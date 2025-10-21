Live TV

Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții

Data publicării:
Former French President Sarkozy goes to jail to begin five-year sentence
Nicolas Sarkozy în drum către închisoare. Sursa foto: Reuters

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, închis marţi dimineaţă la închisoarea La Santé din Paris, a depus imediat o cerere de eliberare, a declarat presei unul dintre avocaţii săi, Christophe Ingrain.

Încarcerarea lui Sarkozy este o "ruşine", a afirmat avocatul.

Justiţia va avea la dispoziţie două luni pentru a decide asupra cererii fostului şef de stat, deşi termenul ar urma să fie mai scurt. "Orice s-ar întâmpla", vor fi "trei săptămâni, o lună de detenţie", a menţionat Ingrain pe postul de radio Europe 1.

Fostul şef de stat între 2007 şi 2012 s-a prezentat marţi dimineaţa la penitenciar pentru a ispăşi o pedeapsă de cinci ani după gratii după ce a fost găsit vinovat de "conspiraţie criminală" în legătură cu eforturile unor consilieri apropiaţi de a procura, în timpul campaniei pentru alegerile din 2007, fonduri din Libia în timpul regimului dictatorului Muammar Gaddafi. Decizia încarcerării sale a fost una fără precedent în istoria Republicii franceze.

Nicolas Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a ajuns la porţile închisorii La Santé din sudul Parisului cu puţin timp înainte de ora 9:40 (07:40 GMT). "O, bine ai venit, Sarkozy!", "A venit Sarkozy!", au strigat deţinuţi din celule.

Sarkozy a plecat de acasă cu circa 30 de minute mai devreme, pe jos, însoţit de soţia sa, Carla Burni, şi şi-a făcut timp să salute câteva zeci de susţinători adunaţi în apropiere, care scandau "Nicolas! Nicolas!", "Eliberaţi-l pe Nicolas!".

"Nu este închis un fost preşedinte al Republicii, ci un om nevinovat", a reafirmat marţi dimineaţă într-un mesaj pe X fostul şef de stat, care s-a comparat în mod repetat cu Alfred Dreyfus, ofiţer trimis la închisoare în 1895 pentru trădare pe baza unui document falsificat şi pe un fond de antisemitism.

Foştii preşedinţi Luiz Inacio Lula da Silva, din Brazilia, şi Jacob Zuma, din Africa de Sud, au dormit în închisoare după ce au părăsit puterea. Dar acest lucru nu i s-a întâmplat niciodată vreunui fost şef de stat din Uniunea Europeană, notează AFP.

În aşteptarea posibilei sale eliberări, Nicolas Sarkozy se va confrunta cu singurătatea.

Regimul de izolare sub care va fi plasat prevede o plimbare pe zi, singur, într-o curte mică de câţiva metri pătraţi. Va avea acces, conform unui program, la una dintre cele trei mici săli de sport din penitenciar sau la încăperea care serveşte drept bibliotecă.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trotineta
1
Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din...
profimedia-0975326545
2
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
JD Vance
3
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt...
Hacker
5
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
Digi Sport
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
Scandalul pensiilor speciale ale magistraților ia amploare. Care sunt...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
„Conservele lui Putin”. Cum îi face biroul de propagandă loc în...
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
Guvernul se împrumută masiv: deficit la buget de 103 miliarde de lei...
nordis
Ancheta în cazul Nordis se extinde: au fost depuse 300 de noi...
Ultimele știri
Ilie Bolojan, întâlnire cu șeful Cancelariei Președintelui Coreei, Kang Hoon Sik. Despre ce au discutat cei doi oficiali
Sofia declară că va permite avionului lui Putin să traverseze spațiul aerian bulgar în drum spre Budapesta, deși rușii nu au cerut asta
România, pe primul loc în UE la accidentele rutiere mortale. Șeful Direcției de Poliție Rutieră: „Totul pleacă de la educație”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
matteo renzi face declaratii
O victorie a extremei drepte la prezidenţialele din Franţa în 2027 ar însemna „sfârşitul UE”, avertizează un fost premier italian
The Louvre Museum remains closed on day after robbery
Momentul jafului de la Luvru, filmat de un vizitator. Cum au reușit hoții să treacă neobservați
nicolas sarkozy-emmanuel macron
Nicolas Sarkozy, primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee cu câteva zile înainte de a merge la închisoare
The Louvre Museum remains closed on day after robbery
Jaful de la Luvru: tot ce se știe până acum despre furtul de bijuterii de la muzeul francez
volodimir zelenski-emmanuel macron
Zelenski și Macron, discuție despre intensificarea presiunilor asupra Rusiei: „Să profităm din plin de fiecare oportunitate”
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă...
Fanatik.ro
Gigi Mustață a dezvăluit tot ce s-a întâmplat între galerie și Denis Alibec: „Vii tu să ne spui că ai jucat 7...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Marius Şumudică, război total cu Mandorlini: „I-a omorât pe Biliboc, pe Korenica, pe toţi! Jocul CFR-ului m-a...
Adevărul
20 ore în aer. Cum să supraviețuiești celui mai lung zbor nonstop din lume, cu Xiamen Air
Playtech
Pilonul 2 de pensii: până când se mai poate retrage întreaga sumă acumulată
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
A început demantelarea unei reţele internaţionale de trucare de meciuri! Arestări și în România
Pro FM
Olga Guțanu, scandal în familie după relația cu CRBL. Cum a reacționat mama ei: „Nu a acceptat. A spus că o...
Film Now
Cele două filme în care Zac Efron și Nicole Kidman au jucat împreună. Cum a fost relația dintre cei doi pe...
Adevarul
De ce au vrut polonezii să cucerească Moldova. O prietenie cu năbădăi terminată într-o baie de sânge și o...
Newsweek
3.600.000 pensionari au o pensie care nu le ajunge pentru un trai decent. La ce trebuie să renunțe?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Paula Seling, recuperare dificilă după accidentul cu trotineta: „O să mai dureze. Mi-am rupt clavicula”