Negocieri dure la Bruxelles pentru funcțiile de conducere din cadrul Uniunii Europene. Dovada, în imaginile din materialul video atașat, care-i au în prim-plan pe Frans Timmermans şi premierul bulgar Boiko Borisov. În timpul discuţiei, Borisov a pus condiţii pentru ca ţara lui să-l susţină pe olandez în cursa pentru şefia Comisiei Europene. Dialogul dintre cei doi a fost transmis în direct pe Facebook de către premierul de la Sofia.

Boiko Borisov: Am vrut să ne întâlnim pentru că ne apropiem de un compromis. Weber va lua Parlamentul (funcţia de preşedinte al Parlamentului European, n.r.) şi dumneavoastră veţi lua Comisia. Aşadar am vrut să vorbim. Am avut relaţii excelente în trecut.

Frans Timmermans: Minunat!

Boiko Borisov: Ştiţi ce este important pentru noi: MCV-ul, Schengen. Dar pentru mine compromisul este important. PSE este un partid de sistem ca și PPE. În acest caz nu este important cine va fi deasupra și cine dedesubt. Vorbind cinstit, Weber are o experiență mai mare în Parlament, iar tu - în Comisie, ca vicepreședinte. Am vorbit cu Pedro (premierul Spaniei, n.r.) cu Emmanuel (Macron, n.r.), (Mark, n.r.) Rute, Angela (Merkel, n.r.) și cu alți colegi și am ajuns la concluzia că este mult mai bine să venim cu o soluţie decât să rămânem inflexibili.

Frans Timmermans: Da, sunt de acord. Cred că întotdeauna am lucrat foarte bine împreună. Întotdeauna am fost direct şi sincer cu voi şi întotdeauna mi-am exprimat admiraţia pentru ceea ce faceţi în lupta împotriva crimei organizate în ţara dumneavoastră. Am avut multe discuţii sincere despre asta. Aceasta este baza pe care apreciez prietenia noastră. Nu cred că ar trebui să înregistrăm toate astea.