NATO nu este pregătită pentru dronele rusești. „Ce vom face, vom trimite F-16 și F-35 de fiecare dată?”

Dronele rusești ieftine, fabricate din lemn și spumă, au invadat spațiul aerian al Poloniei săptămâna aceasta și au fost doborâte cu sisteme de arme în valoare de milioane de dolari, evidențiind lipsa de pregătire adecvată a NATO pentru astfel de amenințări.

Cel puțin 19 drone au zburat în Polonia miercuri, marcând un „test politic și militar din partea Rusiei”. „Este foarte bine că Polonia a detectat și a doborât dronele”, a declarat Ulrike Franke, cercetător principal în domeniul politicilor la Consiliul European pentru Relații Externe, scrie Politico.

Însă acțiunea NATO a fost mult mai puțin eficientă decât răspunsul tipic al Ucrainei. Alianța a doborât aproximativ trei drone, în timp ce Kievul susține de obicei o rată de interceptare de 80% până la 90% — în ciuda faptului că se confruntă cu atacuri mult mai ample.

Franke a adăugat că există o discrepanță între echipamentul ieftin al Rusiei și răspunsul militar costisitor al NATO: „Ce vom face, vom trimite F-16 și F-35 de fiecare dată? Nu este sustenabil. Trebuie să ne echipăm mai bine cu sisteme anti-dronă”.

Amenințarea reprezentată de drone era foarte reală.

Potrivit WELT, cinci drone se îndreptau direct către o bază NATO înainte de a fi interceptate de avioanele de vânătoare olandeze Lockheed Martin F-35. Un avion de realimentare NATO, un avion italian de supraveghere și un sistem german de apărare aeriană Patriot au fost de asemenea implicate în operațiune.

Este vorba de echipamente în valoare de miliarde de dolari pentru a contracara dronele rusești Gerbera, imitații ale modelului iranian Shahed, a căror producție costă aproximativ 10.000 de dolari fiecare.

Dar această intruziune cu costuri reduse a provocat o reacție la nivel foarte înalt.

Polonia a invocat articolul 4 al NATO, care impune membrilor alianței să se reunească pentru discuții urgente. Atât Polonia, cât și Letonia au închis spațiul aerian estic, iar NATO se pare că ia în considerare „măsuri defensive”.

Miercuri, ministrul britanic al Apărării, John Healy, a anunțat că va întreba înalții responsabili militari cum poate Londra să contribuie la consolidarea apărării aeriene a NATO în Polonia. Ucraina și-a oferit, de asemenea, ajutorul.

„Polonia a solicitat sprijin, inclusiv monitorizare continuă, mai multă supraveghere și recunoaștere din partea serviciilor de informații și mai multă apărare aeriană”, a declarat un oficial NATO.

Citește și

Cea mai mare armată din Europa arată bine doar pe hârtie. „Avioanele F-16 și F-35 ar rămâne descoperite în fața dronelor rusești”

Dronele ieftine, rachetele scumpe

Apărarea aeriană a fost identificată de mult timp ca una dintre principalele lacune ale țărilor NATO. UE încurajează, de asemenea, țările să cheltuiască o parte din împrumuturile SAFE în valoare de 150 de miliarde de euro pentru apărarea aeriană.

Dar o mare parte din acești bani sunt destinați armelor foarte scumpe.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski însuși a subliniat că sistemele de apărare aeriană MIM-104 Patriot fabricate în SUA și SAMP/T franco-italiene, fiecare costând sute de milioane de dolari, nu sunt o opțiune sensibilă pentru a fi utilizate împotriva dronelor kamikaze ieftine ale Rusiei.

Ucraina nu utilizează astfel de echipamente pentru a contracara valurile de vehicule aeriene fără pilot rusești, care pot ajunge la sute în orice noapte. În schimb, a dezvoltat propriile drone foarte ieftine pentru a doborî amenințările rusești.

Problema a fost ridicată joi în cadrul unei ședințe între secretarul general al NATO, Mark Rutte, și ambasadorii UE la Bruxelles — prima dată când un șef al alianței a participat la o astfel de întâlnire.

Mulți participanți s-au arătat îngrijorați că răspunsul de miercuri a evidențiat lipsa de pregătire a Occidentului. Armata NATO nu ar putea utiliza în mod regulat avioanele F-35 pentru a intercepta astfel de invadatori.

„Rutte însuși a ajuns la această concluzie și nimeni nu l-a contrazis”, a spus unul dintre diplomați.

Potrivit lui Charly Salonius-Pasternak, directorul executiv al grupului de reflecție Nordic West Office din Helsinki, ajustarea răspunsului NATO la echipamentele ieftine produse în masă de Rusia este de multă vreme necesară.

„Există lecții în ceea ce privește modul de urmărire și doborâre a multor drone ieftine care nu implică rachete de milioane de euro? Desigur, dar asta nu este o lecție nouă”, a spus el. „Ce a făcut establishmentul politic european în această privință?”

„Unele țări își adaptează arsenalele – cele care simt amenințările mai acut – dar implementarea deciziilor bugetare durează ceva timp”, a adăugat el.

Citește și

Incursiuni cu drone, exerciții militare uriașe și amenințări: Care este strategia lui Vladimir Putin contra flancului estic al NATO

Provocările dronelor

Unii dintre giganții europeni din domeniul apărării încearcă să se adapteze la cursa rapidă a înarmării cu drone.

La sfârșitul lunii august, compania suedeză Saab a prezentat o nouă rachetă ieftină, numită Nimbrix, concepută pentru a neutraliza vehiculele aeriene fără pilot de mici dimensiuni și de joasă altitudine. Agenția franceză de achiziții de armament DGA a comandat recent un demonstrator pentru un sistem laser anti-dronă de la un grup de companii, printre care MBDA, Safran, Thales și Cilas.

Cu toate acestea, companiile mai mici și inovatoare pot avea dificultăți în a se impune. „Startup-urile au făcut multe progrese în ceea ce privește posibilitățile. În Europa, nu am cumpărat încă neapărat [ceea ce vând]”, a spus Franke, de la Consiliul European pentru Relații Externe.

Există două provocări principale în ceea ce privește apărarea împotriva dronelor, a adăugat ea.

Prima este că un singur sistem nu va putea respinge toate amenințările. „Prin definiție, vom avea nevoie de o apărare pe mai multe niveluri, cu contramăsuri atât electronice, cât și cinetice.” Cealaltă este viteza cu care evoluează tehnologia: atât Ucraina, cât și Rusia își adaptează constant dronele ofensive și defensive într-o spirală tehnologică.

Aceasta este abordarea Ucrainei. Ea utilizează contramăsuri electronice și produce mii de drone interceptor pe lună. Ucraina se poate confrunta cu sute de drone pe noapte, iar apărătorii distrug marea majoritate a acestora.

Pentru armatele europene, acest lucru va necesita o schimbare față de modelele tradiționale de achiziție de loturi mici de arme scumpe, a declarat fostul șef al statului major al apărării din Franța, generalul Thierry Burkhard.

Editor : Sebastian Eduard