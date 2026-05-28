NATO îşi extinde prezenţa militară la graniţa cu Rusia. Germania şi Olanda anunţă un nou comandament în statele baltice

Mark Rutte. Foto: Inquam Photos / George Călin
Germania şi Olanda vor înfiinţa în acest an un comandament tactic comun al NATO pentru coordonarea forţelor de pe flancul estic al Alianţei, a anunţat Ministerul german al Apărării. Noul centru de comandă, care va avea un rol important în regiunea Estonia și Letonia, este destinat consolidării capacităţii de reacţie a NATO şi descurajării Rusiei, potrivit Euronews.

Centrul comun de comandă germano-olandez, cunoscut sub numele de 1GNC, „va prelua un rol de comandă pe flancul estic al NATO, în special în regiunea Estonia şi Letonia”, în următoarele luni, se arată într-un comunicat al ministerului de la Berlin.

„Desfăşurarea unui comandament tactic suplimentar în regiune consolidează coeziunea NATO şi sprijină descurajarea Rusiei”, a transmis instituţia.

1GNC este un centru de comandă capabil să coordoneze până la 50.000 de militari, dacă va fi necesar.

Printre atribuţiile sale se numără planificarea şi coordonarea exerciţiilor militare, pregătirea pentru eventuale conflicte şi conducerea forţelor în cazul izbucnirii unui război.

Unitatea, cunoscută drept Corpul Germano-Olandez, are sediul în oraşul german Münster şi este desfăşurată în misiuni NATO atunci când este necesar.

În prezent, forţele NATO din regiunea baltică sunt coordonate de un singur comandament situat în oraşul polonez Szczecin.

Noul centru de comandă este menit să ofere NATO o capacitate mai mare de reacţie şi posibilitatea de a răspunde mai rapid.

„Prin înfiinţarea unui al doilea comandament de corp în regiune, Germania şi Olanda îşi demonstrează disponibilitatea şi capacitatea de a-şi asuma responsabilitatea pentru descurajarea şi apărarea flancului estic al NATO”, a precizat ministerul german.

Olanda şi Germania asigură prin rotaţie conducerea 1GNC, structură înfiinţată în 1995. Germania va conduce unitatea până la începutul anului 2028.

Pe lângă Olanda şi Germania, alte 14 state membre NATO furnizează în prezent personal pentru acest comandament.

NATO a lansat la jumătatea lunii ianuarie a anului trecut programul Baltic Sentry pentru consolidarea securităţii şi supravegherii infrastructurii submarine critice, după o serie de presupuse acte de sabotaj în regiune.

Totodată, marţi, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că recentele incursiuni cu drone în spaţiul aerian al unor state din Uniunea Europeană „nu sunt incidente izolate”, în timp ce liderii baltici şi oficialii UE avertizează că ameninţările hibride de la graniţa estică a Europei se intensifică.

