Live TV

Video Nicușor Dan, despre Europa „cu două viteze”: Nu trebuie să fim îngrijorați. Nu există o intenție pentru regimuri diferite

Data actualizării: Data publicării:
INSTANT_REUNIUNE_INFORMALA_CE_BELGIA_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan la reuniunea informală din Belgia. Foto: INQUAM Photos/ Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la reuniunea informală a Consiliului European de la castelul Alden Biesen că Europa „cu mai multe viteze” reprezintă reuniuni de țări „care au anumite idei” și care „se coordonează pentru a pune o idee pe masa Consiliului”. „Nu există vreo intenție la nivel de reglementare în interiorul Uniunii pentru regimuri diferite”, a dat asigurări șeful statului. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Europa cu mai multe viteze, cel puțin cum este ideea acum, sunt reuniuni de țări, cum a fost cea de acum o oră, în care țări care au anumite idei se coordonează pentru a pune o idee pe masa Consiliului. Nu trebuie să avem vreo îngrijorare. 

Nu există vreo intenție la nivel de reglementare în interiorul Uniunii pentru regimuri diferite între țări. Există coordonări între țări, cum a fost ședința de dinainte, în care țări mai interesate de competitivitate, de prelungirea tranziției verzi, se pun de acord”, a afirmat Nicușor Dan. 

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat, înaintea reuniunii de joi, că UE ar trebui să ia în considerare cooperarea între grupuri mai mici de țări dacă nu se poate ajunge la unanimitate pentru a promova agenda economică. Fostul premier italian Mario Draghi a făcut apel la un „federalism pragmatic”. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Students' Union building, Brayford campus, University of Lincoln, city of Lincoln, Lincolnshire, England, UK
1
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în...
Donald Tusk, premierul Poloniei
2
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
3
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului...
Donald Trump
4
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu...
Călin Georgescu.
5
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Mărturiile tulburătoare ale medicului care i-a acordat primul ajutor legendarei Lindsey Vonn
Digi Sport
Mărturiile tulburătoare ale medicului care i-a acordat primul ajutor legendarei Lindsey Vonn
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_REUNIUNE_INFORMALA_CE_BELGIA_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, înainte de reuniunea informală a Consiliului European: „O chestiune importantă pentru România: prețul energiei”
raport nicusor dan
Nicușor Dan ia în calcul două variante pentru organizarea referendumului în Justiție privind modul de acționare a CSM (surse)
profimedia-1068255598
Surse: Nicușor Dan înclină să nu meargă în SUA, la Consiliul pentru Pace. Când va fi luată decizia
1 Întrevedere a ministrului apărării naționale cu comisarul European pentru Apărare și Spațiu - foto Laurentiu Turoi
Radu Miruță confirmă angajamentul României de a implementa viziunea europeană pentru apărare până în 2030
nicusor dan bis
Nicuşor Dan, mesaj după atacul armat la un liceu din Canada
Recomandările redacţiei
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de...
trump-juncker-tusk-tw
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați...
victor rebengiuc si mariana mihut
Percheziţii la persoane care l-au ameninţat pe Victor Rebengiuc cu...
donald trump
Un stat puternic s-a alăturat „Consiliului pentru Pace” al lui Trump...
Ultimele știri
Război total între Rusia și WhatsApp. Kremlinul a blocat accesul, aplicația anunță că va permite rușilor să comunice în continuare
Atac sângeros în Sofia: un tânăr a fost ucis, două persoane rănite. Un alt incident violent a avut loc la metrou
David Popovici s-a întâlnit cu Victor Rebengiuc, întâmplător, la un spectacol în București: „Recunoscător pentru acest moment”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sumă impresionantă strânsă pentru familia mare a lui James Van Der Beek, după moartea lui: "Resursele lor...
Cancan
Moartea căpitanului Emil Seftiuc într-un port din Turcia, învăluită în mister: 'N-au mai văzut așa ceva nici...
Fanatik.ro
Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir: „E trăsnet! El va fi viitorul portar al echipei naționale”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Deputatul AUR declarat „dușman al poporului ucrainean” l-a adus la disperare pe un vecin. Ce acuzații i se...
Adevărul
Riposta Kremlinului: Reacția Moscovei la confiscarea petrolierelor din „flota fantomă”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fratele lui Michael Schumacher se căsătorește cu partenerul lui. Fosta soție l-a felicitat pentru logodnă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
De față cu soțul ei, a pronunțat numele lui Novak Djokovic și a spus ce ar face: ”E ceva de neimaginat!”
Pro FM
Jaafar Jackson, nepotul lui MJ, spune că a trebuit să câștige cu adevărat rolul din filmul "Michael": "Am...
Film Now
Angelina Jolie, seducătoare într-o rochie transparentă cu paiete. Actrița a atras toate privirile pe covorul...
Adevarul
Cum rezistă soldații ucraineni în tranșee, în condiții de frig extrem: „Vin spre noi ca niște zombi”
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii 15 lei la pensie pentru fiecare an muncit? Vin alți 2 ani cu pensii înghețate?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele cancerului de colon care pot apărea la orice vârstă. Ce trebuie să știi despre boala care l-a ucis...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Ultimele imagini cu James Van Der Beek îl arată fragil. Actorul s-a stins la 48 de ani, după o luptă discretă...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online