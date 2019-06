Corpurile a patru victime ale scufundării navei Hableany în Dunăre, pe 29 mai la Budapesta, au fost recuperate de echipele de salvare ungare, după ce marţi dimineaţă a început operaţiunea de recuperare a epavei vasului, transmite Agerpres.

Operaţiunea începută marţi în jurul orei locale 06:30 (04:30 GMT), în dreptul podului Margareta din Budapesta, ar urma să dureze şase ore, potrivit unei estimări a postului public de televiziune ungar M1, ce relatează în direct de la locul incidentului.

După ce epava navei va fi adusă la suprafaţă, ea va fi pusă pe o barjă.

Autorităţile ungare au declarat că în timpul operaţiunii de salvare sunt pregătite să prevină eventuala scurgere în Dunăre a celor 1.400 de litri de motorină aflată în rezervorul navei.

Nava de agrement Hableany (Sirena), cu 33 de turişti sud-coreeni şi doi membri ai echipajului ungari la bord, s-a scufundat în Dunăre în seara zilei de 29 mai după ce a fost lovită de vasul de croazieră sub pavilion elveţian Viking Sigyn, al cărui căpitan ucrainean, Iuri C., a fost ulterior arestat şi pus sub acuzare pentru neglijenţă soldată cu pierderi de vieţi omeneşti.

Până în prezent au fost recuperate recuperate corpurile a 23 de victime, iar şapte sud-coreeni au fost salvaţi. Operaţiunile de căutare a celorlalte cinci persoane date dispărute şi de recuperare a epavei au fost îngreunate până acum de vremea nefavorabilă şi de nivelul crescut al apelor Dunării.

Construită în anul 1949, nava Hableany are 27,2 metri lungime, 4,8 metri lăţime şi 5,2 metri înălţime şi cântăreşte aproximativ 50 de tone.