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NATO pune la dispoziţia Ucrainei sistemul său de achiziție. Kievul va putea cumpăra tehnică militară direct de la furnizorii Alianței

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Volodimir Zelenski, Mark Rutte
Prin intermediul NSPA, Ucraina va putea cumpăra armament și muniție direct de la furnizorii NATO. Foto: Profimedia
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NATO va permite Ucrainei să achiziţioneze armament, muniţie şi echipamente militare prin NSPA, agenţia centralizată de achiziţii a Alianţei, scrie joi cotidianul Financial Times, preluat de Reuters.

„Acest lucru asigură Ucrainei capacitatea de a avea un cadru mai structurat pentru a valorifica o gamă largă de capacităţi pe care le oferim: specializare în achiziţii, servicii de asistenţă şi acces la o bază industrială solidă”, a declarat publicaţiei Jacqueline Borsboom, directoarea pentru asistenţă la operaţiuni a Agenţiei NATO pentru Sprijin şi Achiziţii (NSPA, NATO Support and Procurement Agency).

Permisiunea a fost acordată în contextul înrăutăţirii relaţiilor Kievului cu Washingtonul după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat luna aceasta importuri de motorină din Rusia cu scopul de a ieftini carburanţii în Statele Unite.

Editor : Sebastian Eduard

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