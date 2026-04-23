Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European din Cipru. Ce spune despre bugetul UE și criza din Orientul Mijlociu

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, într-un mesaj publicat pe platforma X, că participă la reuniunea informală a Consiliului European din Cipru, unde liderii europeni discută despre securitate energetică, situația din Orientul Mijlociu și viitorul buget al Uniunii Europene.

Șeful statului a anunțat că pe agenda discuțiilor se află „o serie de subiecte cu impact major asupra cetățenilor noștri și necesitatea unui răspuns european coordonat pentru a reduce șocul generat de evoluțiile din Orientul Mijlociu și asigurarea stocurilor necesare de combustibil”.

Un punct central pentru România îl reprezintă negocierile privind viitorul buget al UE, un subiect sensibil care, potrivit președintelui, implică decizii dificile. „Pentru România, o temă foarte importantă aflată pe agenda Consiliului European informal din Cipru este cea privind viitorul buget al UE. Discuțiile sunt în curs de desfășurare și vor necesita alegeri dificile”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a subliniat importanța menținerii politicii de coeziune ca element esențial al construcției europene. „Coeziunea a fost și trebuie să rămână un pilon important al Uniunii. Este un ingredient indispensabil al solidarității noastre comune”, a afirmat acesta.

În același timp, Nicușor Dan a punctat că Uniunea Europeană trebuie să direcționeze resurse semnificative către domenii strategice precum competitivitatea, securitatea și agricultura. „Uniunea trebuie să investească resurse în competitivitate și securitate, în asigurarea unei Politici Agricole Comune puternice, precum și în conectivitate și inovare cu un accent deosebit pe vecinătatea noastră imediată”, a spus el.

Potrivit președintelui, aceste priorități implică un buget european mai ambițios. Șeful statului a evidențiat și legătura directă dintre nivelul de dezvoltare al Uniunii și situația României.

„România se poate bucura de prosperitate și securitate doar într-o Uniune prosperă și puternică. În practică, acest lucru presupune să găsim resurse noi pentru a alimenta viitorul buget al UE, știind că în final aceste resurse noi se întorc de fapt în investiții efective în statele membre”, a explicat acesta.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În același context, președintele a subliniat necesitatea consolidării resurselor proprii ale Uniunii. „E important să înțelegem că Uniunea Europeană, păstrând un pilon central de coeziune, trebuie să aibă suficiente resurse proprii pentru a duce la îndeplinirile obiectivele pe care i le trasăm”, a spus Nicușor Dan.

Totodată, el a salutat progresele înregistrate în domeniul competitivității la nivel european. „Mă bucur să constat că avansăm într-un ritm rapid către obiectivele noastre de competitivitate, deoarece Foaia de parcurs «One Europe, one market» va fi prezentată și semnată în cadrul acestei reuniuni informale a Consiliului European”, a mai transmis președintele.

Editor : M.I.