Analiză Nepotrivire între ambiție și realitate. Ruptura ideologică din inima Europei care împiedică reînarmarea continentului

Data publicării:
Merz Macron
Friedcrich Merz și Emmanuel Macron. Foto: Getty Images

O temă recurentă la Conferința de Securitate de la München, de weekendul trecut, a fost hotărârea țărilor europene de a se uni în contextul amenințărilor rusești și al angajamentelor incerte de securitate ale Statelor Unite. Cu toate acestea, conferința abia se încheiase și ministrul german de Externe, Johann Wadephul, i-a criticat, luni, pe francezi pentru cheltuielile „insuficiente” în domeniul apărării. Unitatea în inima Europei poate fi dezirabilă în principiu, dar este greu de obținut în practică, scrie istoricul Katja Hoyer într-un articol pentru publicația UnHerd.

Comentariile lui Wadephul vin într-un moment esențial pentru relația franco-germană. El l-a criticat pe președintele francez Emmanuel Macron pentru că „a făcut referire în mod repetat și corect la căutarea noastră de suveranitate europeană”, fără a duce la bun sfârșit o creștere semnificativă a cheltuielilor pentru apărare. „Oricine vorbește despre asta trebuie să acționeze în consecință în propria țară”, a adăugat el.

Dar, tot luni, cele două părți au abordat un ton oarecum diferit, atunci când un purtător de cuvânt al Guvernului german a anunțat că Macron și cancelarul german Friedrich Merz sunt în discuții pentru crearea unui factor comun de descurajare nucleară europeană.

Ceea ce pare a fi un mesaj contradictoriu este rezultatul unei nepotriviri fundamentale între ambiție și realitate, în centrul uneia dintre alianțele cheie ale Europei. După decenii de tensiuni vizibile, anul trecut, atât Merz, cât și Macron au părut dornici să relanseze relația franco-germană. Au reușit chiar să transmită noul spirit atât de convingător încât cei doi au fost supranumiți „Merzcron” de către unii comentatori din presa internațională. Dar, în ciuda acestor replici prietenoase, au rămas ascunse probleme cheie.

Franța cheltuiește în prezent aproximativ 2,1% din PIB pentru apărare și s-a angajat să majoreze această cifră la 3%, cu intenția de a extinde creșterea cheltuielilor dincolo de această limită. Germania, pe de altă parte, după decenii de subcheltuieli masive, și-a majorat bugetul la 2,4%, cu scopul de a atinge 3,5% până în 2029 și noul angajament al NATO de 5% până în 2035.

Pentru a realiza acest lucru, Berlinul a eliminat cheltuielile pentru apărare peste 1% din PIB din bugetul său regulat, finanțând creșterea uriașă prin datorie. Franța nu își permite să facă acest lucru. Deja are a treia cea mai mare povară a datoriei UE ca procent din PIB, după Grecia și Italia, o cifră care este aproape dublă față de plafonul de 60% al datoriei UE. Franța nu are în mod clar nicio marjă de manevră.

Problema fundamentală este că Germania știe acest lucru și totuși solicită public Franței să majoreze aceste cheltuieli. Acest lucru lasă doar două modalități de a finanța reînarmarea Franței. Una este o transformare economică profundă, determinată de reduceri ale asistenței sociale și de reforma pensiilor.

Acest lucru a fost întotdeauna extrem de nepopular în rândul publicului francez, chiar și în perioade de prosperitate economică. Este evident în ultimii ani de incredibile tulburări politice că nu există nicio perspectivă ca acest lucru să se întâmple în curând.

Alternativ, datoriile UE ar putea fi puse în comun, lucru pe care Macron l-a cerut în repetate rânduri, dar cu care Germania nu va fi de acord. Fiind cea mai mare economie a continentului, ar trebui să suporte cheltuielile Franței și să le vândă cumva propriului electorat nemulțumit.

Chiar dacă banii nu ar fi o problemă, Parisul și Berlinul au rupturi ideologice subtile care opresc progresul. Fiind o economie extrem de dependentă de exporturi, Germania nu este încântată de tendința Franței către protecționism. Recent, acordul comercial cu Mercosur, dintre UE și țările din America Latină, a cauzat tensiuni semnificative între cele două țări, Berlinul căutând noi oportunități de afaceri, în timp ce Parisul e preocupat de agricultura internă și promovarea preferinței „Fabricat în Europa”. Aceste exemple sunt doar o mică parte a unei liste lungi.

Dorința de a sta umăr la umăr este autentică și evidentă în emoția pe care atât liderii francezi, cât și cei germani o exprimă adesea atunci când discută despre relația dintre cele două țări. Însă realitatea celor două state are obiceiul de a sta în calea idealismului. Relația franco-germană nu a fost niciodată simplă. Pe măsură ce cele două țări sunt din ce în ce mai mult împinse la colț de cele mai mari puteri ale lumii, o cooperare mai strânsă devine inevitabilă. Dar vor pierde cele două timp prețios certându-se pe divergențe minore între timp? Pare probabil, conchide Katja Hoyer.

Paradoxul reînarmării Europei: De ce tocmai țările care se tem cel mai mult de SUA și prăbușirea NATO nu vor să investească în apărare

