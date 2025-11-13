Live TV

Nicolas Sarkozy va ajunge iar în fața instanței după ce a ieșit din închisoare în care a stat 20 de zile în spatele gratiilor

Nicolas Sarkozy. Sursa foto: Reuters

Fostul preşedinte Nicolas Sarkozy urmează să fie judecat în apel în dosarul finanţării libiene - în perioada 16 martie-3 iunie 2026 -, anunţă joi într-un comunicat Curtea de Apel din paris

Fostul şef de stat a fost condamnat pe 25 septembrie la cinci ani de închisoare cu privire la asociere de răufăcători,

Nicolas Sarkozy a fost încarcerat timp de trei săptămâni la Închisoarea Sante, la Paris.

Tribunalul de la Paris l-a găsit vinovat de faptul că şi-a lăsat cu bună-ştiinţă colaboratori să facă demersuri în Libia fostului dictator Muammar al-Gaddafi cu scopul de a solicita o finanţare ocultă a campaniei prezidenţiale victorioase a acestuia în 2007.

Alături de Nicolas Sarkozy urmează să fie judecate alte nouă persoane - inclusiv doi foşti colaboratori apropiaţi, Claude Guéant şi Brice Hortefeux, şi intermediarul Alexandre Djouhri, condamnat la şase ani de închisoare în prima instanţă şi încarcerat, relatează AFP, potrivit news.ro.

Tribunalul Corecţional din Paris a pronunţat stingerea acţiunii publice împotriva intermediarului francezo-libanez Ziad Takieddine, care a murit în septembrie în Liban, şi împotriva altui fost colaborator al lui Nicolas Sarkozy, Thierry Gaubert, condamnat cu privire la aceleaşi fapte în altă procedură, separată.

El a achitat trei persoane - Éric Woerth, un fost ministru al Muncii şi Bugetului în timpul lui Nicolas Sarkozy, care a fost trezorierul campaniei prezidenţiale a acestuia în 2007; Edouard Ullmo, un fost vicepreşedinte executiv al Airbus şi sauditul Ahmed Bugshan.

Însă Parchetul Naţional Financiar (PNF) a făcut apel împotriva tuturor condamnaţilor, cu excepţia lui Ahmed Bugshan.

Luni, la câteva ore după ce a fost eliberat din închisoare, Nicolas Sarkozy a anunţat pe X că-şi va pregăti procesul în apel cu scopul de a-şi dovedi nevinovăţia.

”Adevărul va triumfa”, a clamat fostul şed de stat încarcerat.

Editor : A.R.

