Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la reuniunea informală a Consiliului European de la castelul Alden Biesen că Europa „cu mai multe viteze” reprezintă reuniuni de țări „care au anumite idei” și care „se coordonează pentru a pune o idee pe masa Consiliului”. „Nu există vreo intenție la nivel de reglementare în interiorul Uniunii pentru regimuri diferite”, a dat asigurări șeful statului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Europa cu mai multe viteze, cel puțin cum este ideea acum, sunt reuniuni de țări, cum a fost cea de acum o oră, în care țări care au anumite idei se coordonează pentru a pune o idee pe masa Consiliului. Nu trebuie să avem vreo îngrijorare.

Nu există vreo intenție la nivel de reglementare în interiorul Uniunii pentru regimuri diferite între țări. Există coordonări între țări, cum a fost ședința de dinainte, în care țări mai interesate de competitivitate, de prelungirea tranziției verzi, se pun de acord”, a afirmat Nicușor Dan.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat, înaintea reuniunii de joi, că UE ar trebui să ia în considerare cooperarea între grupuri mai mici de țări dacă nu se poate ajunge la unanimitate pentru a promova agenda economică. Fostul premier italian Mario Draghi a făcut apel la un „federalism pragmatic”.

Editor : A.C.