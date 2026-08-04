„Ne vedem acolo pe 15 august.” Mii de tineri marocani dezbat pe Facebook și WhatsApp dacă va mai exista o intrare în masă în Ceuta

„Majoritatea tinerilor care distribuie informații despre data de 15 august, cu intenția de a se îndrepta spre Ceuta, vă jur că nu vor ajunge nicăieri”, se arată într-un mesaj de pe Facebook, postat într-un grup al „persoanelor interesate de migrația din Maroc către Ceuta ocupată”, care numără aproximativ 23.000 de membri și a crescut cu peste 6.000 în ultima săptămână, conform datelor furnizate chiar de platformă. Acest mesaj este doar un exemplu dintre sutele pe care le-a analizat publicația spaniolă El Pais, mai ales pe WhatsApp și Facebook, care vorbesc despre o posibilă nouă intrare în masă pe 15 august.

Mii de tineri marocani dezbat dacă este adevărat, dacă merită, dacă este fezabil sau dacă totul este doar o înșelătorie pentru copii.

Dar data de 15 august nu este doar un zvon: „Fraților, 15/8/2026”, se arată într-un mesaj de pe WhatsApp dintr-un grup cu 35 de membri numit „Migrație către Ceuta și Melilla”, creat joia trecută. El Pais l-a întrebat în privat pe creatorul unuia dintre aceste grupuri dacă scopul era acela de a încerca să intre în Ceuta pe data de 15. „Da, ba chiar mai mult decât atât”, a răspuns acesta. Întrebat dacă ar fi sigur, dacă ar fi multă lume sau dacă ar avea loc o repatriere, a răspuns doar: „Dumnezeu știe. Haide, intră în grup și întreabă”. Toate aceste mesaje și conversații de pe rețelele sociale sunt în limba arabă.

Pe rețelele sociale sunt numeroase referiri la data de 15. Entuziasmul este general: „Ne vedem acolo pe 15. Fiți acolo la ora stabilită”, „Eu vin din Marrakech spre nord ca să trăiesc acea zi”. Dar există și mai multe comentarii care denotă suspiciune sau prudență: „Nu vă asumați riscuri, situația e încă tensionată. Eu sigur nu voi merge; voi merge la sfârșitul lunii, când lucrurile se vor fi calmat. Chiar sunt atât de proști? Prima dată i-a prins nepregătiți, dar acum au totul calculat. Aveți răbdare, așteptați și profitați de o neatenție”, spune un membru al unui grup cu 123 de persoane.

Informația s-a răspândit atât de mult încât într-unul dintre chat-urile de pe WhatsApp a fost postat un mesaj al partidului spaniol „Se acabó la Fiesta” cu capturi de ecran despre ziua de 15, iar într-un altul, un presupus cetățean spaniol pe nume Ángel a scris: „O să vă dăm afară din Spania”.

El Pais a avut acces la cinci grupuri de pe Facebook cu aproape 400.000 de membri și la nouă grupuri de pe WhatsApp cu câteva sute de persoane. O anchetă realizată de organizația de fact-checking Maldita a identificat 10 grupuri cu 422.560 de membri, alte grupuri mai mici pe WhatsApp, precum și postări izolate pe Instagram. Zvonul legat data de 15 ar putea fi, de asemenea, o altă modalitate de a atrage oameni din alte orașe în acea zonă, pentru ca aceștia să cadă apoi în ispita de a cumpăra un loc de la o mafie pe o barcă sau o ambarcațiune clandestină.

Un exemplu al îndoielilor și al tonului de pe WhatsApp cu privire la data de 15 este această conversație de marți dintre mai mulți utilizatori: „Salut, fraților. Se întâmplă ceva pe 18?”, „Sau pe 30? Sau în 2030? Hahaha”, „Se spune că pe 15”, „cei care sunt în Agadir să-mi scrie. Tu te duci pe 15? N-o să găsești mijloc de transport. Eu sunt lângă poarta vamală”, „Să vedem niște poze”, „Trimite-ne un videoclip, frate”, „Fraților, nu rămâneți acolo. Lăsați-l pe fiecare să-și vadă de treaba lui: cine vrea să treacă și să facă hrig [migrație clandestină], să se descurce singur”, „Băieți, cei care treceți prin Beni Ensar, la intrarea în Melilla: explicați-ne planul, cum se trece pe acolo”, „Eu am intrat și Garda Civilă m-a trimis înapoi”, „Dar toată lumea o să treacă prin Fnideq [Castillejos]”, „Nimeni n-o să treacă prin Melilla, frate. Cei care sunt acolo se află toți în Fnideq”, „Noi, frate, trecem peste gard”, „Cum se trece peste gard? Explică-ne”.

„Rețelele sociale sunt practic singura sursă de informații pe care acești tineri o au despre Spania”, spune María Guevara, cercetătoare la Universitatea Pablo Olavide din Sevilla. „Tineretul marocan este foarte conectat, pe o bază orizontală. Se informează foarte mult despre diferitele opțiuni. Au tendința de a povesti doar aspectele pozitive ale procesului de migrație, nimeni nu vrea să fie perceput drept cineva care se plânge. Este posibil să fi auzit că exista o oportunitate, dar eu aproape niciodată nu am văzut pe nimeni aici care să fi traversat înot, ci doar cu barca”, explică ea.

Pe rețelele sociale, alături de mesajele referitoare la posibila zi a tentativei, zeci de persoane postează fotografii cu rudele dispărute sau încearcă să înțeleagă cum pot traversa. Una dintre cele mai lungi discuții recente este o conversație complexă despre ce tip de barcă gonflabilă este mai utilă, însoțită de o imagine cu ceva mai degrabă specific copiilor care se joacă pe plajă. „Strâmtoarea are un curent puternic, caiacele se răstoarnă. Mai bine caută ceva serios, marea nu e de glumă”, spune un tânăr. „Nu-ți recomand să pleci cu aia. Am încercat-o eu: se răstoarnă imediat și, pe deasupra, se poate găuri, e foarte subțire”, spune altul. Lista riscurilor din Marea Mediterană nu este deloc mică: „Să fii lovit de o navă, să lovești un pește și barca să se dezumfle, să te răstoarne o orcă. Și apoi uită-te la valuri și la turnul de supraveghere. Probabilitatea nu depășește 1%”, avertizează altcineva.

Teoriile conspirației despre ce s-a întâmplat săptămâna trecută sau despre posibilitatea de a depăși bariera din mare înotând deschid alte dezbateri. „Soțul meu a ieșit să se roage și a văzut pe cineva alergând, fără să înțeleagă nimic. Pe la ora 9 am auzit agitație afară, m-am uitat pe fereastră și am văzut niște copii alergând. Știam deja că erau oameni care traversau, dar la fiecare puțin timp vedeam 5 sau 6 care coborau alergând. Cineva i-a întrebat ce se întâmplă și un băiat le-a spus: «Ceuta e deschisă». Și acesta i-a spus altuia, până când s-a creat haosul. Telefoanele au facilitat totul”, explică o doamnă pe Facebook.

Editor : Ș.R.