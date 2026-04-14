Negrescu cere CE un nou pas în negocierile de aderare a R. Moldova, după alegerile din Ungaria. „O nouă fereastră de oportunitate"

Europarlamentarul Victor Negrescu anunţă că, în calitate de vicepreşedinte al Parlamentului European responsabil de relaţia cu Republica Moldova, a trimis preşedintelui Consiliului European, António Costa, o scrisoare în care solicită deschiderea negocierilor pe clustere pentru aderarea Republicii Moldova. Potrivit lui Negrescu, demersul este făcut în contextul rezultatului alegerilor din Ungaria, care oferă „o nouă fereastră de oportunitate pentru o decizie întârziată prea mult de regula unanimităţii şi de opoziţia guvernului anti-european şi pro-rus de la Budapesta”.

„Ca urmare a rezultatului alegerilor din Ungaria, am trimis, în calitate de vicepreşedinte al Parlamentului European responsabil de relaţia cu Republica Moldova, o scrisoare către preşedintele Consiliului European, António Costa, pentru a solicita deschiderea negocierilor pe clustere pentru aderarea Republicii Moldova”, anunţă, marţi, într-o postare pe Facebook europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu.

Oficialul spune că alegerile din Ungaria „oferă o nouă fereastră de oportunitate pentru această decizie întârziată prea mult de regula unanimităţii şi de opoziţia guvernului anti-european şi pro-rus de la Budapesta”.

Potrivit vicepreşedintelui PE, decizia Consiliului European ar putea fi luată la prima reuniune formală din iunie sau poate fi agreată de îndată la nivel de ambasadori.

„Republica Moldova a făcut progrese reale şi a demonstrat că îşi asumă drumul european. Începerea negocierilor pe clustere ar oferi un nou imbold reformelor necesare şi ar consolida inclusiv colaborarea cu România. Este momentul ca Uniunea Europeană să confirme acest parcurs printr-o decizie clară”, mai spune Victor Negrescu.

