Navă civilă avariată în Marea Neagră, lângă Odesa, după ce a lovit un dispozitiv exploziv

Data publicării:
NS Pride
Nava de marfă NS Pride este sub pavilion Belize. Sursa foto: X

O navă cargo civilă, NS Pride, a fost avariată în Marea Neagră, lângă Odesa, după ce a lovit un dispozitiv exploziv. Marina ucraineană avertizează că, în urma războiului declanșat de Rusia, numeroase obiecte explozive rămân în apele internaționale, reprezentând un risc major pentru transportul civil.

O navă civilă a fost avariată după ce a lovit un dispozitiv exploziv neidentificat în Marea Neagră, potrivit Kyiv Independent. Ambarcațiunea, o navă de marfă numită NS Pride, sub pavilion Belize, se afla în apropierea portului maritim Ciornomorsk, lângă Odesa, când a intrat în coliziune cu un obiect exploziv neidentificat.

La momentul exploziei, nava nu transporta marfă. Ea a rămas la suprafață, fără victime în rândul echipajului și fără pătrundere de apă în corpul navei.

„Din păcate, în urma acțiunilor ocupanților ruși, un număr mare de obiecte explozive rămân în mare. Și este imposibil să prezici 100% astfel de situații, într-o mare unde există o mișcare constantă”, a declarat pentru Suspilne purtătorul de cuvânt al Marinei Ucrainene, Dmytro Pletenchuk.

„Facem tot ce este necesar pentru a proteja navele civile de astfel de pericole”, a adăugat el. O parte a unei drone rusești Shahed, doborâtă anterior, a explodat sub navă. Canale locale de pe Telegram au sugerat că minele plutitoare ar putea fi cauza.

Marea Neagră a devenit un front major al războiului pe scară largă, unde Ucraina a fost nevoită să își reducă semnificativ exporturile prin principala sa rută comercială de dinainte de război, din cauza amenințărilor și atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare civile.

Editor : M.I.

