Neobișnuitul parteneriat dintre albine și drone pentru detectarea bombelor

Una din calitățile mai puțin cunoscute ale albinelor este abilitatea lor de a detecta bombe. Datorită faptului că pot simți mirosul de explozibil cu antenele lor, cercetătorii din țări precum Croația au petrecut ani de zile perfecționând modul de utilizare a albinelor pentru localizarea minelor, relatează BBC.

Dar există o problemă. Chiar dacă insectele zboară printr-o zonă minată, este extrem de dificil pentru oameni să vadă unde merg, deoarece nu pot păși pe un teren minat.

Aici intervin dronele. O echipă din Bosnia-Herțegovina și Croația a venit cu ideea de a folosi drone pentru a monitoriza albinele în timp ce lucrează la detectarea minelor. Dronele zboară în jurul lor, capturând imagini ale insectelor, care ulterior sunt analizate de computere pentru a descoperi unde pot fi ascunse minele în pământ.

Minele îngropate în timpul războaielor care au avut loc cu zeci de ani în urmă continuă să prezinte o amenințare mortală în multe părți ale lumii. De exemplu, zeci de mii de astfel de mine au fost plantate în pământ în timpul războaielor din Balcani în anii 1990 și multe din ele există și astăzi.

Se estimează că aproximativ 80.000 de mine sunt îngropate în pământ în Bosnia-Herțegovina și încă 30.000 în Croația. Eliminarea lor este considerată un proiect dificil pe termen lung, fără soluții ușoare. Dar inovațiile tehnologice pot veni în ajutor.

„Am încercat să scoatem oamenii din aceste misiuni periculoase și să încercăm să folosim drone”, spune Vladimir Risojevici, de la Universitatea din Banja Luka, Bosnia-Herțegovina.

Anterior, o altă echipă de cercetători perfecționase o metodă de instruire a albinelor în detectarea minelor. Au realizat acest lucru făcând albinele să asocieze mirosul de TNT cu hrana lor.

Pe câmp, albinele antrenate tind să se adune aproape de locurile în care sunt îngropate minele, în speranța de a găsi hrană.

Risojevici spune că el și echipa sa și-au dat seama că pot pune computerele să analizeze automat imaginile cu albinele care caută mine, pentru a le localiza mai ușor. Dar chiar și acest lucru s-a dovedit dificil.

„Este foarte greu pentru observatorii umani să găsească aceste albine zburătoare în aceste imagini, să nu mai vorbim de sistemele de viziune pe computer”, spune el.

„Au fost momente când am crezut că suntem complet nebuni pentru că am încercat să facem acest lucru, dar sunt plăcut surprins de rezultatele pe care le-am obținut”, adaugă cercetătorul.

În acest moment, sistemul funcționează folosind drone programate să zboare de-a lungul unui traseu prestabilit, traversând câmpul minat în timp ce captează imagini ale albinelor. Analiza filmărilor relevă ulterior unde s-au grupat insectele. Testele au fost însă făcute într-un câmp cu mine dezamorsate.

Ar putea trece încă niște ani înainte ca această strategie să fie utilizată într-un loc plin de mine periculoase, active, spune Risojevici. Cu toate acestea, el crede că ar putea completa alte tehnici de deminare. Printre instrumentele tehnologice utilizate deja pentru acest lucru se numără detectoarele portabile de metale cu radar încorporat.

Chiar și cu ajutorul unor astfel de tehnologii, este greu pentru echipele de deminare să știe cu siguranță că au eliminat toate dispozitivele dintr-o zonă contaminată. Albinele și dronele ar putea verifica ulterior, de exemplu, pentru a confirma că niciuna nu a fost ratată.

„Este o bună inovație tehnologică ce poate ajuta la delimitarea granițelor și confirmarea unei zone de pericol”, spune Matthew Breay Bolton de la Universitatea Pace din New York, autorul cărții „Politic Minefields: The Struggle against Automated Killing”.

Cu toate acestea, el adaugă că nu există soluții rapide la problema câmpurilor minate. Adesea, lupta politică și lipsa resurselor duc la stoparea proiectelor de deminare, indiferent ce tehnologii sunt disponibile. În plus, în țări precum Yemen, minele continuă să fie plantate și în prezent.

Risojevici speră că, în ciuda obstacolelor, sistemul echipei sale va ajuta într-o zi la decontaminarea câmpurilor minate din țări precum Croația sau Bosnia-Herțegovina.

