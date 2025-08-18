Negocierile din Biroul Oval, cu harta Ucrainei pe masă (BBC). La ce vrea Putin să renunțe Zelenski

Donald Trump s-a aflat, luni, față în față, la Washington, cu trei președinți și cu trei premieri europeni, dar și cu șefa Comisiei Europene sau secretarul general NATO. Scopul lor a fost acela de a se asigura că nici Kievul - și nici Europa - nu vor lipsi de la orice înțelegere privind viitorul Ucrainei, arată BBC. O hartă uriașă a conflictului din Ucraina a fost, cu această ocazie, amplasată în incinta Casei Albe, Volodimir Zelenski mulțumindu-i lui Donald Trump pentru acest detaliu care atrage atenția asupra importanței întâlnirii.

„Este foarte important ca toate aspectele sensibile, teritoriale, să fie discutate la nivel de lideri, în cadrul unei reuniuni trilaterale, iar președintele Trump va încerca să organizeze o astfel de reuniune”, a declarat, la întâlnirea cu Donald Trump și liderii UE, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că „i-am arătat președintelui multe detalii despre câmpul de luptă, pe hartă. Mulțumesc pentru hartă, apropos”.

Trump și Zelenski au glumit apoi despre faptul că liderul ucrainean este liber să ia harta acasă, dacă dorește, arată BBC.

În ceea ce privește așteptările Rusiei, cea mai clară solicitare a lui Vladimir Putin după summitul din Alaska este ca Ucraina să renunțe la regiunea Donețk, iar trupele ucrainene să se retragă de aici. De-a lungul timpului, Moscova a insistat ca Ucraina să îi recunoască suveranitatea asupra Crimeei - anexată în 2014 - dar și să îi cedeze regiunile controlate de separatiști din estul Ucrainei.

Aici se pare că ar exista o schimbare, arată presa internațională. Putin ar fi dispus să accepte înghețarea frontului și alte compromisuri, dacă obține un acord care abordează „cauzele profunde ale războiului”. Este vorba, așadar, despre expansiunea NATO spre est și presupusa discriminare practicată de Kiev împotriva vorbitorilor de limbă rusă din Ucraina.



În ceea ce privește Ucraina, aceasta a arătat disponibilitate de a se angaja în acest dialog, dar rămâne fermă în ceea ce privește păstrarea integrității teritoriale și a suveranității sale, cerând, de asemenea, ca dreptul său de a urmări viitoare alianțe și parteneriate să rămână intact.

Pentru a ajunge la un compromis, Donald Trump l-a chemat pe Volodimir Zelenski la Casa Albă, greii Europei făcând scut în jurul Ucrainei. Dacă totul merge bine o întâlnire trilaterală între Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin ar putea să aibă loc chiar la sfârșitul acestei săptămâni. Potrivit Skynews, SUA și UE ar prefera Europa. Vatican, Roma și Geneva sunt luate în considerare dar și Budapesta sau Helsinki.

Editor : C.A.