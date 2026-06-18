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Nicuşor Dan participă la reuniunea Consiliului European. Pe agendă sunt subiecte importante pentru România

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Președintele Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Preşedintele Nicuşor Dan participă joi şi vineri la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Pe agenda reuniunii sunt subiecte prioritare pentru România, precum sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova și avansarea parcursului lor de aderare, viitorul Cadru financiar multianual 2028-2034, securitatea și apărarea europene, competitivitatea și provocările economice globale, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

„Pe fondul deteriorării situaţiei de securitate din regiune, ca urmare a războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, preşedintele Nicuşor Dan va susţine reflectarea adecvată în Concluziile Consiliului European a incidentelor cu recente cu drone, care au afectat mai multe state membre ale Uniunii Europene şi populaţia civilă, inclusiv în cazul României. Preşedintele României va sublinia importanţa unei condamnări ferme a tentativelor Rusiei de escaladare a conflictului, prin violarea repetată a spaţiului aerian al statelor membre ale UE”, potrivit comunicatului.

De asemenea, „Dan va pleda pentru progrese concrete în ceea ce privește pregătirea pentru apărare a Uniunii, cu o atenție particulară acordată Flancului Estic și operaționalizării proiectului „Eastern Flank Watch”, subliniind, totodată, importanța asigurării complementarității cu NATO”.

Potrivit comunicatului, șeful statului „va saluta pasul istoric realizat prin deschiderea oficială, la data de 15 iunie 2026, a primului capitol de negociere (Elemente Fundamentale) pentru aderarea la UE a Ucrainei și Republicii Moldova și va arăta că acest proces trebuie să avanseze într-un ritm susținut, prin deschiderea tuturor celorlalte capitole de negociere, cât mai curând posibil. Președintele Nicușor Dan va evidenția, deopotrivă, importanța unui mesaj puternic de sprijin pentru Republica Moldova, având în vedere și Summitul UE-Republica Moldova care va fi organizat imediat după reuniunea Consiliului European, pe 22 iunie 2026”.

Continuarea sprijinului european pentru Ucraina, pe toate dimensiunile relevante – politic, economic, militar și umanitar, va fi un alt subiect prioritar pe agenda reuniunii. România susține menținerea unei abordări unitare și ferme la nivel european, prin creșterea presiunii asupra Federației Ruse, inclusiv prind adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni, arată Administrația Prezidențială.

Viitorul Cadru financiar multianual 2028-2034 va reprezenta o temă deosebit de importantă pe agenda reuniunii Consiliului European, liderii europeni urmând să aibă o primă analiză a propunerii revizuite de document orizontal („Nego-box”) care include, pentru prima dată de la publicarea pachetului de documente privind bugetul UE de către Comisia Europeană, și propuneri concrete de alocări, potrivit comunicatului.

Dan va susține necesitatea unui buget european ambițios, capabil să răspundă adecvat nevoilor țării noastre și va reitera prioritățile convenite în scrisoarea Grupului „Prietenii Coeziunii”, coordonat de România, priorități reflectate atât în propunerea de Nego-box, cât și în Abordările Generale Parțiale pentru regulamentele sectoriale relevante - Regulamentul privind Planul de Parteneriat Național și Regional (PPNR) și Regulamentul de instituire a Fondului european de competitivitate (FEC), adoptate recent la nivelul Consiliului UE.

Dan va pleda în favoarea unui buget european ambițios, capabil să răspundă adecvat nevoilor de dezvoltare ale statelor membre și obiectivelor de ansamblu ale Uniunii. De asemenea, Președintele României va exprima susținerea pentru alocări naționale sporite pentru Politica de coeziune și pentru Politica Agricolă Comună, necesitatea unor mecanisme de implementare eficiente și flexibile, care să permită statelor membre să își definească prioritățile de investiții și să își eșaloneze acțiunile în funcție de realitățile economice și sociale de la nivel național și regional. „Totodată, Președintele Nicușor Dan va susține necesitatea unui acces cât mai extins al statelor membre și al companiilor din întreaga Uniune la instrumentele de competitivitate din viitorul buget, cu sprijinirea rolului industriilor strategice și promovarea de lanțuri valorice cât mai cuprinzătoare în cadrul Pieței Unice. Ca linie generală, România va susține nevoia unui acord cât mai echilibrat privind viitorul Cadru financiar multianual, care să țină cont de interesele tuturor statele membre, reiterând, totodată, susținerea pentru obiectivul de formulare a acordului politic până la finalul acestui an”, potrivit Administrației prezidențiale.

Liderii europeni vor avea, de asemenea, un schimb amplu de opinii pe tema provocărilor economice globale, atât în ceea ce privește competitivitatea internă, cât și relațiile UE cu competitorii strategici. Pe dimensiunea internă, Președintele României va susține avansarea agendei de competitivitate, prin consolidarea Pieței Unice și a autonomiei strategice, respectiv prin implementarea Foii de parcurs „O Europă, o piață”. O atenție deosebită trebuie acordată prețurilor la energie, aspect care reclamă măsuri suplimentare în contextul tensiunilor persistente din Orientul Mijlociu.

Revizuirea ETS este de interes major pentru România, dată fiind legătura strânsă cu menținerea competitivității industriilor energo-intensive care contribuie semnificativ la PIB-ul național. România sprijină adoptarea unei abordări realiste și ferme care să contribuie la echilibrarea relațiilor UE cu competitorii strategici, inclusiv China, prin aplicarea asertivă a instrumentelor de politică comercială, diversificarea lanțurilor de aprovizionare, scăderea riscurilor și a dependențelor și aplicarea de strategii sectoriale coordonate, mai arată Administrația Prezidențială.

Editor : M.B.

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