NATO organizează în Polonia exerciții militare cu muniție reală. Scopul deplasării de trupe SUA din Germania

Forțele NATO au lansat sâmbătă exerciții militare de amploare în nord-estul Poloniei, menite să consolideze capacitatea alianței de a apăra „Coridorul Suwałki”, o zonă de importanță strategică situată între Polonia și statele baltice.

Exercițiile, denumite „Amber Shock 26”, implică peste 3.500 de soldați din mai multe țări membre NATO și sute de vehicule militare, a declarat locotenent-colonelul Dariusz Guzenda pentru agenția de știri de stat poloneză PAP.

Exercițiul urmează unei mișcări majore de trupe, Regimentul 2 Cavalerie al Armatei SUA finalizând o marș tactic pe șosea de 1.000 de kilometri din Germania până la zona de antrenament Bemowo Piskie/Orzysz din nord-estul Poloniei, unde s-a alăturat altor forțe NATO.

Amber Shock 26 face parte dintr-o serie mai amplă de exerciții, Saber Strike 26, care se desfășoară în prezent în Polonia, Lituania și Finlanda, menite să exerseze deplasarea rapidă a trupelor și colaborarea în cazul unei crize în regiune.

Securitate colectivă?

„Participanții vor desfășura exerciții tactice și de tragere cu muniție reală, îmbunătățind interoperabilitatea și demonstrând unitatea și credibilitatea membrilor NATO în îndeplinirea angajamentelor de securitate colectivă”, a declarat Guzenda pentru PAP.

Exercițiile, care sunt programate să se desfășoare până vineri, au loc într-un moment delicat pentru Alianță, anunțul făcut de Washington privind intenția de a reduce efectivele militare din Germania reînnoind îngrijorările cu privire la angajamentele pe termen lung ale SUA față de Europa.

Oficialii guvernului polonez au subliniat în repetate rânduri relația „de neclintit” cu SUA și au afirmat că nu există semne că Washingtonul intenționează să reducă efectivele de 10.000 de soldați americani staționați în prezent în Polonia pe bază de rotație.

Cu toate acestea, premierul polonez Donald Tusk a calificat sâmbătă „dezintegrarea continuă” a alianței NATO drept „cea mai mare amenințare la adresa comunității transatlantice”, adăugând: „Trebuie să facem cu toții tot ce este necesar pentru a inversa această tendință dezastruoasă.”

