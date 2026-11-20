Uniunea Europeană și Regatul Unit au ajuns la un acord în cadrul summitului desfășurat vineri, la Bruxelles, a anunțat un purtător de cuvânt al Guvernului britanic. Cu toate acestea, problema reducerii taxelor universitare pentru studenții europeni rămâne nesoluționată, transmit AFP, dpa și Agerpres.

„Negocierile s-au terminat”, cele două părți ajungând la o înțelegere privind flexibilizarea controalelor asupra exporturilor de produse alimentare britanice, mobilitatea tinerilor și cotele de emisii de carbon, a afirmat purtătorul de cuvânt, precizând că „discuțiile vor continua în anumite domenii”.

Taxele universitare pentru studenții europeni

Implementarea inițiativelor va depinde însă de un acord privind reducerea taxelor pentru studenții din UE înscriși la universitățile britanice. Ambele părți intenționează să ajungă la o înțelegere în această privință în următoarele șase luni.

Universitățile din Regatul Unit percep taxe mult mai ridicate pentru studenții străini, inclusiv pentru cetățenii UE, decât pentru studenții britanici.

La summitul UE-Regatul Unit de la Bruxelles participă președintele Consiliului European, António Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul britanic Andy Burnham.

Reuniunea este al doilea summit dintre UE și Regatul Unit după ieșirea oficială a acestuia din blocul comunitar, în 2020, și are loc la câteva luni după preluarea mandatului de premier de către Andy Burnham, cel care a reaprins dezbaterea privind o eventuală read aderare a țării sale la Uniunea Europeană.

Burnham intenționase să prezinte opțiuni pentru viitoarea relație cu UE înaintea summitului.

Posibila revenire a Regatului Unit în UE, din nou în dezbatere

Fostul ministru britanic al Apărării, David Lammy, a sugerat că revenirea țării sale în Uniunea Europeană ar trebui să reprezinte un element esențial al programului electoral pentru viitoarele alegeri parlamentare din Regatul Unit, care trebuie să aibă loc cel târziu în 2029.

O revenire a Regatului Unit în UE este totuși considerată foarte improbabilă în viitorul apropiat. Negocierile de aderare la Uniunea Europeană pot dura zeci de ani și necesită sprijinul unanim al actualelor state membre.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a evocat recent „trauma” provocată blocului comunitar de Brexit.

În Regatul Unit, Brexitul nu a reușit să atenueze diviziunile sociale profunde și este considerat în prezent de mulți drept un factor care contribuie la declinul economic al țării.

Editor : Ș.A.