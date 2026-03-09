Live TV

NATO începe în Arctica exercițiile militare „Cold Response”, în vederea pregătirii civililor pentru un scenariu de război

Data publicării:
Cold Response
Foto: Profimedia

Alianţa Nord-Atlantică şi-a început luni exerciţiile în Arctica, de data aceasta punând mai mult accent pe rolul civililor în sprijinirea armatei, într-un moment de tensiune ridicată din cauza intenţiei preşedintelui american Donald Trump de a prelua Groenlanda de la Danemarca, ţară membră a NATO, potrivit Reuters.

Exerciţiile, cu numele de cod „Cold Response”, se concentrează pe apărarea alianţei în Arctica europeană, unde Norvegia şi Finlanda, membre NATO, au frontieră comună cu Rusia, şi se vor desfăşura în perioada 9-19 martie. Aceste exerciţii, organizate o dată la doi ani, sunt de acum integrate în operaţiunea „Arctic Sentry” („Sentinela Arctică”), lansată în februarie pentru a consolida prezenţa NATO în regiune şi a calma tensiunile din cadrul Alianţei, provocate de dorinţa preşedintelui american Donald Trump de a prelua Groenlanda, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei, scrie Agerpres.

Trump insistă că SUA au nevoie de Groenlanda pentru a respinge ameninţările din partea intereselor ruseşti şi chineze în Arctica şi că Danemarca nu poate asigura securitatea acesteia. Guvernele atât cel danez, cât şi cel groenlandez declară că insula nu este de vânzare.

La actualul exerciţiu „Cold Response”, participă aproximativ 25.000 de soldaţi din 14 ţări, printre care SUA şi Danemarca, fiind preconizat să se desfăşoare în principal în nordul Norvegiei şi Finlandei.

Mai exact, un contingent de circa 4.000 de soldaţi americani ar urma să participe la aceste manevre militare.

Înainte de începerea exerciţiilor, armata americană a retras o escadrilă de avioane de luptă F-35, fără a preciza dacă această decizie a fost luată ca urmare a războiului purtat de Washington împotriva Iranului de la sfârşitul lunii februarie.

Citește și

Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor

„Armata americană este o forţă desfăşurată la nivel mondial şi nu este anormal ca forţele să fie redistribuite sau relocate în mod dinamic din diverse motive”, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al Corpului de Marină al Statelor Unite din Europa.

Norvegia a declarat anul 2026 drept anul „apărării totale”, punând accentul pe pregătirea civililor, a întreprinderilor şi instituţiilor publice pentru a face faţă unui război şi altor catastrofe.

„Vrem ca armata noastră să-şi îndeplinească rolul de a apăra ţara. Pentru aceasta, depindem în totalitate de funcţionarea normală a majorităţii aspectelor societăţii”, a declarat pentru Reuters general-maiorul Lars Lervik, şeful armatei norvegiene.

„Este, de asemenea, o oportunitate de a repeta în mod specific situaţiile în care civilii pot oferi sprijin direct efortului militar, de exemplu atunci când serviciile medicale trebuie să trateze un număr mai mare decât de obicei de soldaţi răniţi, fie că sunt norvegieni sau din forţele aliate”, a explicat el.

Joi se va exersa scenariul testării capacităţii spitalelor din nordul Norvegiei de a trata un număr mare de victime transportate de pe o linie de front imaginară din Finlanda.

Citește și

Cum a forțat Israelul mâna SUA să atace Iranul. Washingtonul era nepregătit pentru amploarea conflictului

