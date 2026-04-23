Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European din Cipru. Ce spune despre bugetul UE și criza din Orientul Mijlociu

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, într-un mesaj publicat pe platforma X, că participă la reuniunea informală a Consiliului European din Cipru, unde liderii europeni discută despre securitate energetică, situația din Orientul Mijlociu și viitorul buget al Uniunii Europene.

Șeful statului a anunțat că pe agenda discuțiilor se află „o serie de subiecte cu impact major asupra cetățenilor noștri și necesitatea unui răspuns european coordonat pentru a reduce șocul generat de evoluțiile din Orientul Mijlociu și asigurarea stocurilor necesare de combustibil”.

Un punct central pentru România îl reprezintă negocierile privind viitorul buget al UE, un subiect sensibil care, potrivit președintelui, implică decizii dificile. „Pentru România, o temă foarte importantă aflată pe agenda Consiliului European informal din Cipru este cea privind viitorul buget al UE. Discuțiile sunt în curs de desfășurare și vor necesita alegeri dificile”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a subliniat importanța menținerii politicii de coeziune ca element esențial al construcției europene. „Coeziunea a fost și trebuie să rămână un pilon important al Uniunii. Este un ingredient indispensabil al solidarității noastre comune”, a afirmat acesta.

În același timp, Nicușor Dan a punctat că Uniunea Europeană trebuie să direcționeze resurse semnificative către domenii strategice precum competitivitatea, securitatea și agricultura. „Uniunea trebuie să investească resurse în competitivitate și securitate, în asigurarea unei Politici Agricole Comune puternice, precum și în conectivitate și inovare cu un accent deosebit pe vecinătatea noastră imediată”, a spus el.

Potrivit președintelui, aceste priorități implică un buget european mai ambițios. Șeful statului a evidențiat și legătura directă dintre nivelul de dezvoltare al Uniunii și situația României.

„România se poate bucura de prosperitate și securitate doar într-o Uniune prosperă și puternică. În practică, acest lucru presupune să găsim resurse noi pentru a alimenta viitorul buget al UE, știind că în final aceste resurse noi se întorc de fapt în investiții efective în statele membre”, a explicat acesta.

În același context, președintele a subliniat necesitatea consolidării resurselor proprii ale Uniunii. „E important să înțelegem că Uniunea Europeană, păstrând un pilon central de coeziune, trebuie să aibă suficiente resurse proprii pentru a duce la îndeplinirile obiectivele pe care i le trasăm”, a spus Nicușor Dan.

Totodată, el a salutat progresele înregistrate în domeniul competitivității la nivel european. „Mă bucur să constat că avansăm într-un ritm rapid către obiectivele noastre de competitivitate, deoarece Foaia de parcurs «One Europe, one market» va fi prezentată și semnată în cadrul acestei reuniuni informale a Consiliului European”, a mai transmis președintele.

Top Citite
Echipamente auto obligatorii. Inquam Photos George Calin
1
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa...
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
2
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței...
ilie bolojan
3
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
Ghennadi Ziuganov la o manifestatie
4
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție...
bolojan si grindeanu in parlament
5
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor demisiona joi, iar...
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
Digi Sport
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
Te-ar putea interesa și:
Gas fueling in station
Suedia ar putea raționaliza combustibilul, dacă efectele războiului se vor prelungi
U.S. Navy USS New Orleans Takes Part In Iranian Blockade
Război în Orientul Mijlociu, ziua 55. Trump a ordonat Marinei SUA să atace navele care amplasează mine în Ormuz
Victor Ponta
„Cronica unui eșec așteptat”. Ponta lovește în toate direcțiile: lipsă de leadership la Nicușor Dan, ipocrizie la USR și PSD incoerent
PNL participa la consultările cu partidele parlamentare organizate de presedintele Romaniei la Palatul Cotroceni, 22 aprilie 2026. ilie bolojan dan motreanu ciprian ciucu catalin predoiu nicoleta pauliuc vestea
Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Ce înseamnă „dezescaladarea” cerută de Nicușor Dan
nicusor dan face declaratii
Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea pentru combaterea femicidului: „Violența împotriva femeilor a fost prea mult timp ignorată”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: „Am luat act de demisiile miniștrilor PSD”. Cine preia...
INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a...
raed arafat face declaratii de presa la guvern
Raed Arafat prezintă documente, după acuzațiile într-un dosar de...
MOTREANU PNL GIURGIU
Motreanu (PNL) cere ”o minimă demnitate”: Demisiile miniştrilor PSD...
Ultimele știri
Voturile AUR nu ajung. PSD ar trebui să mobilizeze și parlamentari de la S.O.S și POT ca să dea jos Guvernul
Putin justifică restricțiile internetului în Rusia: „Infractorii aud și văd totul”
Ucraina a ucis 12 ofițeri FSB într-un atac cu drone
Citește mai multe
