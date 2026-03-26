„Ne pune într-o situație stânjenitoare”. Șeful NATO irită capitalele europene prin sprijinul său pentru războiul lui Trump în Iran (FT)

Secretarul general al NATO a iritat capitalele europene cu sprijinul său neechivoc pentru războiul lui Donald Trump cu Iranul, în timp ce continentul se confruntă cu un șoc energetic declanșat de conflict, punând și mai multă presiune pe alianța transatlantică, potrivit Financial Times.

Sugestia lui Mark Rutte că aliații europeni se vor „uni” în cele din urmă pentru a ține cont de apelul președintelui SUA de a desfășura resurse navale în Strâmtoarea Ormuz i-a iritat pe oficialii din mai multe capitale europene, au declarat diplomați ai alianței pentru FT, exacerbând tensiunile din cadrul NATO cu privire la cât de departe să meargă pentru a-l mulțumi pe cel mai mare membru.

„Ne pune într-o situație cu adevărat stânjenitoare și inconfortabilă”, a declarat un diplomat UE. „Vrem să arătăm că suntem dispuși, dar este, de asemenea, adevărat că nu suntem în măsură să ne implicăm [în conflict] în niciun fel.”

Neliniștea din multe capitale europene față de conflict, care a provocat ravagii în Orientul Mijlociu și a dus la creșterea prețurilor petrolului și gazelor, contrastează puternic cu comentariile lui Rutte, care a încercat în mod constant să-l îmbuneze și să-l laude pe Trump în încercarea de a menține SUA implicate în alianța militară.

„Face asta pentru a face întreaga lume sigură”, a declarat Rutte, duminică, despre decizia lui Trump de a bombarda Iranul. „Este logic ca țările europene să aibă nevoie de câteva săptămâni pentru a se uni”, a adăugat el, referindu-se la cererea liderului american ca aliații NATO să se alăture unei armade care să escorteze navele prin Strâmtoarea Ormuz, pe care Iranul a blocat-o.

Trump i-a certat pe aliații NATO pentru că nu au ținut seama imediat de apelul său, descriindu-i drept „lași” și avertizând că, fără SUA, NATO ar fi „un tigru de hârtie”.

De la revenirea în funcție anul trecut, președintele SUA a testat în mod regulat unitatea transatlantică în chestiuni precum comerțul, cheltuielile pentru apărare și amenințând că va invada Groenlanda.

Țările UE, toate, cu excepția a trei, fiind și membre NATO, au respins săptămâna trecută în mod colectiv apelul lui Trump la Ormuz. Șefa diplomației blocului comunitar, Kaja Kallas, a declarat despre conflict: „Acesta nu este războiul nostru” , într-un sentiment împărtășit și de miniștrii din Germania, Italia și Spania.

Trei diplomați europeni din statele membre NATO s-au declarat îngrijorați de discrepanța dintre comentariile lui Rutte și cele ale majorității capitalelor europene.

Deși nu au văzut niciun motiv să-l critice direct pe Trump, nu au fost de acord nici cu susținerea deciziei sale de a intra în război, au spus ei. „Acest război este, în plus... o greșeală dezastruoasă din punct de vedere politic pentru cei implicați”, a declarat marți președintele german Frank-Walter Steinmeier. „Și asta mă frustrează cel mai mult: un război cu adevărat evitabil, inutil.”

Șeful Statului Major al Apărării al Franței, Fabien Mandon, a declarat marți că SUA „devin din ce în ce mai imprevizibile și nici măcar nu se obosesc să ne informeze atunci când decid să lanseze operațiuni militare”. „Asta are un impact asupra securității noastre. Are un impact asupra intereselor noastre”, a adăugat Mandon.

Un oficial NATO a afirmat pentru FT: „NATO nu este implicată în războiul din Iran, dar monitorizează îndeaproape situația pentru a-și menține aliații în siguranță. Secretarul general este în permanență în contact cu liderii aliați din întreaga alianță.”

Unele capitale europene, în frunte cu Parisul, și-au semnalat disponibilitatea de a se implica potențial în patrule navale în strâmtoare după încheierea războiului, pentru a proteja aproximativ o cincime din totalul transporturilor globale de petrol și gaze care trebuie să tranziteze calea navigabilă cheie care leagă Golful de piețele internaționale.

În același timp, unii oficiali europeni au respins în privat etichetarea conflictului drept „nu e războiul nostru”, având în vedere impactul pe care îl are asupra prețurilor petrolului și gazelor, care duc la creșterea costurilor pentru gospodării și companii din întreaga Europă.

„Consecințele sunt ale noastre, deci conflictul este și al nostru”, a declarat un oficial, adăugând că mai multe capitale sunt în contact cu țările din Orientul Mijlociu afectate de război pentru a găsi o soluție diplomatică.

Tensiunile legate de modul de gestionare a conflictului și de poziția lui Trump survin în contextul în care secretarul de stat american Marco Rubio călătorește vineri în Franța pentru discuții cu omologii săi din G7, pentru a „discuta preocupări comune de securitate și oportunități de cooperare”, potrivit Departamentului de Stat.

