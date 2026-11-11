Live TV

NATO ar trebui să „treacă la ofensivă” împotriva Rusiei, îndeamnă un fost consilier britanic pentru securitate națională

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1051938225
Imagine conceptuală a unui război între Rusia și NATO, realizată cu ajutorul unor soldăței de jucărie și steaguri naționale pe un fundal reflectorizant. Foto: Michael Turner / imageBROKER / Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un fost consilier pentru securitate națională al Regatului Unit a îndemnat NATO să „treacă la ofensivă” împotriva Rusiei și să facă regimul lui Vladimir Putin să se simtă „amenințat”, relatează Financial Times.

Lordul Mark Sedwill a afirmat că alianța occidentală ar trebui să creeze „dileme strategice” și „pericole” pentru Moscova.

Rusia a fost implicată în incendii provocate, în acte de sabotaj asupra infrastructurii submarine, în atacuri cibernetice care au costat economiile europene miliarde de lire sterline și într-o tentativă de atac cu drone la aeroportul din Leipzig în această vară.

Șeful forțelor armate britanice a avertizat săptămâna trecută că apetitul Moscovei pentru risc a crescut.

Sedwill a declarat miercuri în cadrul Atlantic Future Forum: „NATO este o alianță defensivă, dar cea mai eficientă formă de apărare este adesea să … trecem la ofensivă împotriva adversarilor noștri”.

„Cum îi facem să simtă că sunt amenințați, în loc să le lăsăm pur și simplu inițiativa și să ne apărăm împotriva acesteia?”, a adăugat el, precizând că se referă la toate domeniile, inclusiv cel terestru, maritim, aerian, cibernetic și spațial.

Atacurile cibernetice ofensive, măsurile mai agresive împotriva „flotei fantomă” și destructurarea rețelelor de spionaj rusești din întreaga Europă se numără printre opțiunile potențiale pe care le-a avut în vedere pentru a intensifica acțiunile Occidentului împotriva Moscovei, potrivit unor persoane familiarizate cu modul său de gândire.

Cu toate acestea, viceamiralul Rune Andersen, un înalt comandant norvegian, a avertizat că NATO trebuie să acorde atenție gestionării escaladării conflictului cu Rusia pentru a evita „neînțelegerile” din Atlanticul de Nord, unde Alianța și-a consolidat rapid prezența.

„Suntem puternici, am readus portavioane în această regiune, aviație strategică, toate acestea fiind necesare și benefice”, a declarat Andersen în cadrul forumului.

„Aș dori ca, în continuare, să acordăm o oarecare atenție calibrării acestei forțe de descurajare, să înțelegem cum este percepută de partea rusă și să ne asigurăm că suntem capabili să manifestăm această forță fără a crea neînțelegeri”.

Andersen a afirmat că marina rusă era „supraîncărcată” și „stresată” din cauza misiunilor de escortare a navelor comerciale și de protejare a bazelor militare.

Punctele de control de la granița rusă au fost recent consolidate prin amplasarea de saci cu nisip și plase anti-drone, a spus el.

Presiunea economică ar trebui să rămână strategia principală a NATO împotriva Rusiei, potrivit lui Rob Johnson, directorul Changing Character of War Centre de la Universitatea din Oxford, care menționează măsurile luate împotriva flotei „fantomă” a Rusiei.

„Ceea ce nu trebuie să faci este să începi să impui costuri de natură militară — asta nu face decât să provoace represalii”.

Dezbaterea privind abordarea NATO față de Moscova a avut loc în contextul în care un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei a declarat miercuri că Ministerul Apărării din Moscova ar fi dispus să poarte discuții cu omologul său britanic, în cazul în care Regatul Unit ar lua legătura cu acesta.

Wes Streeting, ministrul apărării din Marea Britanie, a declarat pentru FT că își dorește ca Marea Britanie și Rusia să găsească noi canale de comunicare pentru a evita „riscul unei erori de apreciere”.

Cu toate acestea, oficialii britanici au precizat că încercările repetate ale Regatului Unit de a stabili contacte militare la nivel înalt cu Moscova — inclusiv propunerile de convorbiri telefonice între șeful statului major rus, Valeri Gerasimov, și doi omologi britanici succesivi — au fost respinse.

