Nicolas Sarkozy, primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee cu câteva zile înainte de a merge la închisoare

Vineri, 17 octombrie, Nicolas Sarkozy a fost primit de președintele francez Emmanuel Macron la Palatul Elysee. Întâlnirea dintre cei doi a avut loc cu doar patru zile înainte ca fostul președinte al Franței să ajungă în spatele gratiilor, relatează BFMTV, confirmând o informație publicată de Le Figaro.

Prima noapte în închisoare a lui Nicolas Sarkozy va fi marți, 21 octombrie. Fostul președinte francez își va cunoaște celula din închisoarea Santé, în care își va ispăși pedeapsa de cinci ani de închisoare.

Nicolas Sarkozy a spus pentru Figaro și Tribune Dimanche că nu a solicitat nicio facilitate pentru șederea sa în spatele gratiilor. În plus, a refuzat să scrie o cerere pentru o celulă individuală, deși administrația penitenciară a decis să-l plaseze în izolare pentru a-i garanta siguranța.

La ora 9:30, se va prezenta la închisoarea Santé și va urma același protocol ca toți ceilalți deținuți.

Nicolas Sarkozy își va ispăși pedeapsa într-o celulă de 11 metri pătrați. Va avea un televizor mic, însă nu poate avea telefon mobil. El a adăugat pentru Le Figaro că va lua cu el două cărți: „Contele de Monte Cristo” în două volume și biografia lui Iisus scrisă de Jean-Christian Petitfils.

Amintim că, în septembrie, fostul președinte francez a fost condamnat la cinci ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de conspirație criminală într-un caz legat de milioane de euro din fonduri ilicite provenite de la fostul lider libian Muammar Gaddafi.

Tribunalul penal din Paris l-a achitat de toate celelalte acuzații, inclusiv de corupție pasivă și finanțare ilegală a campaniei electorale. În declarația dată reporterilor după audiere, bărbatul în vârstă de 70 de ani, care a fost președinte al Franței între 2007 și 2012, a calificat verdictul drept „extrem de grav pentru statul de drept”.

