Forțele speciale ale NATO își schimbă radical metodele de antrenament, după ce războiul din Ucraina a demonstrat că tehnologia militară avansată poate deveni o vulnerabilitate pe câmpul de luptă.

Militarii de elită sunt pregătiți să desfășoare misiuni fără echipamentele sofisticate pe care se bazau până acum, pentru a evita detectarea de către dronele și senzorii inamicului. Polonia a devenit prima țară aliată care a participat la un nou exercițiu NATO, conceput special pe baza lecțiilor învățate din conflictul dintre Rusia și Ucraina.

Potrivit Business Insider, noul program de instruire, denumit „Deep Strike”, urmărește să testeze capacitatea militarilor din trupele speciale de a supraviețui și de a îndeplini misiuni în condițiile unui câmp de luptă dominat de drone, sisteme de supraveghere și senzori termici.

Exercițiul a fost conceput pornind de la experiența forțelor speciale ucrainene, care operează într-un mediu în care aproape orice deplasare poate fi observată și transformată într-o țintă pentru artilerie sau drone de atac.

Trupele speciale poloneze, vânate cu drone, câini și parașutiști americani

Primii militari care au participat la exercițiul Deep Strike au fost membri ai forțelor speciale poloneze.

Aceștia au primit misiunea de a pătrunde în teritoriul controlat de adversar și de a ataca o țintă, folosind inclusiv drone.

Pentru a ajunge la obiectiv, militarii au fost nevoiți să traverseze zeci de kilometri de păduri și terenuri agricole, pe parcursul mai multor zile.

În tot acest timp, au fost urmăriți de o forță adversă simulată, care a utilizat drone echipate cu camere termice, câini de căutare și militari parașutiști ai armatei americane.

Spre deosebire de operațiunile convenționale ale trupelor speciale, participanții nu s-au putut baza pe tehnologia avansată care le oferă în mod obișnuit superioritate în fața adversarilor.

Militarii polonezi au transportat echipament ușor și au fost înarmați cu puști de asalt cu țeavă scurtă, pentru a se putea deplasa rapid și discret.

Potrivit NATO, aceștia au reușit să evite forțele americane care îi urmăreau, să pătrundă dincolo de liniile inamice și să atace cu succes obiectivul stabilit.

De ce a devenit periculoasă tehnologia militară de ultimă generație

Timp de decenii, forțele speciale occidentale au folosit echipamente electronice sofisticate pentru a desfășura operațiuni clandestine.

Dispozitivele de vedere pe timp de noapte, sistemele de comunicații avansate și mijloacele de supraveghere au reprezentat avantaje importante pentru militarii NATO.

Războiul din Ucraina a demonstrat însă că o parte dintre aceste tehnologii pot trăda poziția celor care le utilizează.

Echipamentele electronice pot emite semnale detectabile de adversar, în timp ce răspândirea camerelor termice și a dispozitivelor de vedere nocturnă face din ce în ce mai dificilă deplasarea neobservată.

NATO a atras atenția că avantajul operațiunilor nocturne s-a redus considerabil atunci când ambele tabere dispun de tehnologii similare.

În același timp, sistemele moderne de apărare antiaeriană împiedică avioanele de luptă și elicopterele să se apropie în siguranță de linia frontului.

Această situație limitează inclusiv posibilitatea trupelor speciale de a fi transportate rapid cu elicopterele în apropierea obiectivelor sau de a beneficia de sprijin aerian.

„Zona morții” din Ucraina schimbă strategia NATO

Una dintre cele mai importante lecții ale războiului din Ucraina este apariția unor zone extinse de-a lungul frontului în care deplasarea militarilor și a vehiculelor a devenit extrem de periculoasă.

Soldații ucraineni și oficialii militari descriu aceste regiuni drept „zone ale morții”, deoarece dronele pot observa aproape orice mișcare și pot transmite rapid coordonatele țintelor pentru executarea unor lovituri precise.

În anumite sectoare, aceste zone se întind pe mai mulți kilometri de o parte și de alta a liniei frontului.

Extinderea acestui tip de amenințare i-a determinat pe comandanții NATO să reanalizeze modul în care sunt pregătite operațiunile speciale.

În loc să se bazeze exclusiv pe superioritatea tehnologică, militarii trebuie să poată executa misiuni utilizând metode clasice de infiltrare, camuflaj și deplasare discretă.

Scopul nu este eliminarea tehnologiei din dotarea forțelor speciale, ci reducerea dependenței de echipamente care pot fi detectate sau neutralizate de adversar.

Americanii au testat noul program înaintea aliaților NATO

Exercițiul Deep Strike a fost dezvoltat de Comandamentul pentru Operațiuni Speciale al Statelor Unite în Europa (SOCEUR).

Scenariul a fost construit pe baza experiențelor acumulate de operatorii ucraineni în misiunile desfășurate împotriva forțelor ruse.

Înainte ca programul să fie deschis aliaților NATO, americanii au organizat două exerciții experimentale împreună cu militarii Grupului 10 al Forțelor Speciale ale Armatei SUA.

După aceste teste, Polonia a devenit prima țară aliată care a participat la program.

Potrivit NATO, și alte unități de forțe speciale din statele membre și-au exprimat interesul pentru exercițiu.

Viitoarele ediții Deep Strike vor fi adaptate permanent pe baza noilor informații și experiențe provenite de pe frontul ucrainean.

Schimbările nu vizează doar trupele speciale. În ultimii ani, armatele NATO au început să introducă lecțiile războiului din Ucraina în exercițiile terestre, aeriene și navale, după ce utilizarea masivă a dronelor a pus sub semnul întrebării numeroase tactici militare tradiționale.

Editor : Sebastian Eduard