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Parkinson
1
Japonia autorizează, în premieră mondială, terapii cu celule stem pentru două boli grave...
Lebanon Israel Iran
2
Israelul a încercat recuperarea rămășițelor pământești ale pilotului Ron Arad, capturat...
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
3
Andrei Ţărnea spune că numele fiicei lui Victor Ponta nu putea fi scos de pe lista pentru...
petrolier în ocean
4
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în...
US soldiers. US army. USA patch flag on the US military uniform. United States Armed Forces. Veterans Day.
5
Iranul susține că, de la începutul ostilităților, a capturat „un număr de soldați...
"Telenovela" s-a încheiat, la scurt timp după ce Gigi Becali l-a sunat pe Laurențiu Reghecampf
Digi Sport
"Telenovela" s-a încheiat, la scurt timp după ce Gigi Becali l-a sunat pe Laurențiu Reghecampf
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Precision Strike Missile racheta orientul mijlociu sua iran
A doua rachetă trimisă de Iran spre Turcia. Proiectilul a fost distrus de sistemele de apărare ale NATO
armata ucraineană, explozii, arme
Europa a devenit cel mai mare importator de arme din lume. Care este situația statelor din Orientul Mijlociu (raport)
Pedro Sanchez (stânga), Donald Trump (dreapta).
Într-o luptă solitară cu Donald Trump: De ce este Pedro Sanchez singurul lider din Europa care i se opune vehement președintelui SUA
F-35C Lightning II portavion sua avion de vanatoare rachete bombe nava
Aliații SUA din Europa și Asia se tem că războiul cu Iran îi va lăsa fără armele care trebuiau livrate de americani (Politico)
DEVESELU 14
Scutul antirachetă de la Deveselu: cum funcționează, ce poate și ce nu poate intercepta
Recomandările redacţiei
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
Război în Orientul Mijlociu, ziua 10. Mii de iranieni jură credință...
ilie bolojan _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Noi negocieri în Coaliție, după blocajul pe buget. Guvernul va...
Carburant Bulgaria
Cât câștigi la un rezervor de carburant dacă alimentezi în Bulgaria
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Stoparea ambițiilor nucleare ale Iranului, obiectivul SUA. Opțiunile...
Ultimele știri
Nicușor Dan: Libertatea se pierde repede când la putere se instaurează o dictatură. Avem datoria de a proteja adevărul despre trecut
Avertisment de la Bruxelles: UE are resurse energetice, dar „costurile sunt problema”. Barilul de petrol ar putea urca la 150 de dolari
Scenariile analizate de Guvern pentru a păstra prețul combustibilului sub 10 lei/litru (surse)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Thylane Blondeau, supranumită cea mai frumoasă fată din lume, s-a logodit la 24 de ani. Cine este bărbatul...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Fanatik.ro
Fanii olteni au înnebunit când au aflat că Mirel Rădoi o va antrena pe FCSB: „Un arogant de doi lei!“. Mesaje...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Cine e milionarul român considerat de americani drept ”adevăratul magnat al tenisului mondial”. Are o avere...
Adevărul
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi...
Playtech
Ce se întâmplă cu un apartament moștenit dacă unul dintre frați nu vrea să vândă
Digi FM
A fost om al străzii, avea o zi grea la muncă, dar viața lui s-a schimbat peste noapte: Una dintre cele mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum a numit-o Ronald Gavril pe Anamaria Prodan, după ce agenta a spus ce relație are cu Dan Alexa
Pro FM
Pink, soțul și copiii, zâmbete largi și energie bună, la scurt timp după ce presa americană a scris despre un...
Film Now
Jamie Lee Curtis, despre lecția pe care a învățat-o la 60 de ani: „Nu am timp de irosit în relații toxice sau...
Adevarul
Ce relație au avut strămoșii românilor cu neamurile iraniene. Legăturile din secolul XX, alimentate de țiței
Newsweek
Caporal cu 20 ani munciți - pensie militară de 6.100 lei. Pensiile civile, la jumătate și la 65 ani. De ce?
Digi FM
James Van Der Beek, comemorat de soție în ziua în care ar fi împlinit 49 de ani: "Îmi lipsești enorm. Voi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Motivul pentru care un cățeluș dormea mereu în același loc. Stăpâna a izbucnit în lacrimi când a aflat...
Film Now
Michael J. Fox și Christopher Lloyd, împreună la 40 de ani de la „Back To The Future”: Cina cu cel mai bun...
UTV
Angelina Jolie surprinde fanii cu un bob blond pe platourile de filmare din Londra. Noul look este pentru...