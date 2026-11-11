NATO ar trebui să „treacă la ofensivă” împotriva Rusiei, îndeamnă un fost consilier britanic pentru securitate națională

Un fost consilier pentru securitate națională al Regatului Unit a îndemnat NATO să „treacă la ofensivă” împotriva Rusiei și să facă regimul lui Vladimir Putin să se simtă „amenințat”, relatează Financial Times.

Lordul Mark Sedwill a afirmat că alianța occidentală ar trebui să creeze „dileme strategice” și „pericole” pentru Moscova.

Rusia a fost implicată în incendii provocate, în acte de sabotaj asupra infrastructurii submarine, în atacuri cibernetice care au costat economiile europene miliarde de lire sterline și într-o tentativă de atac cu drone la aeroportul din Leipzig în această vară.

Șeful forțelor armate britanice a avertizat săptămâna trecută că apetitul Moscovei pentru risc a crescut.

Sedwill a declarat miercuri în cadrul Atlantic Future Forum: „NATO este o alianță defensivă, dar cea mai eficientă formă de apărare este adesea să … trecem la ofensivă împotriva adversarilor noștri”.

„Cum îi facem să simtă că sunt amenințați, în loc să le lăsăm pur și simplu inițiativa și să ne apărăm împotriva acesteia?”, a adăugat el, precizând că se referă la toate domeniile, inclusiv cel terestru, maritim, aerian, cibernetic și spațial.

Atacurile cibernetice ofensive, măsurile mai agresive împotriva „flotei fantomă” și destructurarea rețelelor de spionaj rusești din întreaga Europă se numără printre opțiunile potențiale pe care le-a avut în vedere pentru a intensifica acțiunile Occidentului împotriva Moscovei, potrivit unor persoane familiarizate cu modul său de gândire.

Cu toate acestea, viceamiralul Rune Andersen, un înalt comandant norvegian, a avertizat că NATO trebuie să acorde atenție gestionării escaladării conflictului cu Rusia pentru a evita „neînțelegerile” din Atlanticul de Nord, unde Alianța și-a consolidat rapid prezența.

„Suntem puternici, am readus portavioane în această regiune, aviație strategică, toate acestea fiind necesare și benefice”, a declarat Andersen în cadrul forumului.

„Aș dori ca, în continuare, să acordăm o oarecare atenție calibrării acestei forțe de descurajare, să înțelegem cum este percepută de partea rusă și să ne asigurăm că suntem capabili să manifestăm această forță fără a crea neînțelegeri”.

Andersen a afirmat că marina rusă era „supraîncărcată” și „stresată” din cauza misiunilor de escortare a navelor comerciale și de protejare a bazelor militare.

Punctele de control de la granița rusă au fost recent consolidate prin amplasarea de saci cu nisip și plase anti-drone, a spus el.

Presiunea economică ar trebui să rămână strategia principală a NATO împotriva Rusiei, potrivit lui Rob Johnson, directorul Changing Character of War Centre de la Universitatea din Oxford, care menționează măsurile luate împotriva flotei „fantomă” a Rusiei.

„Ceea ce nu trebuie să faci este să începi să impui costuri de natură militară — asta nu face decât să provoace represalii”.

Dezbaterea privind abordarea NATO față de Moscova a avut loc în contextul în care un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei a declarat miercuri că Ministerul Apărării din Moscova ar fi dispus să poarte discuții cu omologul său britanic, în cazul în care Regatul Unit ar lua legătura cu acesta.

Wes Streeting, ministrul apărării din Marea Britanie, a declarat pentru FT că își dorește ca Marea Britanie și Rusia să găsească noi canale de comunicare pentru a evita „riscul unei erori de apreciere”.

Cu toate acestea, oficialii britanici au precizat că încercările repetate ale Regatului Unit de a stabili contacte militare la nivel înalt cu Moscova — inclusiv propunerile de convorbiri telefonice între șeful statului major rus, Valeri Gerasimov, și doi omologi britanici succesivi — au fost respinse.

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Editor : A.M.G.