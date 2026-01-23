Nicuşor Dan anunţă decizii strategice cu impact major după Consiliul European: UE și NATO vor investi în zona arctică

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi seară, la finalul Consiliului European extraordinar, că liderii UE au convenit în unanimitate asupra solidarităţii cu Danemarca şi Groenlanda şi asupra investiţiilor comune cu NATO pentru apărarea zonei arctice. Totodată, a fost decisă prelungirea suspendării tarifelor comerciale cu SUA şi iniţierea unor negocieri privind Consiliul pentru Pace.

Preşedintele a mai spus că s-a decis că e nevoie, atât de la nivelul Uniunii Europene cât şi de la nivelul statelor care au fost invitate în Consiliul pentru Pace, de o negociere cu Statele Unite în ceea ce priveşte carta acestei coaliţii astfel încât ea să fie în concordanţă cu angajamentele internaţionale pe care fiecare dintre state şi Uniunea Europeană şi le-a luat, carta ONU şi toate celelalte.

Parteneriatul cu SUA şi noile priorităţi ale UE

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat la finalul Consiliul European excepţional pe subiectul relaţiei transatlantice că o concluzie generală este că relaţia transatlantică are o istorie care a adus stabilitate, prosperitate şi este importantă pentru Uniunea Europeană şi pentru ţările din Uniunea Europeană, printre care România, iar dialogul trebuie să continue.

„În cadrul acestei discuţii generale au fost patru subiecte importante. Danemarca, Groenlanda, tarifele, Ucraina, Gaza şi Board of Peace. Pe subiectul Danemarca-Groenlanda, concluzia unanimă a fost de solidaritate cu Danemarca şi Groenlanda şi intenţia Uniunii Europeane, în coordonare cu NATO, de a investi pentru apărarea zonei arctice”, a spus şeful statului.

Nicuşor Dan a atătat că, în ceea ce priveşte tarifele, a fost salutată dezescaladarea în declaraţiile publice de cele două părţi și continuarea dezbaterilor.

„În consecinţă, în Parlamentul European, continuarea dezbaterilor pentru punerea în practică a ceea ce s-a negociat în iulie 2025. După cum ştiţi, aceste tarife de re-echilibrare ale Uniunii Europeane faţă de importurile din Statele Unite, care sunt suspendate, iar suspendarea urma să expire în 6 februarie 2026, o prelungire cu şase luni acestei suspendări”, a anunţat preşedintele.

Sprijin pentru Ucraina şi implicarea UE în Gaza

În ceea ce priveşte Ucraina, Nicuşor Dan a spus că s-a discutat continuarea sprijinului pentru Ucraina şi, în continuarea discuţiei pe care au avut-o la Coaliţia de Voinţă cu multe din ţările care au fost prezente azi, continuarea detalierii planurilor militare în ceea ce priveşte garanţiile de securitate. Șeful statului a mai spus că în 12 februarie va fi un Consiliu European extraordinar, la Maastricht, pe competitivitate.

Nicuşor Dan a mai arătat că, în ceea ce priveşte Gaza, aici a fost o discuţie în care opiniile au fost mai puţin aliniate, dar, în majoritate, s-a opinat că Europa trebuie să fie implicată în procesul de pace din Gaza şi că e nevoie, atât de la nivelul Uniunii Europene cât şi de la nivelul statelor care au fost invitate, de o negociere cu Statele Unite în ceea ce priveşte carta acestei coaliţii astfel încât ea să fie în concordanţă cu angajamentele internaţionale pe care fiecare din state şi Uniunea Europeană şi le-a luat, Carta ONU şi toate celelalte.

Înainte de Consiliul European, președintele a declarat că „avem nevoie de relaţia transatlantică Europa-România” și a apreciat totodată că, „în urma dialogului, o oarecare escaladare care se produsese s-a diminuat şi am revenit în parametri normali”.

Editor : M.I.