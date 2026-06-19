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Nicuşor Dan: Obiectivul României este ca viitorul buget multianual al UE să fie cât mai mare

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nicusor dan si ursula von der leyen la consiliul european
Nicușor Dan a avut convorbiri cu președinta CE, Ursula von der Leyen. Foto: presidency.ro
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Obiectivul României este ca viitorul buget multianual al Uniunii Europene să fie cât mai mare, pentru că astfel şi contribuţia netă pentru ţara noastră va fi mai mare, a declarat vineri preşedintele Nicuşor Dan, la finalul Consiliului European de vară.

Nicușor Dan a arătat vineri, într-o conferinţă de presă la Bruxelles, că una din simplificările aduse bugetului UE este aceea că există planurile naţionale în care există o flexibilitate mult mai mare ale ţărilor de a-şi defini propriile programe naţionale pe agricultură şi coeziune.

„Interesul nostru exprimat în dezbatere şi în scrisoarea comună a celor 16 este ca modul de utilizare a fondurilor să fie cât mai flexibil, inclusiv este o dezbatere despre cât de mulţi ani să se prelungească accesarea de fonduri europene, cum am avut 2014-2020 şi am luat fonduri până în 31 decembrie 2023”, a afirmat preşedintele Nicușor Dan, potrivit Agerpres.

În privinţa competitivităţii, Nicuşor Dan s-a declarat optimist că din fondurile pentru competitivitate vor veni bani şi pentru companii şi pentru grupuri de cercetători din România.

În urma demersurilor preşedinţiei cipriote a Consiliului UE şi a prezentării cadrului de negociere însoţit de cifre, liderii statelor membre UE au avut vineri un schimb de opinii cu privire la noul cadru financiar multianual 2028-2034.

„Consiliul European invită preşedinţia irlandeză a Consiliului UE să continue lucrările cu privire la cadrul de negociere până la Consiliul European din octombrie, cu scopul de a se ajunge la un acord în timp util. Un acord înainte de sfârşitul anului 2026 ar permite adoptarea actelor legislative în 2027, aspect necesar pentru a se asigura faptul că finanţarea UE ajunge la beneficiari fără întreruperi în ianuarie 2028”, arată concluziile summitului UE încheiat vineri.

La 11 iunie, preşedinţia cipriotă a Consiliului UE a prezentat o variantă de compromis a proiectului de buget al UE ce menţine în mare parte reducerile propuse de Comisia Europeană în cazul fondurilor pentru agricultură şi coeziune, dar introduce creşteri limitate pentru unele state beneficiare.

Noua propunere mai prevede diminuarea Fondului European pentru Competitivitate cu aproximativ 15 miliarde de euro şi a banilor alocaţi apărării şi acţiunii externe a UE cu circa 13,5 miliarde de euro.

Volumul total al bugetului propus iniţial de Comisie (aproximativ 2.000 de miliarde de euro pentru perioada 2028-2034) s-ar reduce cu 2%. Negocierile dintre Consiliul UE şi Parlamentul European se vor intensifica în perioada următoare, obiectivul vizat fiind adoptarea cadrului financiar multianual până la sfârşitul anului 2026.

Editor : B.P.

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