la suspectul care plănuia un atentat împotriva premierului polonez Donald Tusk: ce au descoperit anchetatorii
Violențe în Tirana: geamurile Ministerului Educației, sparte. Studenții cer demisia premierului Edi Rama. 12 persoane au fost arestate
Cum se pregătește Iranul pentru eventuale atacuri ale SUA: „Republica Islamică ar putea ieși din impasul în care s-a băgat”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Marți 13 nu aduce ghinion pentru toată lumea. 5 zodii au parte de o zi surprinzător de bună
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
Csikszereda duce scandalul la TAS! Amendată pentru steagurile secuiești și scandările „Ria, Ria, Hungaria”...
editiadedimineata.ro
O bibliotecă din Minecraft documentează cenzura și atacurile asupra presei din 10 țări
Fanatik.ro
„Poate să ia Rapid titlul?”. Ce răspuns a dat Șumudică și cum a analizat lupta la play-off
Adevărul
„Ne-au măcelărit!”. Candidații pentru posturile de director de școală, surprinși de subiectele de la prima...
Playtech
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Cum arată acum şi ce pensie are fostul premier
Digi FM
Fiul Ozanei Barabancea, mărturisiri după infarctul suferit la 24 de ani: "O perioadă care mi-a deschis ochii"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce spune regulamentul în cazul lui Laurențiu Reghecampf: ”Persoana va fi exclusă din activitatea fotbalistică”
Pro FM
Cine a moștenit, de fapt, averea lui John Lennon? Fiul artistului face dezvăluiri neașteptate după 46 de ani
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Transformarea în Jack Nicholson e aproape completă". Val de reacții după ce Leo DiCaprio a apărut fără...
Adevarul
Reacția lui Ponta după ce Călin Georgescu a obținut arestul la domiciliu
Newsweek
Pare parchet de lux, dar costă mult mai puțin. Materialul care revine în tendințe la sfârșitul anului 2026
Digi FM
Prințul Harry, mărturisire neașteptată despre perioada în care a plecat din Marea Britanie cu Meghan Markle...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vietatea care sfidează moartea. Își poate "reseta" viața de nenumărate ori: "Oricât ai încerca, pur și simplu...
Digi Animal World
4 animale care par să păcălească moartea. Unele își pot regenera corpul, iar altele supraviețuiesc la...
Film Now
Uma Thurman, în rochie-sacou și pantofi cu toc pe covorul roșu. A făcut furori la premiera noului sezon...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro