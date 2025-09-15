Live TV

NATO își întărește flancul estic: Cehia trimite elicoptere militare în Polonia după incidentele cu drone rusești

Data publicării:
vrtulník Mil Mi-171š, voják, vojenské cvičení Ample Strike II/Odolné nebe 2022
Elicoptere cehe au sosit în Polonia pe 14 septembrie. Sursa foto: Profimedia Images

Trei elicoptere militare din Cehia au fost desfășurate în Polonia, duminică, fiind parte a noii operațiuni NATO „Santinela estică”, după ce drone rusești au încălcat recent spațiul aerian polonez, relatează Kyiv Independent.

Elicoptere cehe au sosit în Polonia pe 14 septembrie pentru a întări apărarea estică a NATO, după ce cu câteva zile înainte drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez, au raportat Forțele Armate Poloneze.

„Astăzi, trei elicoptere cehe au sosit în Polonia pentru a consolida protecția spațiului aerian la frontiera estică a aliatului nostru apropiat”, se arată într-o postare pe X.

Armata cehă a subliniat că piloții lor vor începe patrulele operaționale în viitorul apropiat. Desfășurarea are loc odată cu debutul noii Operațiuni NATO „Santinela estică”, lansată ca răspuns la atacul cu drone al Rusiei.

Președintele polonez Karol Nawrocki a confirmat pe 14 septembrie că aliații NATO vor desfășura, de asemenea, trupe în Polonia ca parte a operațiunii.

În cadrul misiunii, Cehia va furniza elicoptere Mi-171S, Danemarca va contribui cu două F-16 și o fregată de apărare antiaeriană, Franța cu trei Rafale, iar Germania cu patru Eurofightere, a declarat Rutte. Regatul Unit a transmis, de asemenea, că este dispus să ajute.

Nouăsprezece drone rusești au fost înregistrate trecând în Polonia pe 10 septembrie, într-o acțiune pe care oficialii polonezi au descris-o drept o încălcare deliberată a spațiului aerian. Presa germană a relatat că dronele se îndreptau către Aeroportul Rzeszow, un nod logistic-cheie pentru ajutorul acordat Ucrainei.

În timp ce liderii europeni s-au grăbit să condamne încălcarea cu drone a Rusiei, președintele SUA, Donald Trump, a declarat inițial că incursiunea „ar fi putut fi o greșeală”.

Editor : M.I.

