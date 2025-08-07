Live TV

Negocieri „pe muchie de cuțit” Trump-Putin. Motivul pentru care tratativele privind pacea în Ucraina s-ar putea încheia cu un eșec

Vladimir Putin și Donald Trump
Vladimir Putin și Donald Trump. Foto: Profimedia Images
„Rusia vrea ca Kievul să se predea” De ce ar fi Putin acum de acord să participe la negocieri?

Războiul din Ucraina, declanșat de invazia la scară largă a Rusiei, în februarie 2022, nu dă semne că s-ar potoli. În estul Ucrainei, Rusia continuă să avanseze. Atacuri aeriene au loc aproape noapte de noapte în Ucraina, în timp ce rafinăriile și instalațiile energetice ruse sunt atacate frecvent de dronele Kievului, notează BBC. Cele trei runde de negocieri între Rusia și Ucraina, organizate la cererea lui Donald Trump între lunile mai și iulie ale acestui an, nu au reușit să apropie cele două părți de pace, dar liderul de la Washington speră că, luând situația în propriile mâini, va reuși, în sfârșit, să obțină un armistițiu. Însă prăpastia dintre Kiev și Moscova este atât de mare încât chiar și negocierile mediate de Trump s-ar putea dovedi dificil de depășit, remarcă jurnaliștii britanici.

„Rusia vrea ca Kievul să se predea”

Kremlinul a confirmat că va avea loc, în curând, o întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin. „Sunt aici pentru a pune capăt războiului”, a declarat miercuri liderul american.

Într-un memorandum prezentat ucrainienilor de Rusia, în iunie, Moscova și-a prezentat cerințele maximaliste pentru o „soluționare definitivă” a conflictului. Acestea includ recunoașterea suveranității ruse asupra regiunilor ucrainene Crimeea, Donețk, Lugansk, Zaporojia și Herson, precum și acceptarea, de către Ucraina, a demilitarizării, neutralității, neimplicării militare străine și organizării de noi alegeri.

EEF-2023. Plenary Session
Ucraina va trebui să anuleze un decret care exclude efectiv negocierile cu Rusia, dacă se dorește să existe vreo perspectivă de discuții pentru a pune capăt războiului, a declarat marți Vladimir Putin. FOTO: Profimedia Images

„Partea rusă poate prezenta acest lucru în zeci de moduri diferite, creând impresia că Moscova este deschisă la concesii și negocieri serioase”, a scris analistul politic rus Tatiana Stanovaya. „Dar poziția de bază rămâne neschimbată: Rusia vrea ca Kievul să se predea.”

În urma unei întâlniri între Putin și trimisul special al SUA, Steve Witkoff, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, miercuri, că Washingtonul înțelege mai bine condițiile în care Rusia ar fi dispusă să pună capăt războiului.

Nu știm dacă aceste condiții s-au schimbat. Cu toate acestea, săptămâna trecută Putin - probabil referindu-se la memorandum - a declarat că Rusia și-a făcut cunoscute obiectivele în luna iunie, iar acestea au rămas neschimbate. Prin urmare, în ciuda faptului că Kremlinul a acceptat o întâlnire între Trump și Putin, nu există niciun motiv să credem că Moscova este gata să renunțe la condițiile sale stricte, subliniază jurnaliștii BBC.

De ce ar fi Putin acum de acord să participe la negocieri?

O posibilitate este că speră că dialogul ar putea împiedica sancțiunile secundare pe care Trump a amenințat că le va impune partenerilor comerciali ai Moscovei încă de vineri, arată presa britanică. Kremlinul ar putea, de asemenea, să considere că îl poate convinge pe Trump de meritele condițiilor sale pentru a pune capăt războiului.

La începutul celui de-al doilea mandat, Trump părea să fie mai aliniat cu Rusia decât cu Ucraina, etichetându-l pe Zelenski drept „dictator” și sugerând că acesta era vinovat pentru războiul cu Rusia.

Deși de atunci și-a manifestat nerăbdarea față de Putin - „mă trage de mânecă”, a spus el în aprilie - Trump a refuzat să spună dacă este de părere că liderul rus l-a mințit în privința disponibilității sale de a ajunge la un acord de încetare a focului.

Fie din cauza afinității personale, fie din cauza unei viziuni asupra lumii similare, Trump a ezitat să-l condamne pe Putin pentru acțiunile sale.

Când cei doi s-au întâlnit la Helsinki în 2018 - în timpul primului mandat al lui Trump ca președinte - mulți au rămas uimiți să vadă că liderul de la Casa Albă a luat partea Kremlinului în ceea ce privește acuzațiile de amestec al Rusiei în alegerile din 2016 din SUA și și-a asumat responsabilitatea pentru starea tensionată a relațiilor dintre SUA și Rusia.

Volodimir Zelenski și Donald Trump
Volodimir Zelenski și Donald Trump. Foto: Profimedia

Probabil că, în parte, pentru a evita posibilitatea ca Trump să fie influențat de Putin, Kievul dorește să se implice în orice negocieri de încetare a focului.

Prin intermediul trimisului său, Donald Trump a sugerat, de asemenea, organizarea unei întâlniri trilaterale cu Putin și Zelenski. Dar Kremlinul a respins aceste sugestii, clarificând că nu vede niciun motiv pentru ca președintele rus și cel ucrainean să se întâlnească până când cele două delegații nu vor ajunge la „acorduri specifice”.

Unii politicieni ucraineni și-au exprimat însă îngrijorarea că o întâlnire între Trump și Putin ar putea duce la cedarea președintelui american în fața cererilor liderului rus.

Deputata ucraineană Irina Herashchenko a declarat că devine evident că vor fi formulate cereri de concesii teritoriale din partea Ucrainei și a adăugat că absența de la masa negocierilor ar fi „foarte periculoasă” pentru Kiev.

„Ucraina nu se teme de întâlniri și așteaptă aceeași abordare curajoasă din partea Rusiei”, a declarat Zelenski joi. Dar prăpastia dintre Rusia și Ucraina se menține.

