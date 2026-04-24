Video Nicușor Dan participă la reuniunea informală a Consiliului European. Ce teme sunt pe agendă

Nicușor Dan la reuniunea Consiliului European din Cipru. Foto: Profimedia

Nicușor Dan participă, pentru a doua zi, la reuniunea informală a Consiliul European. Gazda Cipru spune că evenimentul este un moment cheie pentru definirea priorităților strategice și financiare ale Uniunii Europene, într-un context geopolitic tensionat.

Se va discuta despre viitorul buget al Uniunii Europene. România consideră discuțiile despre bugetul post-2027 ca fiind esențiale, vizând asigurarea finanțării pentru politici de coeziune și dezvoltare, deși acestea vor implica alegeri dificile la nivel european.

În ceea ce privește integrarea europeană, se vorbește despre susținerea pașilor următori pentru aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova, inclusiv deschiderea primelor clustere de negociere. România respinge ideea unei Europe cu mai multe viteze, militând astfel pentru o operare consolidată care să nu marginalizeze statele din flancul estic.

Nicușor Dan și președintele Ciprului, Nikos Christodoulides Foto: Profimedia

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, la sosirea la summit, că sunt patru subiecte importante în discuţie.

„E vorba, evident, de criza din Orientul Mijlociu. Apoi, Ucraina. După cum ştiţi, am avut în sfârşit deblocarea şi a pachetului al 20-lea de sancţiuni. După aceea, continuarea discuţiilor pe competitivitate, cum să facem să avem o adevărată piaţă unică, pentru că asta este lucrul cel mai important, cum facem să scădem preţurile la energie în UE şi în România, asta şi pentru consumatorii casnici şi pentru industrie, şi subiectul cel mai important, o discuţie pe viitorul cadru financiar multianual, adică banii europeni din 2028-2034”, a afirmat şeful statului.

El a precizat că aici, România are mai multe obiective.

„În primul rând, ne dorim ca bugetul să fie un buget ambiţios, un buget mare, şi, după aceea, pentru prima oară, este o secţiune foarte consistentă, 400 de miliarde, pentru competitivitate, ne dorim ca aceşti bani pe competitivitate. Ne dorim ca aceşti bani pe competitivitate să ajungă şi la companiile din ţările mai puţin dezvoltate, astfel încât să nu creştem decajele”, a subliniat preşedintele.

Fotografie de grup înainte de reuniunea informală a Consiliului European din Cipru. Foto: Profimedia

Întrebat dacă susţine România acea propunere privind o clauză comună de apărare între ţările Uniunii, pe lângă articolul 5 al NATO, preşedintele a arătat că este o discuţie care abia a pornit.

„Evident că orice formă de colaborare, de securitate, este binevenită, însă partea cea mai importantă a apărării noastre vine din apartenenţa la NATO şi din parteneriatul strategic cu Statele Unite”, a completat el.

Top Citite
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
1
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței...
INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie...
Ghennadi Ziuganov la o manifestatie
3
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție...
ilie bolojan
4
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
Peter Magyar
5
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la...
Te-ar putea interesa și:
EU leaders gather in Brussels for emergency summit on 'Ukraine and defense'
Cipru cere un „plan operaţional” pentru clauza de apărare reciprocă a UE: ce se va întâmpla dacă un stat membru decide să o activeze
nicusor dan face declaratii
Prima declarație a lui Nicușor Dan după demisiile miniștrilor PSD: „Se va întâmpla ceva săptămâna viitoare”
nicusor dan consiliul european
Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European din Cipru. Ce spune despre bugetul UE și criza din Orientul Mijlociu
Victor Ponta
„Cronica unui eșec așteptat”. Ponta lovește în toate direcțiile: lipsă de leadership la Nicușor Dan, ipocrizie la USR și PSD incoerent
PNL participa la consultările cu partidele parlamentare organizate de presedintele Romaniei la Palatul Cotroceni, 22 aprilie 2026. ilie bolojan dan motreanu ciprian ciucu catalin predoiu nicoleta pauliuc vestea
Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Ce înseamnă „dezescaladarea” cerută de Nicușor Dan
Recomandările redacţiei
pompa carburant in benzinarie
Noi majorări la pompă: benzinăriile au crescut brusc prețul...
Bucharest, Romania - June 10, 2019: Details of a Romanian SIAS (the service for special action of the Romanian Police, equivalent of SWAT in the US) o
Bărbat împușcat mortal de mascați în Neamț, după ce a deschis focul...
U.S. Navy Supporting Blockade Of Strait Of Hormuz
Planuri de război în lucru la Washington: liderii militari iranieni...
Tudor Gheorghe 1 2
Tudor Gheorghe, internat în stare gravă în spital. Artistului i s-ar...
Ultimele știri
Alertă de vânt puternic în 21 de județe: ANM a emis cod galben. Care sunt zonele vizate și cum va fi vremea la București HARTĂ
O notă internă a Pentagonului propune excluderea Spaniei din NATO și sancționarea altor membri. „Aliații nu au fost alături” (presă)
Ministerul Dezvoltării are o rată de absorbție de 77% din PNRR. Cseke Attila: ținta e aproape 100% până la finalul verii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii au trecut prin luni de haos și confuzie în 2026. Acum începe perioada care le schimbă complet viața
Cancan
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Fanatik.ro
Cum se leagă afacerile familiei Iancu-Sălăjanu de numele lui Lucian Bode: pensiunea secretă de la țară
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Prima acțiune în forță a lui Gică Hagi de când a devenit selecționer. Ce a făcut „Regele” timp de 3 ore când...
Adevărul
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu al diplomației și a...
Playtech
Oraşul din România în care cetăţenii nu îşi mai permit să locuiască. Au început să plece, preţurile cresc din...
Digi FM
Tudor Gheorghe, în spital după ce a leșinat în baia unui hotel din Iași. Celebrul artist ar fi consumat...
Descarcă aplicația Digi FM
24 APR_Laborator Brașov_MedLife
De la probă la rezultat: cum funcționează un laborator de analize automatizat?
Pro FM
Cum se menține în formă Anamaria Ferentz la 50 de ani. Adevărul despre dieta pe care o urmează: „Nu trebuie...
Film Now
Zoë Kravitz și Harry Styles s-au logodit, după opt luni de relație. Un apropiat i-a dat de gol: „Este complet...
Adevarul
Enigmele sanctuarului de la Pustiosu, de pe Via Transilvanica. Locul tainic al dacilor, lângă fostele mine de...
Newsweek
Pensionarii din străinătate riscă să piardă bani! Ce nu ți-a spus nimeni despre pensia din România
Digi FM
Averile lor au atins un nivel record în 2025, în pofida războiului şi a sancţiunilor. Cine este cel mai bogat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Secretul dureros pe care tatăl Ritei Wilson l-a ascuns o viață întreagă: „Încă nu pot trece peste asta”
UTV
Tudor Gheorghe a ajuns de urgență la spital după ce a leșinat într-un hotel din Iași. Artistul s-a lovit la...