Citește și:

Un diplomat rus susține că Moscova ar putea încheia pacte de neagresiune cu statele membre ale NATO: „Ar primi garanții de securitate”

Schimbul de mesaje dintre România și NATO, dar și cu UE, interceptat de hackerii pro-ruși. Anunțul făcut de SRI

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ovidiu vanghele
1
Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe în viitor la...
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
2
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe...
Price of Water Set To Rise
3
Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și...
Președintele rus Vladimir Putin.
4
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar...
nicusor dan si maia sandu isi strang mainile
5
Prima reacție a UE la planul de unire dintre România și Republica Moldova. Marta Kos...
A murit, după ”8 minute de iad” pe un pat din spitalul de psihiatrie: 4 persoane au fost arestate! Au publicat imaginile
Digi Sport
A murit, după ”8 minute de iad” pe un pat din spitalul de psihiatrie: 4 persoane au fost arestate! Au publicat imaginile
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Rafinărie rusă atacată de dronă
Mesajul unui comandant NATO după loviturile Ucrainei asupra infrastructurii petroliere ruse: „Îl afectează pe Putin”
Avion de vânătoare Typhoon
Drone care vizau un port petrolier din Rusia au pus în alertă trei state NATO. Avioane de vânătoare au decolat de urgenţă
hackeri
Schimbul de mesaje dintre România și NATO, dar și cu UE, interceptat de hackerii pro-ruși. Anunțul făcut de SRI
U.S. Paratroopers assigned to the 3rd Brigade Combat Team, 82nd Airborne Division train with Polish Allies using a UH-60 Black Hawk during cold load training in Bircza, Poland, March 15, 2022. The 82nd Airborne Division, based out of Fort Bragg, N.C., is
SUA ar putea construi o bază militară permanentă în Polonia. Pentagonul a dat undă verde, dar decizia finală îi aparține lui Trump
muraru facebook
Lecția lui Mansfield: trupele americane rămân acolo unde aliații le dau motive să rămână
Recomandările redacţiei
harta romaniei pe judete si regiuni
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României...
ro alert
RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea. O dronă a...
george simion digi24
George Simion, despre buna colaborare cu PSD: „Noi înclinăm balanța...
Jared-Kushner-si-Steve-Witkoff.-Foto-Profimedia-e1788527477360
Kushner și Witkoff la Moscova: SUA vor „binecuvântarea” lui Putin...
Ultimele știri
Sorin Grindeanu se anunță pesimist privind încasarea banilor din PNRR și vorbește despre surprize neplăcute legate de Guvernul Bolojan
Un nou studiu susţine că obezitatea nu înseamnă, în mod automat, o sănătate precară. IMC este considerat depășit
Cine va fi noul director tehnic al centralei nucleare de la Cernavodă (surse)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii cărora le surâde norocul pe 12 noiembrie 2026. O întâlnire neașteptată sau o propunere le poate...
Cancan
S-a aflat cauza morții femeii din Galați, care a decedat la doar 10 minute după ce a ajuns acasă. Așteptase 6...
Fanatik.ro
Episodul cu care MM Stoica i-a pus capac lui Gigi Becali: ”Să nu mai calce impostorul ăsta la antrenament!”
editiadedimineata.ro
SRI anunță că a oprit un atac cibernetic din Rusia asupra unei instituții guvernamentale
Fanatik.ro
Scandal la baza FCSB! Gigi Becali și Gheorghe Mustață, primele reacții: „Au fost influențați”
Adevărul
Orașul medieval din România care a intrat în topul celor mai frumoase 100 de orașe europene
Digieconomic
Zilele libere legale din noiembrie și decembrie 2026. Cine beneficiază și cum sunt plătite
Digi FM
"Nu credeam că veți deveni și mai ticălos. Sunteți o rușine pentru România onestă". Tudor Chirilă, vehement...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO I s-a spus că soția ”îl trage în jos”, iar ”Bărbatul Anului” a luat decizia fără să clipească: ”Nu m-am...
Pro FM
Cum arată Anca Badiu la 48 de ani și cu ce se ocupă. De ce s-a retras din lumina reflectoarelor fosta membră...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Parcă a întinerit! Soția lui Pierce Brosnan, elegantă la 63 de ani, într-o rochie subțire de satin: "007 ar...
Adevarul
Trei angajate ale Universității din București, cercetate pentru delapidare. Prejudiciul depășește 1,6...
Newsweek
Curtea de Conturi acuză: 2.200.000 pensii greșit recalculate: Ministrul Muncii: Nu recunoaștem nimic!
Digi FM
De ce chelnerii îți iau farfuria înainte ca ceilalți de la masă să termine de mâncat. Ce spune, de fapt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Știai? Motivul pentru care geamurile avioanelor au mici găuri la bază
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Demi Moore a împlinit 64 de ani! Imagini dulci postate de fiica ei cea mică, Tallulah: Cea mai tare mamă!
UTV
Adela Popescu a dezvăluit cum este Radu Vâlcan în spatele camerelor și ce diferență există între ei. „El este...