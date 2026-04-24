Nicușor Dan participă, pentru a doua zi, la reuniunea informală a Consiliul European. Gazda Cipru spune că evenimentul este un moment cheie pentru definirea priorităților strategice și financiare ale Uniunii Europene, într-un context geopolitic tensionat.

Se va discuta despre viitorul buget al Uniunii Europene. România consideră discuțiile despre bugetul post-2027 ca fiind esențiale, vizând asigurarea finanțării pentru politici de coeziune și dezvoltare, deși acestea vor implica alegeri dificile la nivel european.

În ceea ce privește integrarea europeană, se vorbește despre susținerea pașilor următori pentru aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova, inclusiv deschiderea primelor clustere de negociere. România respinge ideea unei Europe cu mai multe viteze, militând astfel pentru o operare consolidată care să nu marginalizeze statele din flancul estic.

Nicușor Dan și președintele Ciprului, Nikos Christodoulides

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, la sosirea la summit, că sunt patru subiecte importante în discuţie.

„E vorba, evident, de criza din Orientul Mijlociu. Apoi, Ucraina. După cum ştiţi, am avut în sfârşit deblocarea şi a pachetului al 20-lea de sancţiuni. După aceea, continuarea discuţiilor pe competitivitate, cum să facem să avem o adevărată piaţă unică, pentru că asta este lucrul cel mai important, cum facem să scădem preţurile la energie în UE şi în România, asta şi pentru consumatorii casnici şi pentru industrie, şi subiectul cel mai important, o discuţie pe viitorul cadru financiar multianual, adică banii europeni din 2028-2034”, a afirmat şeful statului.

El a precizat că aici, România are mai multe obiective.

„În primul rând, ne dorim ca bugetul să fie un buget ambiţios, un buget mare, şi, după aceea, pentru prima oară, este o secţiune foarte consistentă, 400 de miliarde, pentru competitivitate, ne dorim ca aceşti bani pe competitivitate. Ne dorim ca aceşti bani pe competitivitate să ajungă şi la companiile din ţările mai puţin dezvoltate, astfel încât să nu creştem decajele”, a subliniat preşedintele.

Fotografie de grup înainte de reuniunea informală a Consiliului European din Cipru.

Întrebat dacă susţine România acea propunere privind o clauză comună de apărare între ţările Uniunii, pe lângă articolul 5 al NATO, preşedintele a arătat că este o discuţie care abia a pornit.

„Evident că orice formă de colaborare, de securitate, este binevenită, însă partea cea mai importantă a apărării noastre vine din apartenenţa la NATO şi din parteneriatul strategic cu Statele Unite”, a completat el.

