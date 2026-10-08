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Negociatorii Ucrainei vor merge în SUA pentru discuții. Zelenski: „Nu se poate să negociem cu rușii despre viitoare proiecte economice”

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Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Negociatorii ucraineni vor efectua o vizită în SUA pentru discuții vineri și sâmbătă, a declarat joi liderul ucrainean Volodimir Zelenski, îndemnându-l pe președintele Donald Trump să intensifice presiunea asupra Rusiei, relatează Reuters.

„Nu se poate, pe de o parte, să negociem cu rușii despre viitoare proiecte economice, iar pe de altă parte să spunem că ne aflăm într-un fel de... impas diplomatic”, a declarat Zelenski în timpul unei vizite în orașul Priluki din nordul țării, în urma unui atac rus sângeros care a avut loc acolo.

Declarația vine în contextul în care secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a afirmat, într-un interviu acordat publicației din Grecia Kathimerini, că în prezent nu există perspective de soluționare a războiului din Ucraina prin negocieri, relatează RBC-Ukraine.

Potrivit acestuia, războiul Rusiei împotriva Ucrainei a ajuns într-un „impas strategic”, care poate fi rezolvat doar fie prin negocieri, fie prin escaladare.

Rubio a recunoscut că eforturile diplomatice ale SUA eșuează deoarece Rusia cere controlul deplin asupra regiunii Donbas, în timp ce Ucraina respinge aceste cereri.

„În acest moment, nu par să existe perspective pentru o soluție negociată. Suntem pregătiți să jucăm orice rol putem pentru a face acest lucru posibil. Am încercat și în trecut, dar până acum acest lucru a rămas un obiectiv greu de atins. Rușii au definit victoria ca fiind controlul total asupra regiunii Donețk; au afirmat în repetate rânduri că acesta este obiectivul lor și continuă să susțină acest lucru. Iar aceasta este o condiție care, pentru Ucraina, este pur și simplu inacceptabilă”, a spus el.

Secretarul de stat a dat asigurări că Statele Unite sunt pregătite să joace în continuare un „rol constructiv” în găsirea unei soluții diplomatice. De asemenea, acesta și-a exprimat îngrijorarea cu privire la o posibilă escaladare a conflictului.

„Chiar ieri, câteva nave au fost atacate în Marea Neagră în cadrul unui atac coordonat cu drone. Ne temem de o operațiune de sabotaj într-o țară vecină care ar putea scăpa de sub control”, a declarat Rubio.

Potrivit acestuia, există semne clare că Rusia intenționează să profite de apropierea iernii pentru a distruge rețeaua electrică a Ucrainei și a o forța să capituleze.

Secretarul de stat al SUA a subliniat, de asemenea, că Ucraina, la rândul său, și-a consolidat capacitatea de a lansa atacuri de lungă distanță adânc în interiorul teritoriului rus.

„Împărtășim aceeași îngrijorare. Întreaga lume tratează această situație ca pe ceva ce ar putea escalada și, poate, să se transforme într-un conflict mai amplu. Așadar, suntem pregătiți să facilităm și să continuăm să explorăm orice oportunitate pentru o soluție negociată. Considerăm că ar fi benefic atât pentru Rusia, cât și pentru Ucraina, dar, până în prezent, acest lucru se dovedește a fi greu de realizat”, a adăugat Rubio.

Miercuri, Rusia a bombardat Ucraina cu valuri de rachete și drone, într-unul dintre cele mai „abjecte atacuri” ale sale, a declarat Zelenski; atacul a provocat moartea a cel puțin 32 de persoane, printre care și copii, și a avariat instalații industriale și infrastructura energetică.

Cel puţin 22 de persoane - între care cinci copii - au fost ucise, iar alte 54 - între care şapte copii - rănite în atacul de miercuri care a distrus un imobil de locuit cu cinci etaje în oraşul Priluki, din regiunea Cernigău (în nordul Ucrainei), potrivit unui nou bilanţ făcut public joi de către Serviciul pentru situaţiile de urgenţă de la Kiev, citat de EFE.

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Editor : A.M.G.

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